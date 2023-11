Guardiola pedirá una Conferencia de Presidentes tras el pacto del PSOE y Junts

"Defender los intereses de todos los extremeños, cueste lo que cueste". Con este objetivo, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, solicitará una Conferencia de Presidentes tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts per Catalunya para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Así lo ha anunciado este jueves en el pleno de la Asamblea el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en respuesta a una pregunta del PSOE sobre el contenido de la agenda institucional del Ejecutivo regional.

Bautista ha defendido que la agenda de la jefa del Ejecutivo autonómico es "absolutamente transparente" y se basa en "representar a Extremadura dentro y fuera del territorio, dialogar, recibir, asistir a foros, a conferencias, a entrevistas, a comparecencias". Ha subrayado que esta es "muy diferente" a la del PSOE y la del Gobierno central, que "consiste en privilegiar a una parte del territorio frente al resto", así como "en dividir, en enfrentar, en demoler el Estado de Derecho, en erosionar y en incumplir la Constitución".

Por su parte, el diputado del PSOE Rafael Lemus considera que hay una "fobia manifiesta" por parte de Guardiola "a salir de su zona de confort", porque "no quiere vivir en Mérida, no da ruedas de prensa con preguntas, no tiene actos públicos con ciudadanía para hablar con ellos". "Sobre todo, ha lanzado una orden directa a todos sus altos cargos para que se trace una línea divisoria entre los alcaldes del PP y los alcaldes y alcaldesas del PSOE", ha asegurado.

En este sentido, el socialista ha afirmado que "no es normal que cierren la puerta (desde la Junta) a alcaldes" que no son del PP, y ha recordado que en 2011 cuando los populares gobernaron en Extremadura "hicieron lo mismo y le cerraron la puerta a más del 60% de los representantes municipales de la región y a la mayoría de los ciudadanos extremeños". Bautista ha manifestado que Lemus "falta a la verdad" cuando indica que alcaldes socialistas no son recibidos por Guardiola.

Valoración de los partidos

Para la portavoz del PSOE de Extremadura, el pacto alcanzado con el partido de Carles Puigdemont "supone un paso muy importante para resolver un conflicto desde la política, desde la negociación y el trabajo que son vías irrenunciables para cualquier demócrata que se precie". "Hoy se da respuesta a los que las españolas y españoles dijeron de manera muy clara en las urnas el pasado 23 de julio y es un no muy rotundo al PP y Vox", ha destacado. También dijeron "un sí a la mayoría progresista en este país que también ha hecho" a la ciudadanía.

"Este acuerdo está marcado por la generosidad y la altura de miras, España va a afrontar una nueva etapa que se va a a ver reflejada en una legislatura en la que no vamos a permitir que el pasado condicione nuestro futuro", ha añadido la socialista. En su opinión, se ha pasado de unos años "en los que contemplábamos cómo el independentismo convocaba referéndums ilegales o declaraba de manera unilateral de la independencia en Cataluña a ver que se implican en la gobernabilidad de nuestro país".

El diputado del grupo parlamentario Vox Óscar Fernández ha reclamado una "movilización constante por parte de la sociedad española para que se enfrente para lo que nosotros es un asalto a nuestra democracia". A preguntas de los medios de comunicación antes del inicio del pleno, ha manifestado que el acuerdo entre el PSOE y Junts constata "la derogación de facto de nuestro régimen de libertades, de la democracia española, del principio de igualdad entre todos los españoles y del régimen del 78 en el cual hemos vivido en libertad y en igualdad".

"Después de las imágenes de estos últimos días, de como el PP y Vox han incendiado las calles, apoyándose además en gente que ha proferido insultos machistas, racistas y cánticos fascistas, creo que hay una mayoría de la ciudadanía que quiere más y mejor democracia", ha trasladado a los medios la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. A su juicio, esto supone "avanzar hacia un gobierno democrático, con lo cual creo que estamos de enhorabuena".

En este sentido, la diputada de Unidas ha añadido que, "a expensas de saber los detalles de este acuerdo", desde su partido consideran que "que todo lo que sea avanzar en derechos sociales, laborales, de la ciudadanía y de las familias trabajadoras va a ser muy positivo para este país". "Necesitamos afrontar muchos de los retos que aún tenemos por delante y solamente un gobierno de progreso puede hacerlo posible", ha subrayado.