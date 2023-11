El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes una resolución por la que se convocan ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar, por importe de 80.000 euros, para el alumnado de Programas de Éxito Educativo o Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo que se desarrollan en horario de tarde en centros públicos de la región, fuera de su localidad.

Las modalidad de ayudas de transporte se dirigen a sufragar los gastos del traslado del alumnado desde su domicilio habitual al centro escolar los días en los que se desarrolle el Programa de Éxito Educativo o las actuaciones del Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo, ha explicado la Junta en una nota.

Por su parte la modalidad de comedor se destinan a sufragar los gastos derivados de comedor al alumnado escolarizado en un centro sostenido con fondos públicos que no disponga de servicio de comedor escolar gestionado por la Administración educativa y que, siendo beneficiario de la ayuda de transporte, asista a las actividades del Programas de Éxito Educativo o en los Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo.

Esta subvención será compatible con otras ayudas o subvenciones que pueda conceder cualquier administración pública, entidades públicas adscritas o dependientes de la misma, tanto nacionales como internacionales.

Mediante estos programas, que tienen como eje fundamental la reducción y prevención del fracaso escolar y del abandono escolar temprano, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional apoya a centros educativos de entornos socioeconómicos vulnerables, ha destacado la Junta.

Se trata de intervenciones específicas dirigidas a colectivos que, en numerosas ocasiones, están en situación especialmente vulnerable, tales como el alumnado inmigrante, de etnia gitana o con necesidades educativas especiales.

En este sentido, hay alumnos susceptibles de estas actuaciones que no pueden acceder a las mismas debido a problemas económicos o familiares, lo que hace "imprescindible" la puesta en marcha de ayudas para sufragar los gastos de desplazamiento al centro escolar, ya que dichas actuaciones se desarrollan en periodos no lectivos, para los que no está previsto el transporte escolar.

Los padres, madres o tutores legales podrán formalizar las solicitudes de ayudas hasta el 15 de junio de 2024.