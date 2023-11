El registro único regional de demandantes de vivienda protegida estará listo en los primeros meses del año próximo. «Queremos saber cuál es exactamente su número», esgrime el consejero, para quien «se necesita» más vivienda en Extremadura para atender la demanda existente. Afirma, en cualquier caso, «que la capacidad que tenemos las administraciones públicas para construir vivienda es limitada» y, por lo tanto, más allá de medidas como facilitar suelo o aumentar el precio del módulo, «si queremos ampliar el parque público de vivienda asequible» posiblemente haya que recurrir «a fórmulas de colaboración público-privada».

La emancipación residencial de los jóvenes extremeños sigue siendo muy baja, del 14,1 % en 2022, ¿cómo se puede ayudar a remediar esto con políticas de vivienda?

Pondremos en marcha, como anunció la presidenta María Guardiola, una línea de aval hipotecario para los compradores jóvenes, de manera que el valor hipotecado normal del 80% del de tasación se pueda ampliar hasta el 95%, con lo cual la entrada se hará mucho más cómoda. Esto lo vamos a poner en marcha el año que viene y esperamos que ayude a aquellos jóvenes que han accedido a sus primeros trabajos, pero que aún no tienen ahorros suficientes como para meterse en la compra de una vivienda. También estableceremos ayudas al alquiler joven.

¿Es partidario de que se recurra la ley estatal de vivienda en el Constitucional?

Sería muy conveniente. Estamos en el convencimiento de que es una ley que tiene muchos visos de inconstitucionalidad. Atenta contra el derecho de la propiedad privada, tiene una baja calidad legislativa e invade competencias autonómicas.

Una de las competencias que se da a las autonomías en esta normativa es la declaración de zonas tensionadas del alquiler, ¿barajaría la Junta en algún caso declararlas en la comunidad?

No, aquí en Extremadura no tenemos problemas de mercado tensionado, ni siquiera en nuestras dos ciudades de mayor tamaño, Badajoz y Cáceres. Será un problema en otras partes de España, pero aquí desde luego no lo es.

La consejería pondrá en marcha un Plan Integral de Transporte de Viajeros, ¿cuáles serán sus líneas maestras?

Queremos reordenarlo, con un nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera. Hay que analizar realmente cuáles son las rutas necesarias para atender las demandas de la población. Hay municipios que no están conectados, y otros tan importantes como Coria y Moraleja ahora mismo están infraconectados por autobús. Durante la pandemia se dejaron de hacer servicios y, una vez recuperada la normalidad, algunos no se reanudaron, con lo cual se han dejado desatendidos municipios. También estamos barajando otros modelos de movilidad como el transporte a demanda. Que una persona que necesite trasladarse y que no pueda estar sujeto a un horario o que resida en una localidad muy pequeña que no tiene parada de una línea regular pueda, a través de un sistema, que ya diseñaríamos, pedir a través de su móvil que acuda un vehículo para que la recoja y la traslade a una localidad en la que tenga que hacer alguna gestión, como ir al centro de salud o al banco. Algo parecido a lo que siempre hemos conocido como taxis de pueblo. Es un servicio que está funcionando bien ya en algunas partes de España. Además, queremos actuar en muchas de las estaciones y paradas de autobuses que están en un estado de abandono importante.

Ya han anunciado que el bono de transporte gratuito tendrá continuidad en 2024, ¿se mantendrá en las mismas condiciones?

Hemos visto que ha habido una gran demanda de solicitudes y es posible que ampliemos la aportación para que puedan beneficiarse más personas.

¿Contempla ampliar la red de ITV privadas?

De momento no está en estudio. Queremos potenciar y adecuar las estaciones públicas. Alunas son muy antiguas y lo necesitan. Pero no estamos pensando en poner en marcha nuevas estaciones de ITV, ni privadas ni mucho menos públicas.

¿Seguirán pidiendo que se instale un mejor sistema antinieblas en el Aeropuerto de Badajoz?

Este aeropuerto está en una zona donde las nieblas en esta época del año son bastante frecuentes y, por lo tanto, también las cancelaciones y los retrasos tanto en las salidas como en las llegadas. Creemos que necesita imprescindiblemente esos sistemas de ayuda al despegue y, sobre todo, al aterrizaje. Nos han estado diciendo que eran unas instalaciones muy costosas y prácticamente inviables para un aeropuerto de este tamaño, pero la última información que tenemos, porque es verdad que esos sistemas han mejorado muchísimo, es que ya no lo son tanto.

¿De qué inversión podemos estar hablando?

De cuatro o cinco millones de euros. Es algo bastante asumible.

En cuanto a la oferta del aeropuerto, ¿piensa que está bien dimensionada o habría que aumentarla?

Ahora mismo parece que está ajustada. Pero es verdad que el año que viene va a tocar renovar el contrato y es algo que debe ser objeto previamente de análisis. Ver si realmente hay demanda de viajeros para aumentar esas frecuencias o mantener el número actual de vuelos.

Hablamos entonces de la posibilidad de aumentar frecuencias, no destinos

Digo lo mismo, sería algo a valorar en esta nueva OSP que tenemos que renovar el próximo año, pero eso no nos corresponde tanto a nosotros. Podemos, digamos, sugerir que se incluya en los pliegos, pero quien decide es la Dirección General de Aviación Civil, y lo hace atendiendo precisamente a eso, a unos estudios que ellos realizan de demanda, y de necesidades de pasajeros.