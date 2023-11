La Junta asegura que no puede hacer aportaciones para ayudar a Gaza

La Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo (Aexcid) está recibiendo a diario información sobre la situación en los territorios palestinos asediados por Israel, pero no puede facilitar ayuda humanitaria en estos momentos.

«Estamos en contacto con las oenegés extremeñas e internacionales que están en Palestina y nos están trasladando sus necesidades, pero dada la situación del cierre de fronteras y la limitación de la ayuda humanitaria las oenegés están pidiendo aportaciones a fondos creados para proporcionar esa ayuda y desde la Aexcid no podemos hacer aportaciones a fondos por el régimen de control de fondos de la Junta. No es posible ese mecanismo». Así respondió ayer la directora de la Aexcid, Isabel Belloso, a una pregunta formulada en comisión por la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández, quien lamentó que la Junta no haga más por ayudar a la población de Gaza, que suma ya más de 11.000 víctimas mortales, y criticó el rechazo de la Asamblea regional a una declaración institucional a favor de Palestina.

«Nos llegan noticias muy trágicas, conocemos las necesidades y estamos pendientes para una futura reconstrucción, que es cuando se puede necesitar más ayuda», dijo ayer Belloso.

En este sentido, defendió que la Junta comparte la posición común de la UE y condena «los ataques y el terrorismo» y que desde la Aexceid ahora mismo solo pueden facilitar a las oenegés la tramitación de los proyectos sobre el terreno que haya que modificar por la guerra.