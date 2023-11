Alejandro Solla, profesor de Ingeniería Agroforestal en la Universidad de Extremadura, lidera un grupo de investigación en primera línea de batalla contra enfermedades que padecen especies de árboles como la encina, el alcornoque, el aliso, o el castaño. La aportación y ayuda de la empresa Lithium Iberia SL a este grupo de investigación ha hecho posible que se logren buenos resultados en el abordaje de la Seca, a través del fosfito y de la mejora genética.

Llevamos años escuchando que la dehesa se muere lentamente. ¿En qué momento estamos de esa ‘muerte anunciada’?

Actualmente los propietarios de las dehesas extremeñas están realmente preocupados, cansados y hastiados, porque esa mortalidad sigue. Es cierto que ha llovido y que las precipitaciones de mayo, junio, septiembre y octubre de este año han permitido que las dehesas tengan árboles brotados y con un mejor aspecto exterior. Estos brotes dan una imagen de frondosidad y no ha habido una gran mortalidad de encinas y alcornoques. Pero la mortalidad se acumula, los huecos no se han repuesto, pues no ha habido regeneración natural. La dehesa cada vez está envejeciendo más y con más claros.

Usted es experto en la Seca ¿Cómo es posible que no se haya encontrado un remedio para esta enfermedad?

El problema de la Seca es complejo, pues no solo responde a un único factor. Existen varias causas involucradas en su desarrollo. Está claro que hay un patógeno, Phytophthora cinnamomi, que se encuentra en el suelo y que es muy difícil de combatir. Pudre las raíces y no se consigue erradicar. Tendremos que convivir con él, ya que se ve beneficiado por condiciones como la elevada humedad y elevada temperatura. Cuando esas dos circunstancias ocurren el patógeno pudre la raíz, con lo que el árbol no puede absorber agua. A eso se une la falta de agua de los años de sequía, aunque no es el caso del actual. Sin el órgano con el que el árbol absorbe el agua este acaba secándose.

Lidera el proyecto de investigación ‘La seca de encinas y alcornoques, selección de individuos resistentes y el fosfito como método de control’, que patrocina Lithium Iberia. ¿En qué consiste grosso modo?

Es un proyecto en varias etapas. La primera prueba fue in vitro con el patógeno y el fosfito en una placa de Petri. Posteriormente, se hicieron pruebas en plantas en invernadero, que se pulverizaron con el fosfito e inocularon con el patógeno. En la actualidad se ensaya en el campo con plantas pulverizadas con fosfito. El año que viene, tras la renovación del convenio con Lithium Iberia, lo que haremos es inyectarlo, endoterapia, en encinas y alcornoques, así como en los alisos, porque hay una especie de Phytophthora, la P. xalni, que hace desaparecer los alisos de los ríos. Precisamente en el Jerte a su paso por Plasencia, ha generado mucha mortalidad. Gracias a todas las ayudas que recibimos podemos mantener un equipo de investigación de cinco personas, una de ellas especialmente dedicada a las pruebas con el fosfito, merced al mecenazgo de Lithium Iberia.

¿Ya saben por qué hay encinas más resistentes que otras?

No tenemos certeza, pero sí la hipótesis de que las encinas más resistentes tienen raíces más difíciles de pudrir. Son más tolerantes porque generan nuevas raíces con rapidez. Existe un factor asociado, el estrés hídrico. Si la encina es tolerante al estrés hídrico, será también más resistente.

¿Cómo funciona el fosfito como método de prevención?

Funciona muy bien en el alcornoque y peor en la encina. En el caso del alcornoque nos ha dado resultado como método preventivo y curativo. Es como una vacuna. El árbol activa sus defensas. El fosfito es una molécula que induce a tener unas raíces más lignificadas, con lo que el patógeno entra con más dificultad. También tiene un efecto fungicida en el lugar de la infección. Es un método muy eficaz que se usa en otros continentes en especies como el aguacate. Aquí apenas ha tenido investigación.

Además, existen otras patologías como la grafiosis, el nematodo del pino y Fusarium circinatum, entre otras ¿qué grado de conocimiento tenemos de ellas?

Muy elevado en relación a los cinco últimos años, pero muy limitado en cuanto a medidas eficaces de solución. La medida más eficaz en la lucha contra los patógenos es la selección de árboles tolerantes, hacer mejora genética. Inoculo árboles germinados con estos patógenos y selecciono los más tolerantes. Esto es lo que se denomina mejora genética. El Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura están apostando por esta técnica. Nos sentimos muy apoyados. De hecho, se ha impartido recientemente desde la Junta de Extremadura un curso de formación sobre mejora genética, con mucho éxito.

¿Cómo está afectando el estrés hídrico a los bosques extremeños?

El bosque extremeño está muy adaptado al estrés hídrico, pues nuestro clima es mediterráneo y lo tolera mejor que otros bosques que tradicionalmente no sufren de estrés hídrico durante el verano. No obstante, las temperaturas se han elevado con el cambio climático, lo que se combina con la falta de agua, hay mayor evaporación y los árboles se defolian.

¿Es una evidencia del cambio climático?

No tanto es el estrés hídrico como el térmico. Los grupos deben de hacer hincapié en investigar también el estrés térmico. En ese aspecto, nosotros somos pioneros.

¿Cuáles son las principales líneas de investigación en las que está trabajando en la Uex?

Trabajamos fundamentalmente con tres especies: castaño, encina y alcornoque. Se estudian las poblaciones más tolerantes al estrés hídrico, al térmico y al Phytophthora, y hacemos mejora genética, selección de los ejemplares más tolerantes para ponerlos a disposición de los viveros para que los multipliquen y el propietario los pueda poner en el campo. Además, estamos investigando con el fosfito que nos permite ayudar a los árboles que están vivos. La primera línea de investigación es a largo plazo y la segunda línea, la del fosfito para inducir resistencia, permitirá a corto plazo incrementar el vigor de los árboles vivos.

¿Cómo es actualmente la legislación medio ambiental a la hora de poner en marcha nuevos proyectos industriales?

En Ingeniería Forestal tenemos conocimiento del impacto ambiental de las iniciativas industriales. Nuestra opinión es unánime, la legislación –y especialmente la extremeña- es restrictiva en cuanto a impactos. Una central, una mina o un proyecto industrial abierto en Extremadura cumplirían con todos los requisitos para no perjudicar al medio ambiente, medidas que en otros países no son tan rigurosas. En beneficio del medio ambiente y de la huella de carbono, Extremadura lo va hacer como el mejor.