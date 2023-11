Más de 8.000 personas en Badajoz y alrededor de 6.000 en Cáceres, según la policía nacional, se han concentrado este domingo para protestar contra el pacto de amnistía entre el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez. El organizador, el Partido Popular, elevó esta cifra hasta los 22.000 (12.000 en Badajoz y 10.000 en Cáceres). La convocatoria ha sido organizada por el Partido Popular y a la realizada en la capital cacereña ha acudido la presidenta de la Junta, María Guardiola, mientras que en la de Badajoz han estado presentes varios consejeros del ejecutivo autonómico.

Pasadas las 12:00 horas , Guardiola subía al bombo de Cánovas en Cáceres acompañada por el presidente del PP en la provincia cacereña, Laureano León, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos y otros representantes autonómicos y locales del partido. "Es tiempo para el cambio en nuestra tierra y lo vamos a conseguir pese a que el Gobierno de España nos haya abandonado. Vamos a lograr devolver la decencia a este país y a sus instituciones", leía la presidenta en el manifiesto varias veces interrumpido por los asistentes al grito de "Puigdemont a prisión". Para Guardiola, el gobierno de España "ha traicionado el principio de igualdad de Estado". La líder del PP en Extremadura acabó el manifiesto "emocionada" por ver a tantos cacereños unidos por la misma causa. "Viva España", gritó.

En el paseo de Cánovas se empezaron a concentrar desde antes de las doce de la mañana cientos de personas que acudían por las calles adyacentes hasta el céntrico bulevar, una vez iniciado el acto se contaban por miles. La manifestación, marcada por la lluvia, se desarrolló con normalidad, sin incidentes. Muchos de los participantes acudieron con banderas de España y pancartas en las que se leían mensajes contra el acuerdo de PSOE y Junts y la discriminación que puede sufrir Extremadura por los acuerdos económicos del pacto.

Entre los asistentes estaban los diputados del PP en el Congreso, Carlos Floriano y Cristina Teniente, y miembros del gobierno de Guardiola como las consejeras Victoria Bazaga y Elena Manzano. También destacaba la presencia de las exalcaldesas Elena Nevado, ahora diputada del PP en la Asamblea, y Carmen Heras, que gobernó la ciudad al frente del PSOE.

En declaraciones a este diario, María Guardiola mostró su satisfacción por la participación en la concentración de los dos capitales. "La gente tiene ganas de manifestarse pacíficamente", destacó, para después añadir su confianza en que esta protesta "dé resultado, confió en nuestras instituciones y en la democracia".

Previsiones desbordadas en Badajoz

En Badajoz, miles de personas han abarrotado el paseo Condes de Barcelona y su entorno, enarbolando banderas de España, Extremadura y la Unión Europea. El PP ha reconocido que sus previsiones se han desbordado en una convocatoria que ha calificado de "histórica". Han llegado una veintena de autobuses desde municipios de todas las comarcas -15 de ellos fletados por los populares-, además de cientos de ciudadanos que se han desplazado en sus vehículos particulares. La gran afluencia ha colapsado el tráfico en los alrededores y se han producido importantes atascos.

En la zona se ha desplegado un amplio dispositivo policial, con decenas de agentes de la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR), Seguridad Ciudadana y de la Brigada de Información. El multitudinario acto se ha desarrollado sin incidentes.

El presidente provincial del PP, Manuel Naharro, ha sido el encargado de leer el manifiesto -similar en todas las capitales de España-, rodeado por compañeros del partido. Al acto de Badajoz han asistido los consejeros de Presidencia, Economía, Sanidad y Educación, Abel Bautista, Guillermo Santa María, Sara García y Mercedes Vaquera, respectivamente, así como el alcalde pacense, Ignacio Gragera, el diputado nacional, Antonio Cavacasillas, y el senador José Antonio Monago, además de numerosos alcaldes y concejales populares.

Naharro, al que durante la lectura del manifiesto los asistentes han interrumpido varias veces con aplausos y gritos de 'No a la amnistía' y 'España no se vende', ha mostrado su "satisfacción" por la respuesta masiva de los ciudadanos de Badajoz y su provincia "al desafío separatista". "Si no le ha llegado el mensaje a Pedro Sánchez, es porque está sordo. Si escuchara al pueblo, se daría cuenta de que no quieren las cesiones que se están haciendo a los independentistas y no quieren la amnistía, porque es una bajada de pantalones del Estado español", ha dicho.

Por su parte, Gragera señaló que esta concentración ha sido la manera "pacífica y firme" con la que la sociedad ha demostrado "lo cansada, harta e indignada que está después de esta claudicación socialista frente a los independentistas que quieren romper nuestro país". "Extremadura y Badajoz se han levantado, han alzado la voz frente a unos acuerdos que materializan y visibilizan que el PSOE ha perdido todos los apellidos de sus siglas, porque desde que plasmó su firma ha dejado de ser socialista, obrero y, por supuesto español, para convertirse en un partido de querer perpetuarse en el poder", ha asegurado el alcalde.

Más de un millar de personas frente a la sede del PSOE

Una vez finalizada la concentración del PP, a la que han acudido responsables políticos de Vox, más de un millar de personas se han concentrado frente a la sede del PSOE de Badajoz, en un acto promovido por este último partido, que no ha sido comunicado a la Delegación del Gobierno en Extremadura. Más de una veintena de policías nacionales se han desplegado ante el edificio, mientras que los asistentes se situaban en la explanada del palacio de congresos y ambas aceras. Aunque ha habido momentos que han llegado a invadir la calzada -no estaba cortado el tráfico-, no ha habido incidentes. El tono de las consignas se ha elevado con respecto a Condes de Barcelona, con insultos a Guillermo Fernández Vara, líder de los socialistas extremeños, y a Ricardo Cabezas, secretario del PSOE local.

En esta protesta ha estado presente Ángel Pelayo, portavoz parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura y senador, quien ha defendido que hay que salir a la calle "para parar este disparate que estamos viviendo, de manera cívica y pacífica, pero hay que pararlo, porque no puede salirse con la suya un solo hombre contra gran parte de la nación", ha subrayado.