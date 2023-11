Vox rompe el consenso en Extremadura y por primera vez no habrá declaración institucional por el 25N

Vox rompe el consenso que venían manteniendo los grupos parlamentarios en torno a la violencia de género y, por primera vez, no habrá una declaración institucional en la Asamblea regional por el 25N. Pese a ello, el Parlamento extremeño acogerá el próximo viernes 24 de noviembre, a las 10.30 horas, el acto institucional que se celebra cada año. En contraposición al desmarque de esta formación, se leerá un manifiesto contra la violencia machista firmado por PP, PSOE y Unidas por Extremadura.

El socio de gobierno de los populares, se ha desmarcado del texto que se contemplaba para la declaración al entender que este aglutinaba "muchos términos y conceptos ideológicos". "Estamos en contra de todo tipo de violencia, la ejerza quien la ejerza y sobre quien la ejerza", ha subrayado este martes el portavoz del grupo parlamentario Vox, Óscar Fernández. A su juicio, entre todos los grupos podrían haber hecho "un esfuerzo" para que "el fondo de la cuestión, que es la repulsa hacía la violencia a la mujer, se viese plasmado".

En cualquier caso, ha avanzado que el 25N harán una "declaración formal en contra de todo tipo de violencia y, por supuestísimo, de la que se ejerce contra las mujeres". Preguntado por las cuestiones del texto con las que no están de acuerdo, ha indicado que Vox rehúsa hablar del género porque consideran que es un "concepto ideológico". También está "absolutamente en contra" del Convenio de Estambul y el Pacto de Estado contra la violencia de género.

Por su parte, el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha manifestado que su partido y el Gobierno regional que encabeza María Guardiola "van a proteger siempre a las mujeres, sus derechos y van a garantizar que ninguno de ellos sea vulnerado". "En el manifiesto quedará claro y patente que la Asamblea sigue luchando contra la violencia de género", ha destacado.

Sobre el hecho de que Vox se haya desmarcado de la declaración institucional, el diputado se ha mostrado cauto: "Me quiero quedar con lo que nos une, que es la lucha contra la violencia de género. "Es un día muy importante para seguir dejando patente que es una lacra social contra la que todos debemos trabajar para acabar con ella", ha subrayado.

Para el portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista, Juan Ramón Ferreira, es "imposible defender el feminismo y los derechos LGTBI con Vox sentado a la derecha del Consejo de Gobierno". “Que no consigamos una declaración de toda la Cámara no es casualidad, es consecuencia de la entrada de Vox en la institución”, ha lamentado. En esta línea, ha advertido a Vox de que “podrán evitar una declaración institucional, pero que el consenso que hemos tenido sin ellos se va a mantener”.

El diputado ha considera a su vez que el PP debe entender que con su socio de gobierno no existe equidistancia posible y no que no puede mantenerse eternamente en la contradicción. “María Guardiola se instaló en la incoherencia diciendo que no podía gobernar con los que tiran los derechos de las mujeres o los derechos LGTBI a la basura, para después tirar a la basura su palabra y gobernar con la ultraderecha de Vox”, ha remarcado.

Que este año no haya declaración institucional conjunta "demuestra que hay algunos que niegan la violencia machista y contribuyen a que continúe impregnada en la sociedad", ha expresado La portavoz de Unidas, Irene de Miguel. En lo que va de año, esta violencia se ha cobrado la vida de 50 víctimas en España, que suponen "la punta del iceberg" de las violencias que sufren las mujeres, por lo que ha defendido la oposición frontal de toda la ciudadanía a este problema.

Declaración de la Junta

La Junta de Extremadura sí ha dado a conocer este martes una declaración institucional, acordada en el Consejo de Gobierno, en la que pide a la sociedad "tomar partido" y "no callar" ante la violencia hacia la mujer. A través de este documento, el Gobierno regional muestra "su rechazo contundente" hacia estos actos violentos, su apoyo "más absoluto" a las víctimas y "máximo compromiso" para acabar con esta lacra social.

Además de "firmeza, rigor y compromiso sin fisuras" como principios que deben inspirar la actuación de los poderes públicos extremeños en la lucha contra la "forma de delincuencia" de la violencia hacia la mujer, la Junta defiende que la sociedad debe expresar "cívicamente" su rechazo y condena a este tipo de actitudes, y pide su colaboración para "visibilizar" y "no silenciar" el "machismo en cualquiera de sus expresiones".