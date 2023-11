Sindicatos y patronal apelan al diálogo social frente a la rebaja de las ayudas

Los sindicatos y la patronal verán reducidas en torno a un 10% las ayudas que reciben del Gobierno regional, según lo recogido en los presupuestos de la Junta de Extremadura para 2024. Como ya informara ayer este diario, a través de esta rebaja se da cumplimiento al punto 55 del pacto de gobernabilidad con Vox, que contempla la "reducción considerable" de las subvenciones a estos organismos respecto a lo percibido en 2022. En concreto, el pago por la participación institucional se reduce de 633.923 euros a 569.700 en cada caso, 64.223 euros menos que en 2023.

Aunque está reducción no ha sido bien recibida, tanto los sindicatos CCOO y UGT, como la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) han trasladado a este diario que prefieren no poner "el foco" en esta cuestión y apelan a seguir manteniendo el diálogo social con el nuevo Ejecutivo regional. "No me gusta la palabra subvención porque es un trabajo que realizamos donde la administración no llega. El papel de la concertación y el diálogo social está recogido por ley", destaca la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez.

"Vamos a seguir peleando para poder hacer nuestro trabajo y que estos presupuestos lleguen a la gente que lo necesita", ha señalado. De una primera lectura, destaca que hay un crecimiento "muy importante en partidas como sanidad, educación, dependencia o igualdad". Por contra, lamenta que "en empleo solo crece un 1,5%, en un contexto con el colectivo de parados de larga duración que cada vez tiene mayor peso". "Tiene que haber más presupuesto para empleo", subraya.

La secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, no ve con buenos ojos que se hagan "recortes" en las ayudas directas que reciben, pues son recursos reconocidos "en la propia Constitución". "Para nosotros lo importante es que pudiéramos consolidar lo que ha sido la seña de identidad de la comunidad autónoma, que es el diálogo social. Pretendemos, a través de la concertación, mejorar la vida de la gente, por ello apostamos por el diálogo y es lo que nos han planteado desde el propio Gobierno", resalta.

Aunque tampoco han podido analizar los presupuestos en profundidad, Chacón critica la rebaja de impuestos que contempla: "Se van a dejar de ingresar en la Junta de Extremadura más de 67 millones de euros por las reducciones fiscales". "Entendemos que es necesario potenciar las políticas públicas, mejorar la tención primaria, la dependencia, la educación o las prestaciones sociales", afirma. A su juicio, este es "el momento de apostar por la conciliación y esto se consigue cuando hay unos servicios de calidad en la etapa de infantil 0-3 años para que sea pública y gratuita".

Por su parte, el secretario general de la Creex, Javier Peinado, defiende que las subvenciones directas están recogidas en diferentes normativas. "Evidentemente no nos agrada, porque se pone el foco en unas organizaciones que hacemos un bien para el interés general. Creo que somos de las pocas que sufren un recorte, más allá de valorar si es mucho o poco, porque para nosotros es anecdótico", señala.

"Lo que realmente nos interesa es el compromiso del actual Gobierno con el diálogo social, que así se nos ha puesto de manifiesto por parte de la presidenta, para que podamos aportar y mejorar el desarrollo socioeconómico de Extremadura", añade Peinado. Del presupuesto, destaca que es "expansivo", aunque se muestra cauto con su crecimiento, que es de un 4,4%. "Por la experiencia que tenemos en el sector privado, esa subida se la va a comer el efecto inflacionista", apostilla.