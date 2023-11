PP y Vox se unen a Unidas para reclamar el soterramiento del tren en Navalmoral

El pleno de la Asamblea regional aprobará este jueves una iniciativa de Unidas por Extremadura, que será apoyada por PP y Vox y rechazada por el PSOE, para instar a la Junta de Extremadura a constituir un espacio de trabajo junto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Adif Alta Velocidad, con el objetivo de que analice cómo se puede modificar el trazado de las vías del tren de alta velocidad para el soterramiento a su paso por Navalmoral de la Mata.

En su defensa de la propuesta, el diputado de Unidas Joaquín Macías ha manifestado que soterrar las vías es la "mejor solución" para los moralos y la comarca del Campo Arañuelo. "Es un clamor a una consigna que viene resonando y es 'No al muro'", ha subrayado, al tiempo que ha criticado que el trazado en superficie se haya diseñado desde una mesa técnica "sin importarle lo más mínimo las consecuencias en el día a día para los vecinos". "Estos vecinos llevan años reivindicando un trazado que respete y no trinche sus vidas", ha indicado.

Cabe destacar que a la iniciativa se ha incorporado una enmienda del PP para que el Gobierno central asuma los costes económicos del soterramiento y para que el proyecto se lleve a cabo "con la mayor celeridad" sin ralentizar el resto de obras de la línea de alta velocidad. El diputado popular José Manuel García se ha comprometido, en nombre del consejero de Infraestructuras, Manuel Martín, a que "la Junta aportará lo que tenga que aportar". "La historia de la alta velocidad en Extremadura y Navalmoral es la historia de una falta de respeto hacia esta tierra", ha agregado.

Por su parte, el diputado de Vox Óscar Fernández ha señalado que el soterramiento solo depende de "voluntad política", pues el coste de esta medida son unos 140 millones de euros, una cantidad muy inferior a los más de 60.000 millones de euros que el PSOE ha "regalado" a Cataluña para investir presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. "En un principio hubiéramos apostado por sacar las vías fuera, pero gracias a los socialistas esa alternativa ya no es viable", ha lamentado.

El parlamentario socialista Jorge Amado, por el contrario, ha explicado que su grupo no apoya la iniciativa de Unidas "por corresponsabilidad política con decisiones pasadas" y, sobre todo, porque soterrar las vías "supondría la paralización de las obras del AVE en Extremadura". "Es una realidad, no hay otra opción", ha asegurado. En esta línea, ha trasladado a Macías que aunque no estén de acuerdo con esta iniciativa, desde Unidas "están siendo coherentes con este tema". "Frente a esto tenemos al PP que vive en la permanente contradicción", ha criticado.