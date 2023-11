Ignacio Sánchez Amor: «Hay que encontrar el equilibrio en las exigencias verdes de la PAC»

Hace ya algunos años sonó con fuerza como candidato a liderar el PSOE extremeño, pero su carrera política le ha llevado a los pasillos de lo que algunos llaman la ‘burbuja’ de Bruselas. Él discrepa de esa idea y para acercar las instituciones europeas a los ciudadanos patrocina visitas al Parlamento Europeo. Este pasado martes lo ha hecho con un grupo de mujeres musulmanas extremeñas docentes de religión islámica. Este periódico aprovecha la ocasión para hablar con Ignacio Sánchez Amor (Jaraíz de la Vera, 1960), eurodiputado del grupo de los Socialistas.

-Explique cuál es su trabajo como eurodiputado y en qué beneficia a los extremeños

-Me encargo de asuntos de Política Exterior, soy portavoz de mi grupo, de los Socialistas del Parlamento Europeo, en materia de Derechos Humanos, y estoy involucrado en trabajos para la promoción de la democracia en otros países y observación electoral. Y, además, lógicamente, los temas nacionales y regionales que me tocan, en muchos casos vinculados a la agricultura. Yo no soy miembro de la Comisión de Agricultura pero en muchas situaciones los asuntos más importantes para Extremadura tienen que ver con la política agraria, con la política ambiental, y yo, por supuesto, estoy al tanto.

-Justo le quería preguntar por la PAC, ¿cree que se debe cambiar su enfoque?

-Estamos en un momento de decisión entre la conservación de unas políticas como las hemos conocido o la asunción de que el mundo está cambiando desde el punto de vista de su clima y hay que tomar decisiones. Como representante de una región agraria creo que estas nuevas políticas verdes hay que asumirlas pero con la prudencia necesaria porque están afectando a intereses muy importantes. Hay que tomar medidas de una manera equilibrada, de una manera que tenga en cuenta los intereses también del campo, los intereses de las zonas rurales, los intereses de las zonas despobladas. Y esa es la labor también no solo mía sino de muchísimos diputados aquí en el Parlamento Europeo.

-¿Es partidario entonces de suavizar las «exigencias verdes» de la PAC?

-La agricultura es uno de los elementos esenciales para conseguir resultados en las políticas verdes. Es un equilibrio que no es fácil. Yo creo en esa política de encauzar un poco las cosas y ser prudentes y tener en cuenta todos los intereses.

-¿Le parece correcta la posición de la UE sobre lo que está ocurriendo en Gaza?

-Lo primero que hay que decir es que el ataque de Hamás, con su crueldad, se trataba del típico programa terrorista, aterrorizar a la sociedad. El problema ha venido con la reacción de Israel. Israel tiene derecho a defenderse pero dentro de los márgenes del Derecho Internacional y del Derecho Humanitario Internacional y, lamentablemente, yo creo que hay un exceso de violencia contra los civiles que un ejército, que presume de ser un gran ejército preparado, tendría que haber evitado. Decir sencillamente que Hamás está utilizando a los civiles como escudos humanos, que Hamás está metido con sus túneles en las zonas civiles, que Hamás está utilizando hospitales, eso no puede ser una excusa para bombardear con el resultado que estamos conociendo. Si no hay nada más que ver los resultados. No sabemos cuántos militantes de Hamás han muerto, sabemos que han muerto cerca de 5.000 niños y, por tanto, algo no se está haciendo bien.

-Si se impusieron sanciones a Rusia, ¿por qué no se hace nada con Israel?

-Estamos votando consistentemente en su contra en las Naciones Unidas pero Israel es un socio, es un aliado en materia de seguridad, es un socio del mundo occidental. Aunque con una cierta preocupante tendencia autoritaria últimamente, es la única democracia real de esa zona y, por tanto, el tratamiento no puede ser igual que el de Putin. Él tiene todo el país tomado bajo un simple mandato de una persona. La diferencia con Israel es que si los israelíes lo quieren, y lo han querido muchas veces, los gobiernos en Israel cambian y eso no ha pasado por ejemplo en Gaza y no está pasando en Rusia.

-¿Qué le parece el impulso del Gobierno al uso del catalán en las instituciones europeas?

-Me parece lógico, cuando un país es un país federal como el nuestro, que se presione de esa manera para que las instituciones europeas acojan toda la riqueza de Europa. El símbolo de Europa es «unidad en la diversidad» y diversidad significa que muchos países tienen riquezas como, por ejemplo en nuestro caso lingüísticas, que tienen que ser reconocidas. Yo comprendo los problemas prácticos que eso puede crear, también los problemas financieros, pero seguramente para esos problemas prácticos o financieros hay solución que el Gobierno de España, estoy seguro, va a poner sobre la mesa.

-¿Por qué no se ha propuesto antes entonces?

-Como tantas otras cosas. Yo creo que el presidente del Gobierno ha sido muy franco al decirle a la gente en relación con la investidura que tiene que hacer cosas que no las tenía previstas en este momento pero esta es la lógica de la política. Todo el mundo sabe cómo se inviste al primer ministro en España, en una votación parlamentaria y, por tanto, hay que tener el acuerdo y acoger a una mayoría que soporte al Gobierno en la investidura con todos los votos posibles. El PP lo ha intentado, no lo ha conseguido, obviamente le corresponde al PSOE intentarlo.

-Usted ha traído a un grupo de mujeres musulmanas, maestras de religión islámica, ¿la religión se enseña en las escuelas o queremos un país laico?

-Esto es una larguísima discusión en España, hay muchas posiciones, pero hay que tener en cuenta que las religiones minoritarias, no es el caso de la católica, sí tienen que tener un cierto soporte público y de visibilidad. La solución en las democracias es mantener la religión en la esfera privada como creencia de los ciudadanos y aportar a los niños la visión de una sociedad plural en la que no hay solo iglesias, catecismos y comuniones, sino que hay otras personas que profesan otras religiones y me parece muy bien que estas profesoras estén trabajando como lo hacen en la enseñanza pública en Extremadura y estén viniendo a un sitio aquí que es un sitio que es ejemplo de diversidad con 27 países, 24 lenguas y no sabemos cuántas religiones.

-Pero una cosa es enseñar las diferentes religiones y otra enseñar cada una como una fe...

-Eso es. Todos los niños deben aprender cómo es la sociedad en la que tienen que integrarse. Seguramente en casa nadie puede evitar que un padre transmita a su niño valores machistas o racistas, pero en la escuela tienen que advertir a esos niños que sea cual sea la educación que reciben en casa esta es una sociedad tolerante con otras razas y otras religiones. La Constitución dice que la escuela tiene que transmitir los valores de la sociedad, los valores que forman parte del patrimonio común y, por tanto, ahí entran los valores de la diversidad religiosa.