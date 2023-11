El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo social, Abel Bautista, ha lamentado este domingo que el Gobierno central "dé la espalda" a las comunidades autónomas en la gestión del traslado de migrantes y ha criticado que no existiese una comunicación a la Junta de Extremadura para informar de la llegada a Badajoz de 67 personas procedentes de Gaza.

En un comunicado, el Ejecutivo extremeño expresa la "profunda preocupación y decepción" de Bautista tras la cancelación de la Conferencia Sectorial de Migración, prevista para mañana, 20 de noviembre, con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y los representantes de las comunidades y ciudades autónomas.

"Resulta inaceptable e injustificable que el ministro cancele esta reunión tan importante para coordinarnos ante la magnitud del flujo migratorio que estamos experimentando. El Gobierno de Pedro Sánchez no puede seguir dándonos la espalda. Son temas de Estado que no se pueden posponer", ha dicho. A su juicio, esto pone de relieve que el diálogo con las comunidades autónomas no es una prioridad para el Gobierno central.

El consejero ha lamentado la falta de transparencia y colaboración por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez en relación con la llegada de migrantes, una situación que se ha repetido estos días con la llegada a Badajoz de personas desplazadas desde Gaza, "en un nuevo ejemplo de falta de lealtad y responsabilidad institucionales".

En ese sentido, ha recordado que el pasado jueves por la noche Extremadura recibió a 67 personas, 28 de ellos menores de edad, de un colectivo procedente de la Franja de Gaza, 54 de ellos hispanopalestinos, 13 palestinos y 7 con salvoconducto.

Según la Junta, "aún no existiendo comunicación del Ministerio", una vez que se conoció la llegada de estas personas, la presidenta del Gobierno regional, María Guardiola, dio las instrucciones pertinentes para que Bautista coordinara con Cruz Roja y el Ayuntamiento de Badajoz la mejor solución para acogerlas.

"Agradezco a Cruz Roja que informe en todo momento y de manera inmediata a la Junta de Extremadura, así como al ayuntamiento y a su alcalde particularmente, que, en apenas unos minutos, a pesar de haber entrado ya la noche, tuviera dispuesto todo lo necesario en el albergue del Revellín", ha destacado. "Extremadura, tierra de migrantes, ha demostrado históricamente su solidaridad y apertura, y seguirá comprometida con esos valores", añade la Junta.

En esa línea, el consejero ha mostrado la predisposición del Gobierno extremeño a prestar atención sanitaria y educativa, aunque exige al Ejecutivo central que actúe de forma coordinada y leal, ya que "no parece lógico", ha insistido, que la Junta "se entere de cuántos migrantes van a venir apenas unas horas antes de que ese traslado se produzca". "Esta falta de comunicación efectiva dificulta enormemente nuestra capacidad para gestionar adecuadamente la situación y brindar la asistencia necesaria a quienes llegan a nuestras tierras en busca de ayuda", ha afirmado.

Por ello, el consejero ha reclamado "una planificación coordinada, recursos adecuados y, lo más importante, una comunicación transparente para abordar los desafíos de la inmigración de manera justa y equitativa. Necesitamos que el Gobierno central esté a la altura de sus responsabilidades y no evada la problemática transfiriendo la carga a las comunidades autónomas", ha puntualizado.