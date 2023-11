Cincuenta entidades denuncian «recortes brutales» en cooperación para mantener el acuerdo PP-Vox

La Coordinadora Extremeña de ONGD, en la que participan más de 50 entidades y oenegés, denuncia que la Junta de Extremadura está realizando "el mayor recorte en la historia" en cooperación y en la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo (Aexcid).

El presupuesto para 2024 de esta entidad pasa de los 12,6 millones de este año a 9,3 millones, un 26% menos. «Son recortes brutales que no esperábamos para nada», explica Pilar Milanés, presidenta de la coordinadora.

Critica, además, que el Partido Popular incumple de este modo la Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura, que fue aprobada en la Asamblea el pasado mes de marzo por unanimidad, con los fotos a favor del PP. «Esta ley sellaba el compromiso de no efectuar recortes en los presupuestos de cooperación y llegar a destinar el 0,7% del total en 2030. Están rompiendo una ley de consenso y somos la moneda de cambio para que se sostenga el acuerdo de gobierno con Vox», denuncia.

Con este presupuesto, ese compromiso queda aún más lejos. Este 2023 los presupuestos de la Junta destinaban el 0,18% a cooperación y en 2024 será el 0,13%.

Este recorte de más de tres millones de euros anuales tendrá un «impacto directo en el tejido de la solidaridad extremeña, en la generación de oportunidades, en la capacidad de apoyar acciones humanitarias como la reconstrucción de Gaza y en las organizaciones de desarrollo y en los proyectos que realizan», lamenta Milanés.

«En unos presupuestos que crecen no sólo vemos que el área de cooperación al desarrollo y la cooperación internacional no crezca sino que además el retroceso es bruta, no había pasado en la historia de la cooperación extremeña, afrontamos la mayor crisis de estas políticas en Extremadura».