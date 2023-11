Investigar el cáncer desde Extremadura

En el año 2030, a menos de una década, habrá un nuevo diagnóstico de cáncer cada dos minutos en España. O lo que es lo mismo, unos 720 al día, casi 263.000 al año. Es un problema sociosanitario que hay que abordar y la mejor herramienta, dice la Asociación Española Contra el Cáncer (Aecc) es la investigación. Hace 50 años solo sobrevivía uno de cada cuatro enfermos oncológicos (el 25%) y actualmente, gracias a los avances científicos que han logrado mejorar los tratamientos y la detección precoz, esa supervivencia se ha elevado al 60%. El objetivo es llegar en 2030 al 70% de curación para poder hacer frente así a todos esos nuevos diagnósticos que se esperan para entonces.

Algunas de esas investigaciones que ayudan a mejorar la supervivencia se abordan desde Extremadura. La séptima edición del Congreso extremeño de personas con cáncer y familiares, celebrado esta semana en la capital cacereña, permitió a estos científicos extremeños divulgar el trabajo que realizan desde sus laboratorios y que servirán, en un futuro, para acorralar al cáncer. Uno de ellos fue Cándido Ortiz, bioquímico nacido en Ribera del Fresno, Badajoz. Siempre quiso investigar sobre el cáncer y lo ha conseguido gracias a una beca predoctoral que le ha concedido la Aecc y que desarrolla en Cáceres. Está centrada en el de páncreas por ser uno de los más agresivos, con una supervivencia de entre el 7 y el 9% a los cinco años del diagnóstico. Eso en el mejor de los casos porque la mayoría fallece a los meses. Es como «una sentencia de muerte», así llegó a definirlo este profesional en una entrevista con este diario cuando le fue concedida la ayuda.

Su investigación tiene dos líneas: la primera, en la que se centra ahora, se basa en estudiar y conseguir unos «biomarcadores» que permitan distinguir si una persona está en una etapa temprana del cáncer de páncreas o incluso si podrá desarrollar la enfermedad dentro de unos años, a pesar de que aún no la padezca. Esos biomarcadores se consiguen a través de un análisis de sangre de donde se extraerán lo que se conoce como exosomas, unas microvesículas que favorecen la comunicación intercelular y que viajan por todas las partes del cuerpo. Si hubiera sospechas de un cáncer de páncreas, esas microvesículas se van a liberar en la sangre; de modo que si se aprecia una población muy elevada de ellas, va a significar que el cáncer está muy avanzado. Por el contra, si se observan pocas, la enfermedad estará en los primeros estadíos.

Los resultados supondrán un gran avance ya que precisamente una de las principales causas de que este tipo de tumor sea uno de los más letales se debe a que su diagnóstico suele ser tardío; es decir, cuando se diagnostica ya está muy avanzado.

La siguiente fase de la investigación profundizará en una posible terapia para este tipo de tumor. Y para ello aislarán esas microvesículas y las relacionarán con lo que se conoce como «células estrelladas» del páncreas. Estas últimas, cuando este órgano sufre algún tipo de daño, reaccionan creando una barrera que impide actuar al sistema inmunitario, lo que dificulta que pueda luchar contra el mismo. Por tanto, lo que intentará este estudio será comprobar cómo se comportan esas células con las tumorales para orientar el tratamiento en función de esos resultados.

La obesidad y cáncer de hígado

Otra de esas investigadoras que quieren aportar su talento a esta enfermedad es Guadalupe Sabio. Nacida en Badajoz y licenciada en Veterinaria por la Universidad de Extremadura, su labor científica le llevó a conseguir la Medalla de Extremadura el año pasado. Actualmente dirige un grupo de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares del Instituto Carlos III, desde donde que estudia el cáncer de hígado. Es lo que siempre quiso hacer. «Cuando estudiaba veterinaria lo que me entusiasmaba era entender por qué aparecía la enfermedad. Cómo era el mecanismo en el que una célula se llegaba a estropear y eso hacía que el organismo tuviera la enfermedad», explica.

Así que, tras desarrollar su tesis en Escocia, se marchó a un laboratorio de Estados Unidos, donde le manifestó a su jefe que ella lo que quería estudiar eran las llamadas «proteínas del estrés», que se activan en las células del organismo cuando estas se someten a un estrés. «No es que estemos estresados sino que, por ejemplo, cuando a una célula le cambias el medioambiente; es decir, su cantidad de glucosa, de frío, de calor,… esa célula tiene que adaptarse y es lo que hace que esas proteínas se activen. Me fui al laboratorio donde las estudiaban y habían descubierto que esas proteínas eran muy importantes en cáncer», recuerda. En cambio, cuando llegó allí, su responsable le manifestó que no se dedicaría a eso, sino a estudiar el metabolismo, porque acababan de descubrir que esas proteínas también eran muy importantes para esto.

Y así lo hizo. Hasta que a su madre le diagnosticaron cáncer. Entonces decidió dejarlo todo y volver a España para estar más cerca de ella. Fue su oportunidad de crear un laboratorio en el que aprovechó todo lo que había aprendido en Escocia y en EEUU para investigar sobre lo que siempre había querido: el cáncer. «Pensé, ahora que sé que el metabolismo es muy importante en el desarrollo del cáncer y que las personas que tienen obesidad tienen muchas más probabilidades de tener cáncer, lo que quiero es unir esos dos conocimientos y estudiar por qué el metabolismo y los cambios en nuestro peso pueden llegar a hacer que una persona tenga cáncer», explicó durante su intervención en el congreso.

De todos los tipos de tumor, el hepático es el más asociado a estos cambios de metabolismo. De hecho, según afirmó, las personas con sobrepeso tienen cuatro veces más probabilidades de sufrir un cáncer de hígado. Y en eso se centró, en cómo esos cambios metabólicos favorecen la aparición de un tumor. Ha extendido además su estudio a intentar averiguar qué cambios metabólicos, que no son se asocian a la obesidad, «puede hacer también que una célula se vuelva tumoral o que tenga más probabilidades de crecer, multiplicarse y escaparse de esos controles que tienen esas células para que tengan una vida medida y buena», señala Sabio.

Según indica, existen aún otros valores en el hígado, relacionados también con el desarrollo del tumor, que quedan por estudiar. «Aproximadamente dos de cada 10 personas presenta hígado graso. Ahora mismo los médicos saben que tienen más probabilidades de tener cáncer, pero no saben cuál, así que se necesitan más marcadores para poder diferenciar un hígado graso que va a transformarse en cáncer de los que no», justifica Guadalupe Sabio. No se cansa de aportar: «Me gusta entender por qué aparece la enfermedad y con ese conocimiento intentar ayudar y poner mi granito de arena, aunque sea chiquitito», reconoció ante los asistentes.

Marcadores de diagnóstico

En este mismo tipo de tumor se centra también la investigación postdoctoral del pacense Francisco Javier González, que la desarrolla gracias a una ayuda concedida por la Asociación Española Contra el Cáncer, de 160.000 euros. Su proyecto fue elegido de entre 76 de todo el país, algunos de laboratorios nacionales punteros.

No obstante, su trabajo se centra en algo completamente diferente al de Guadalupe Sabio. «Tenemos mucho contacto con el servicio de cirugía hepatobiliar del Hospital Universitario de Badajoz, que nos ha ido transmitiendo las necesidades que ellos tienen a la hora del tratar con el paciente y siempre nos han hecho mucho hincapié en que necesitan marcadores de pronóstico de la enfermedad», dice. Según les comentan estos especialistas, no encuentran grandes dificultades a la hora de diagnosticar el tumor pero sí para pronosticar en qué estado se encuentra. Información esta de gran relevancia porque es clave en la selección de los tratamientos: «Si el grado de diferenciación de ese tumor es poco todavía; es decir, está en una etapa inicial, prefieren hacer una cirugía y operar pero, si el grado es avanzado, prefieren hacer un trasplante, siempre que sea posible», explica González.

Fue precisamente a raíz de esta idea como surgió su proyecto. «Lo que hacemos es intentar buscar marcadores pronósticos de la enfermedad y de las posibles dianas terapéuticas para actuar contra él», sintetiza este investigador pacense.

La experiencia alimentaria

Junto a ellos participó también en este congreso regional Sonia Ventanas, veterinaria de profesión y especializada en la seguridad y en la calidad de los alimentos. Ella no se encarga de investigar cómo detectar o retener el cáncer pero sí de cómo ayudar a los pacientes oncológicos a mejorar su calidad de vida. Hace una década inició un proyecto basado en medir cuáles eran las emociones que tenía el usuario durante el consumo de los alimentos y quiso focalizarlo en estos enfermos. «Con los tratamientos de quimioterapia en muchas ocasiones tienen afectación de los sentidos, particularmente del olfato y del gusto. Evidentemente eso va a alterar la percepción que se tiene del consumo de los alimentos porque saben raros», argumenta Ventanas.

El objetivo, además de conocer y medir cuáles eran esas emociones y sentimientos que presentaban, era intentar desarrollar estrategias que mejoraran ese bienestar emocional. «Es importante investigar también los aspectos relacionados con la calidad de vida de estos pacientes, como es el conseguir un bienestar emocional utilizando los alimentos. Tenemos que comer como mínimo tres veces al día así que, si diseñamos herramientas que permitan que esos alimentos nos lleven a un bienestar emocional y a una calidad de vida, vamos a mejorar una parcela de esos pacientes», sostiene.

La mesa de diálogo de estos cuatro investigadores extremeños fue una de las propuestas de este congreso regional, que incluyó además otras en las que participaron sanitarios para compartir experiencias, periodistas para explicar cómo se aborda el cáncer en los medios; así como docentes para ofrecer la perspectiva en las aulas y ponencias sobre el papel de los voluntarios y de la música en esta enfermedad.

La cita sirvió de plataforma para que el presidente de la Asociación Española Contra en Cáncer de Cáceres, Pedro Pastor, reclamara una ley extremeña de lucha contra el tabaquismo, dado que la región tiene la mayor tasa de población fumadora de toda España, con un 35%. El tabaco es la primera causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura en el mundo y es responsable del 81% de los cánceres de pulmón y del 30% de las muertes por cáncer.

«Para que nos hagamos una idea, eliminar el consumo de tabaco en nuestro país lograría evitar el 30% de los casos de cáncer y supondría un ahorro sanitario de unos de 5.700 millones de euros», apuntó Pastor. En este sentido, la Aecc quiere sumar otro reto para 2030: además de conseguir un 70% de supervivencia en el cáncer impulsando la investigación, lograr para esa fecha «la primera generación libre de tabaco en España».

«Necesitamos el apoyo de los médicos, pero están saturados»

En la ponencia de estos cuatro investigadores hubo también espacio para las reivindicaciones. Entre ellas la necesidad de reducir la carga asistencial de los médicos para que puedan dedicar tiempo a la investigación. «Para poder aplicar lo que tú descubres en tu laboratorio necesitas la colaboración directa con los médicos, pero no pueden porque están hasta arriba con su labor asistencial. Se necesita que los gobiernos reduzcan la carga asistencial de un médico si quiere investigar. Una hora con un médico a un investigador le da las claves de por dónde hay que ir», apuntó la extremeña Guadalupe Sabio. La solución a esto se advierte un tanto complicada, dada la falta de especialistas que atesora en estos momentos Extremadura (y el conjunto del país), lo que mantiene saturados a los facultativos.

También pidieron más financiación. «Para poder investigar se necesita financiación. Lo que tienen que saber los políticos es que investigando invertimos en salud. Tienen asumido que hay que invertir en salud pero no que la inversión en investigación también es invertir en salud a largo plazo», reprocha esta científica extremeña. A lo que Cándido Ortiz añadió que «si invertimos mucho en formación y en las universidades pero no invertimos en investigación, los investigadores se irán. Es cierto que lo que investiguemos fuera terminará llegando a España, pero siempre tarde. Retener el talento tiene que ir de la mano de financiación», apuntó.

Por último, todos coincidieron en pedir la ayuda de los pacientes porque su implicación con la investigación supone un motor para sus proyectos. Es gracias a esa colaboración como Francisco Javier González ha conseguido para su estudio 112 muestras de enfermos de cáncer, «una joya», como él lo define. «Eso ha ayudado a pisar el acelerador por diez», asegura. De hecho, según añade Cándido Ortiz, «si los pacientes no nos cedieran sus muestras de sangre directamente no podríamos hacer esta investigación. Es un acto de generosidad porque muy probablemente los resultados que obtengamos no sean para ellos, sino que lo hacen para que otros puedan beneficiarse de esos resultados», manifiesta.