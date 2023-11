Estas son cinco de las noticias más destacadas en Extremadura este 19 de noviembre:

Medio millar de extremeños abandonan la fe: «Soy apóstata por coherencia»

Dos diócesis de la región suman más de 580 apostasías desde que permiten el proceso y tienen varias reconciliaciones. «Fue rápido; no quería estar vinculada a una institución que no me representa», cuenta una cacereña

Extremadura tiene registrados más de 13.800 perros de razas peligrosas

La pit bull terrier es la más habitual (4.179), por encima de la american staffordshire terrier (3.701)

Rafael Mateos: "15.000 millones de euros a Cataluña darían para hacer cuatro veces el AVE en Extremadura"

Los Hijos de Granadilla pierden a su padre

Fallece Eugenio Jiménez, fundador del colectivo que reivindicó siempre un acceso libre a la tierra de los exiliados del pueblo, en 1955, por la construcción del embalse de Gabriel y Galán

32.000 kilos de residuos extraídos de las alcantarillas y tuberías de Mérida

La acumulación de papeles, detergentes o toallitas provocan atascos en las redes de saneamiento