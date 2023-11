Los diputados extremeños: "Sí" a la investidura de Sánchez "como el Teatro Romano de Mérida de grande"

Los cuatro diputados extremeños del PSOE en el Congreso votarán un "sí" a la investidura de Sánchez "como el Teatro Romano de Mérida de grande", y lo harán "plenamente conscientes, orgullosos y por patriotismo". Así lo han reafirmado este lunes los diputados socialistas en el Congreso por Cáceres y Badajoz Begoña García Bernal y Juan Antonio González, respectivamente, en rueda de prensa en Mérida.

En su intervención, los diputados han denunciado que les están "señalando, insultando y acosando" ante el debate de investidura, si bien han asegurado no tener miedo. "Pongo mi cara frente a la derecha y la ultraderecha, no nos van a amedrentar, no tenemos miedo. Somos conscientes y estamos orgullosos de ser socialistas", ha subrayado García Bernal.

"Tenemos mil y una razones para votar sí a la investidura, por el bien de España y de Extremadura", ha declarado el diputado, quien ha recordado que, como ocurrió en Extremadura, en un sistema parlamentario gobierna el que es capaz de reunir una mayoría suficiente. Se ha mostrado convencido de que ningún compañero del PSOE romperá la disciplina de voto en la investidura.