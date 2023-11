Extremadura es una tierra en la que la cultura y el arte no descansan. Por ello, presentamos los planes para este fin de semana, en el que destacan propuestas interesantes del panorama cultural.

Ángel Martín en Extremadura

Ángel Martín presenta en el Palacio de Congresos de Plasencia, este jueves a las 21.00h, su espectáculo ‘Punto para los locos’. El viernes a la misma hora, en el Palacio de Congresos de Mérida; el sábado a las 20.00h, en el de Cáceres y el domingo a las 19.00h, en el de Badajoz. Un recorrido por Extremadura con un show original, divertido e interesante.

Su objetivo es que cada persona se dé cuenta de que lo único que nos diferencia no es si está o no está loca, sino a que volumen están en su cabeza la voz de la vergüenza, el miedo, los agobios, la impaciencia… e intentará que, la próxima vez que una de esas voces vuelva, no pueda evitar burlarse de ella y poner en el marcador otro punto para los locos.

Jorge Luengo en Plasencia

El Teatro Alkázar de Plasencia acoge el espectáculo de magia del cacereño Jorge Luengo ‘THipnotizo’ este sábado a las 20.00 horas. Luengo es uno de los ilusionistas más populares no solo a nivel nacional, también a nivel internacional. Cuenta con varios premios que realzan su hipnótico talento: premio mundial de Invención en Pekín (2009), premio mundial al Talento de la Comisión Europea (2010), primer Premio Nacional de la Magia (España), premio “De Pura Cepa”, al mejor mago del año (2013) y premio “Extremeño de Hoy”, al mejor mago del año (2013).

Astrocáceres

Del viernes al sábado 16 de diciembre de 2023 el programa ‘AstroCáceres’ ofrece 14 actividades de astroturismo, dirigidas al público en general, en otros tantos municipios de la provincia de Cáceres. La programación para este fin de semana es las siguiente:

24 de noviembre . Tornavacas. ‘Una noche inolvidable’

. Tornavacas. ‘Una noche inolvidable’ 25 de noviembre. Aldeacentenera. ‘Peregrinos en la noche’

Camela en Cáceres

Este viernes Camela ofrece un concierto en el Palacio de Congresos de Cáceres, a las 21.30 horas. Las entradas cuestan entre 30 y 45 euros.

'Subiendo cimas con Wendy' en Cáceres

Este sábado a las 14.00 horas, el Corral de las Cigüeñas de Cáceres acoge un concierto solidario con el que culmina el reto ‘Subiendo cimas con Wendy’, cuyos beneficios son para la Asociación Española Contra el Cáncer. La entrada es libre hasta completar aforo, aunque se recomienda un donativo de 2 euros.

Concierto en honor a Santa Cecilia en Plasencia

La Sociedad Filarmónica Placentina y Musikex organizan este jueves a las 19.30 horas, un concierto de canto y piano en honor a Santa Cecilia, patrona de la música y los músicos, en la Escuela Superior de Música de Extremadura de Plasencia, protagonizado por la soprano Carmen Solís y el pianista Eduardo Moreno.

Semana musical de Santa Cecilia en Badajoz

Del 13 al 27 de noviembre tiene lugar la cuadragésimo cuarta edición de la Semana musical de Santa Cecilia en Badajoz, bajo la organización de los conservatorios Superior ‘Bonifacio Gil’ y Profesional ‘Juan Vázquez’ de la ciudad. Este fin de semana destaca lo siguiente:

23 de noviembre . 20.00 horas. Palacio de Congresos de Badajoz. Orquesta de Extremadura, dirigida por Juan Pablo Valencia, con los alumnos del Conservatorio ‘Juan Vázquez’ Alonso Ferrera, David Castillo y Marta Díaz

. 20.00 horas. Palacio de Congresos de Badajoz. Orquesta de Extremadura, dirigida por Juan Pablo Valencia, con los alumnos del Conservatorio ‘Juan Vázquez’ Alonso Ferrera, David Castillo y Marta Díaz 24 de noviembre . 20.00 horas. Salón noble de la Diputación de Badajoz. Solistas de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Portugal Nuno Rodrigues al violín, Sara Valentim a la viola y Duarte Bento al piano

. 20.00 horas. Salón noble de la Diputación de Badajoz. Solistas de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Portugal Nuno Rodrigues al violín, Sara Valentim a la viola y Duarte Bento al piano 27 de noviembre. 20.00 horas. Salón noble de la Diputación de Badajoz. Alumnos del Conservatorio ‘Bonifacio Gil’ Juan Lara, Antonio Martín y Jacobo Ramos

D’Rule en la provincia de Badajoz

El ciclo de actuaciones teatrales D'Rule comenzó el pasado 6 de octubre y se extenderá hasta el 5 de diciembre. En esta edición participan 42 compañías de teatro profesional, llevando la cultura a 100 localidades de la provincia de Badajoz con un total de 120 actuaciones. El prgrama para este fin de semana es el siguiente:

26 de octubre. Zafra. Teatro de Zafra. 20.00 horas. ‘El amor de mi ahora’, de Almor Movimiento

27 de octubre. Valdivia. Teatro ‘Baldomero Fernández’. 20.30 horas. ‘Ñoña Inés’, de Cíclica Teatro

28 de octubre