«La lista de espera única empezará en 2024»

Siempre quiso ser médico pero no le dio la nota (este curso el corte en la Uex estaba en un 13,18 sobre 14), así que optó por enfermería. Pero Sara García Espada (Badajoz, 1984 y madre de dos hijas) no se dio por vencida y cada año intentaba entrar en aquella facultad que veía desde la ventana de sus clases de enfermería. Lo consiguió cuando se diplomó, con el premio fin de carrera al mejor expediente. La cogieron en Lleida pero no le convalidaron ni una sola asignatura. Empezó de cero por lo que optó por pisar el acelerador y encerrarse para licenciarse cuanto antes. Aprobó los dos primeros cursos en uno: «Mi padre me cambió muchas bombillas del flexo, una detrás de otra, porque no salía de aquella habitación», recuerda.

Desde 2017 ejerce en Extremadura, primero como médico de familia en Jerez de los Caballeros, donde está su plaza, y después de urgencias en el 112. Hasta este pasado julio, cuando la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, le ofreció ponerse al frente de la Consejería de Salud y Servicios Sociales. Aceptó el reto aunque reconoce que lo asume «con vértigo» porque le ha sacado de su zona de confort. Dice que viene a poner «sentido común en lo que antes no lo había» y a ser «el altavoz de los profesionales». Lleva la medicina tan dentro que el día que tomó posesión como diputada venía de cubrir su última guardia en Navalmoral. Para ella esto es solo un parón que asume para mejorar la sanidad extremeña pero tiene claro que la vida le devolverá a su «polo amarillo».

¿Qué cree que le hace falta a la sanidad en Extremadura?

He echado mucho de menos que se nos escuchara a los profesionales. Extremadura es una región muy extensa y cada área tiene sus peculiaridades. Hay situaciones muy generales, como que necesitamos aumentar el gasto en atención primaria, fidelizar a nuestros profesionales, una mayor inversión en infraestructuras,… Pero las peculiaridades las tiene cada área y cada servicio y eso no se puede gestionar desde el despacho. No quiero imponer, quiero escuchar y cuando tengamos sobre la mesa qué es lo que los servicios vienen demandando, lo intentaremos poner en marcha. La alerta clínica y la tarjeta sanitaria única para progenitores divorciados (primeros proyectos que ha materializado) nace de la escucha a mis compañeros.

¿Cómo valora estos cuatro meses? ¿Qué se ha encontrado?

Sabíamos que era una consejería muy compleja con un alto índice de responsabilidad pero me he encontrado que en muchas ocasiones no ha existido criterio técnico claro. Encontramos proyectos íntegros del Sepad adjudicados a localidades gobernadas por el PSOE y esta consejería es de todos los extremeños. No se ha escuchado a los profesionales. Con la vacuna del VRS llamamos a los pediatras y nos dijeron que nunca se les había escuchado. Cuando la anunciamos nos dijeron que les habíamos salvado el invierno porque tenían las UCIs saturadas. Para la alerta analítica llamamos a los de atención primaria, a los que tampoco se les había pedido nunca su opinión. Esto va a cambiar. Hay gente preocupada por si se han parado proyectos, aquí no se ha parado nada, se están evaluando porque hay documentos encima de la mesa que si hubieran salido habrían generado descontento entre los profesionales.

Uno de los que está preocupado por la paralización de proyectos es su antecesor. A diario se lo recuerda en sus redes sociales…

Cuando llego a esta consejería el primer documento que me pasan a la firma es el decreto de farmacia que tanto nombra. Pero es que ese decreto lleva sobre la mesa doce años, de los cuales él ha gobernado ocho. Entonces te preguntas: «¿por qué lleva doce años sin firmarse?» Porque cuando te sientas y empiezas a desgranar el documento, porque a esta consejera le gusta bajarse al barro, y me reúno con los diferentes sectores, como las residencias de ancianos, los colegios de farmacéuticos, las asociaciones de farmacéuticos y farmacéuticos particulares, resulta que no contentaba a nadie. Como ahora es mi responsabilidad, no va a salir como está, se han montado mesas de trabajo para decidir cuál es el punto en común.

«Esto era un cortijo, se presentaban proyectos sin criterio. Los técnicos se negaban a firmar»

Otro de esos proyectos a los que hace referencia su antecesor es el hospital de Cáceres, ¿qué va a pasar con la segunda fase?

No sabemos por qué deciden sacar seis lotes cuando hubiera sido más sencillo hacerlo en uno. Y ha pasado lo que preveíamos, que se ha quedado uno desierto. El trabajo que hace ahora la consejería es valorar por qué ha pasado eso para no volver a licitarlo en condiciones parecidas y que vuelva a pasar lo mismo.

¿Hay fecha para el inicio de obra?

No.

¿Y con el de Don Benito-Villanueva?

Igual. Cuando llegamos tenía un retraso de obra de seis meses y no se reclamó.

¿Cuándo estará el botón de pánico?

En el segundo trimestre de 2024.

¿Qué ha pasado con los consultorios de Zurbarán, Cedillo, Cristina e Higuera de la Serena para que se descarte su construcción este año como estaba previsto?

No se pueden hacer a través del SES porque son responsabilidad de los ayuntamientos pero ellos (el anterior gobierno) de repente dan la orden de guardar 1 millón de euros para una adjudicación directa y sin criterio técnico a esos cuatro consultorios. Asesoría jurídica dice que no se puede justificar esa concesión y que además, como son fondos europeos, tenemos que hacer una concesión directa a esos ayuntamientos para que liciten antes del 31 de diciembre, pero no hay margen. Podemos perder 14 millones de euros de los fondos europeos porque el consejero anterior decide guardar 1 millón sin criterio técnico para favorecer a cuatro municipios que, una vez más, son gobernados por el PSOE. Así que decidimos aprovechar esos 14 millones y hacer esos consultorios con fondos propios en 2024.

¿Necesitaban esos municipios los consultorios?

Lo que me parece injusto es que únicamente hayan mirado a cuatro consultorios. Su necesidad es imperiosa pero es que no los necesitaban en 2023 sino que los necesitaban ya en al año 2000. Se va a hacer la obra pero siempre que la legalidad nos ampare, esto era un cortijo, se presentaban proyectos sin criterio técnico hasta tal punto que los técnicos de esta consejería se negaban a firmar.

¿Qué proyectos destaca de estos primeros meses al frente?

Lo principal es la fidelización de profesionales. Es el objetivo de esta consejería y lo estamos consiguiendo. Hematología en Llerena-Zafra era un problema y hemos conseguido atraer a un hematólogo y cubrir el servicio de este área con una alianza estratégica con el servicio de hematología de Badajoz. Y en Cáceres hemos atraído a un radiólogo intervencionista con el que se ha conseguido ya realizar una intervención programada de aneurisma cerebral. Después de esto hay compañeros que levantan el teléfono para decirnos que quieren volver a su tierra. Muchos se fueron porque no podían hipotecarse porque les contrataban mes a mes o por guardias. Eso se acabó. Se va a dar también flexibilidad para facilitar la conciliación con contratos que intercalan las mañanas y las tardes, lo que permite hacer peonadas por las tardes pero dentro de su jornada normal, y hemos fidelizado a profesionales que tenían contratos de guardia. A lo que se suman las medidas de atractivo fiscal. En 100 días me siento tremendamente orgullosa.

Las peonadas sirven para agilizar la lista de espera pero uno de los proyectos de esta legislatura es la lista de espera única y voluntaria, ¿cómo se pondrá en marcha?

Lo que estamos haciendo ahora es valorar la saturación de cada una de las áreas. Lo que se pretende es ofrecer al paciente ser atendido en otra área de salud con menos espera sin que eso signifique sacar al paciente de la lista de espera del área a la que pertenece. Tiene una salvedad, que hay compañeros que la comparten, y es que los profesionales pueden decidir hacer su jornada habitual en el área a la que pertenecen y a la vez ofrecerse a atender en otras áreas donde se les necesite. Esto ha creado una ilusión entre los profesionales que ha hecho que se impliquen.

¿Se atenderá entonces en forma de peonadas?

No. Es una autogestión de los servicios de sus listas de espera, que va a estar centralizada desde la consejería para tener una idea de la situación y poder actuar en el momento en que veamos que un área de salud empieza a ir peor. La idea es equiparar el tiempo de espera en todas las áreas con la finalidad de llegar a tiempo de garantía en todas. Es difícil.

¿Cuándo podremos utilizarla?

En algunas especialidades y pruebas complementarias en 2024.

Ha bajado también a los 49 años la edad para el cribado de cáncer de mama...

Europa recomienda de los 45 a los 74 años. Nos avisa de que España va tarde pero España lo mantiene en los 50 años. Pero es que las extremeñas somos europeas así que vamos a cubrirlas igual que el resto de Europa. La hemos bajado a los 49 años porque estamos avalados y en 2024 llegaremos a 8.080 mujeres. Cada vez hay cáncer de mama en edades más precoces por eso tenemos la intención es seguir bajando.

¿Volverá a abrir cirugía vascular en el área de Cáceres?

Sí, ya estamos trabajando, pero no podrá ser a corto plazo.

Otro de los compromisos de gobierno es un pacto por la sanidad, ¿se ha dado algún paso?

Estamos sentando las bases para presentar un pacto consensuado con todos los grupos políticos.

«No se va a perder ningún derecho. No entiendo ese miedo infundado al gobierno de coalición»

Aún no están los presupuestos pero Hacienda ya ha avanzado que va a incrementar el gasto en sanidad. ¿En qué se va a invertir?

Cuando se hagan públicos se verá el compromiso de nuestra presidenta con la salud y los servicios sociales. El camino es que sean los más sociales que ha habido.

1.573 mayores fallecieron el año pasado en Extremadura a la espera de la ley de dependencia. El principal problema de la región es la lentitud en la concesión, ¿cómo se va a mejorar?

Cuando llegamos había pendientes 3.000 expedientes en Cáceres y 5.000 en Badajoz. Es insostenible. La gerente del Sepad ha puesto a funcionar la maquinaria y ha conseguido adelantar 1.100 expedientes en dos meses y 1.000 más solo en noviembre. Es un logro.

Extremadura lidera el ránking de pobreza en España con un 37% de la población en riesgo de exclusión, ¿cómo se va a ayudar a estas personas?

Con nuestros presupuestos sociales. No van a perder ningún derecho con nosotros. No entendemos ese miedo infundido a este gobierno de coalición cuando nuestra presidenta ha dicho que los derechos sociales no se van a perder. Ya estamos haciendo cosas. Extremadura también lideraba el ránking de menos asignación a las familias de acogimiento familiar y hemos decidido duplicarla. Hemos acogido también a menores migrantes no acompañados.

¿Se ha acogido además a migrantes procedentes de Canarias?

Sí, algunos de ellos están ingresados en nuestros hospitales porque lo han requerido o han sido operados porque lo necesitaban. No solo son un número, requieren atención.

¿Echa de menos su profesión?

Estoy agradecida por esta oportunidad pero a mí me ha sacado de mi zona de confort. He llegado a dónde me veía cuando era niña pero nunca pensé en mi vida entrar en política, estaba totalmente alejada de este mundo. Todavía escucho una sirena y miro para atrás.

«Llevamos gastados este año 90 millones en la privada por la gestión anterior»

Conoce el SES desde dentro pero ha optado por integrar en su equipo a profesionales que proceden de la sanidad privada, ¿por qué?

Lo que necesito es tener una visión mucho más allá del SES, porque cuando hemos llegado los números que se manejaban no cuadraban. Era una privatización a más. A 6 de noviembre el gasto en sanidad privada supera los 90 millones de euros por los contratos de la consejería anterior. Cuando llego y me encuentro las privatizaciones que tiene el PSOE pienso que hay un problema y por tanto necesito de estos profesionales. Con el compromiso de aumento de presupuesto van a dar unos frutos magníficos.

¿Se va a terminar entonces esa privatización?

De momento no podemos hacer nada hasta 2025 porque los contratos están comprometidos hasta final de 2024. Decidiremos si vamos más allá de 2024.

¿Mantendrá la privatización de anestesiología en Cáceres?

Sí, hemos prorrogado el contrato un año porque era o eso o suspender quirófanos.

El contrato de las ambulancias lleva años generando críticas, ¿se va a mejorar?

Conozco bien el servicio porque me subía en una ambulancia cada día que estaba de guardia. Nos preocupa mucho. Lo fácil sería dejar que la empresa lo gestione pero nos hemos reunido con las partes para ver cómo afrontar el problema. Lo hemos prorrogado un año más y el objetivo es que mejore la situación empresa/trabajador. Además estamos viendo las rutas para optimizarlas y que haya que esperar lo menos posible porque parece que el problema puede derivar del centro coordinador, que una parte es del SES y otra de la empresa.

¿Se ha adaptado ya Extremadura a la nueva ley del aborto? ¿Ya hay registro de objetores?

No. Me encantaría que lo hubieran hecho antes de que llegáramos nosotros porque la ley se aprobó en marzo y nosotros llegamos en julio. Lo primero que hemos querido hacer es el registro de objetores de conciencia pero aún así ellos decidieron externalizar el servicio de interrupción de embarazo. Y lo hicieron sin escuchar a los profesionales y sin tener registro de objetores.

¿Seguimos por tanto derivando a esas mujeres a la privada?

Seguimos igual que lo dejaron ellos.