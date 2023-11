El alcalde de Villanueva de la Serena y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado este miércoles que se presentará a las primarias del PSOE extremeño para relevar en la secretaría general a Guillermo Fernández Vara.

El líder de los socialistas extremeños lo ha anunciado en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por militantes y dirigentes del partido a nivel local y comarcal.

Gallardo ha dicho que ayer martes le comunicó al secretario general del PSOE a nivel nacional, Pedro Sánchez, que se presentará a las próximas primarias, algo que también ha comunicado a Fernández Vara.

En este sentido, ha dicho que afronta este proceso "con la convicción de la fuerza de la militancia y con ilusión". Del mismo modo, ha señalado que "no espera ninguna complicación" en este proceso y ha añadido estar convencido de que el PSOE "está más unido de lo que trasladan algunos a los medios de comunicación y lo vamos a demostrar".

Asimismo, el presidente del ente provincial y alcalde serón ha avanzado también que si lidera el PSOE extremeño abandonará la alcaldía de Villanueva de la Serena. "Tengo claro que las cosas hay que hacerlas en función de la convicción", ha dicho al respecto para luego añadir que le avala su trayectoria al frente del consistorio villanovense durante 20 años con seis mayorías absolutas consecutivas.

Del mismo modo, Miguel Ángel Gallardo ha asegurado que su postura "auna sensibilidades de Badajoz y Cáceres" y que se presenta con muchos apoyos en ambas provincias. A eso ha agregado que quiere el apoyo de los militantes "porque son los que realmente votan".

Sobre la alcaldía y su trayectoria como primer edil ha dicho que "ser alcalde te hace pisar la calle, yo no he pisado la moqueta todavía y llevo dos décadas. He estado en la calle con los ciudadanos", ha argumentado.

Sobre la posibilidad de competir con otras candidaturas en las primarias, Gallardo ha subrayado que cualquier compañero que se presente "se merece el respeto siempre que su intención de presentarse sea como consecuencia de tener un proyecto alternativo que podamos confrontar". Asimismo, ha dicho estar convencido de que será el próximo secretario general de los socialistas extremeños.

Sobre el gobierno de María Guardiola al frente de la Junta de Extremadura, Gallardo ha apuntado que quiere construir "una alternativa al gobierno sin palabra de Guardiola".

En cuanto al momento en el que se produce su anuncio, ha dicho que "no quiero que haya fuentes del partido que estén enredando sin dar nombres. Yo doy opiniones con cara y apellidos y no quiero una pelea inexistente", a lo que ha agregado que su intención es "ganar a la derecha en esta región".

Por eso mismo ha dicho que en caso de que el partido apueste previamente a las primarias por un candidato de consenso y que ese no sea él ha dicho que "no me voy a retirar porque no engaño anadie. Cuando un candidato tiene la convicción de poder liderar un proyecto de cambio no cabe lugar a la retirada", por lo que ha añadido que "si pierdo entenderé que es lo que quieren los compañeros, pero nunca me he retirado por nada por lo que no tuviera convicción, y menos por un proyecto que cada día me da más fortaleza".