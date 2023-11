Emigrantes extremeños: «En Cataluña hay tranquilidad absoluta»

«El ambiente en la calle es de absoluta tranquilidad, la crispación se da cuando entablas una conversación y hay opiniones diferentes, así que muchas veces el tema de la independencia ya no se saca». Lo dice Prudencio Exojo (70 años), emigrante extremeño en Cataluña hace ya casi seis décadas y presidente del Hogar extremeño en Barcelona. No está a favor de la ley de amnistía pactada entre PSOE y Junts para investir presidente a Pedro Sánchez (la sesión se celebrará hoy y mañana) pues le cuesta entender que «se quiera defender la españolidad de esa manera». «Cualquiera al que se presuponga un mínimo de formación se dará cuenta de que no se pretende pacificar la brecha con Cataluña sino que esto, como dijo Laura Borrás en una entrevista, ha pasado de ser un problema entre catalanes a ser un problema entre Cataluña y el resto de España», afirma a este diario.

La ley de amnistía al completo: este es el documento que recibirá el Congreso Su visión no es compartida por David Rodríguez (48 años), nacido en Cataluña pero hijo de emigrantes extremeños: «Lo que queremos es convivencia, defendemos la amnistía si nos va a llevar a avanzar y a tener un gobierno estable en Cataluña», apunta. En cambio, a pesar de que ambos estén en la antípoda ideológica, comparten esa misma sensación de que en la comunidad autónoma en la que actualmente residen la brecha entre los que defienden y los que rechazan la independencia ya no se refleja en la calle. Una herida abierta No obstante Exojo sí cree que esa herida se ha vuelto a abrir con el acuerdo PSOE-Junts: «A mí me ha abierto mucho la brecha, siempre perdemos los constitucionalistas. Se ha vendido (Pedro Sánchez) por siete votos», reprocha el presidente del Hogar extremeño en Cataluña. Esa misma idea es la que defiende José Gómez (81 años), presidente del Centro extremeño Ruta de la Plata de El Prat de Llobregat. «No podemos estar de acuerdo con algo que premia a los delincuentes. Lo más gordo es que esto se hace desde un discurso de izquierda, siempre había creído que los valores de la izquierda no eran ponerse a favor de los que hicieron un disparate y ahora dicen que no hicieron nada», critica. Tampoco acepta el argumento de que la amnistía se firma para llevar la «paz» a Cataluña: «En Cataluña no estamos a guantazos, creo que con esto han revuelto el charco. Necesitaban siete votos que le van a costar condonar 15.000 millones de euros, más de 2.000 millones por cada voto. Esa es la realidad», incide. De otro lado está David Rodríguez. Defiende la amnistía para «avanzar» como ocurrió, dice, en la Transición. «Esto va a permitir que haya una colaboración entre el Gobierno de España y el de Cataluña. A mí me gustaría que Puigdemont pagase lo que ha hecho mal pero esto ha sido una negociación y como en toda negociación hay que hacer concesiones y si es para mejorar hay que tirar para adelante», subraya. Prudencio, José o David son tres de los más de 106.000 extremeños que residen actualmente en Cataluña. Están expectantes ante la sesión de investidura que comenzará hoy y ante lo que puede suponer para la convivencia de la región en la que viven durante los próximos cuatro años.