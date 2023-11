Servicios sociales propone proteger a 2 de los autores de los desnudos

La secretaría general de Servicios Sociales, Inclusión y Familia de la Junta de Extremadura propone imponer medidas de protección a dos de los autores de los falsos desnudos creados con Inteligencia Artificial en Almendralejo y que afectan a 21 víctimas, todas también menores de edad. Según ha confirmado a este diario la Consejería de Salud y Servicios Sociales, tras estudiar el contexto en el que se desarrollan ambos menores, les ha ofrecido los recursos de los que se dispone y ha dado traslado de ello a la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Badajoz, que se encarga de investigar el caso. Serán ahora los padres los que decidan si aceptan dichas medidas protectoras.

Los dos tienen menos de 14 años y por tanto son inimputables penalmente, como ocurre con otros tres autores más. En cambio el Ministerio Público trasladó a los servicios sociales de la Junta de Extremadura solo el expediente de esos dos, al tener sospechas de que su participación en el caso hubiera podido ser consecuencia de su situación social o familiar actual. Lo que se busca principalmente es protegerlos y corregir esos problemas del contexto en el que viven para prevenir que puedan volver a participar en hechos delictivos. No se trata, por tanto, de medidas orientadas a reprender su actuación, sino a la protección y a la reorientación de estos menores.

La Fiscalía sigue con la investigación para los otros 21 autores, que tienen entre 14 y 17 años. Estos también son inimputables pero a ellos sí se les pueden imponer medidas judiciales

Ahora, tras estudiar el informe, el Ejecutivo autonómico ha recomendado la imposición de dichas medidas, aunque no se ha precisado de cuáles se trata. «El tema está judicializado, por tanto podemos hablar nada o muy poco de esto. A los menores se le ha ofrecido los recursos y colaboramos con la justicia en todo lo que nos pidan», afirmó exactamente la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, a este diario.

Para los otros tres menores de 14 años la Fiscalía ha decidido archivar la causa. Con ellos no se hará nada al no precisar tampoco medidas de protección porque el contexto en el que se desarrolla su vida es seguro. La investigación continúa, no obstante, para el resto de los 21 menores, en este caso de entre 14 y 17 años, implicados en estos desnudos creados con Inteligencia Artificial (hay 26 autores), aunque por el momento no ha trascendido nada de esa investigación. El Ministerio Público ya comunicó que la información que facilitaría sobre este asunto sería lo más escueta posible para proteger a los afectados, al ser menores.