Las contrataciones de Navidad en Extremadura: ¿Están perdiendo fuelle?

La campaña de Navidad, entendida desde el Black Friday (último viernes del mes de noviembre) hasta las rebajas de enero, se ha configurado tradicionalmente como un periodo clave del año para dinamizar la economía debido al incremento del consumo, que se traduce en un aumento de las contrataciones en los sectores económicos más implicados, si bien, este año no se prevén unas cifras tan elevadas. Así se refleja en un informe de Randstad, que indica que en estas Navidades se generarán unas 5.800 contrataciones en Extremadura, lo que supone un 19,9% menos que el pasado año, cuando se firmaron 7.248. Por provincias, la de Badajoz registrará 4.135 contratos de trabajo y un descenso del 20,5%, mientras que la de Cáceres firmará 1.670 acuerdos contractuales, un 18,5% menos.

Cabe destacar que el descenso de las contrataciones previsto en la región es muy superior a la media del país, donde se prevé una caída del 3,5% en los nuevos contratos de trabajo. En concreto, se firmarán más de 347.000 frente a los 359.950 de la anualidad pasada. La hostelería, con un aumento del 31%, será el único sector que crecerá, mientras que disminuirán las firmas en el comercio (17,6%) y la logística (6,7%). Según el informe de esta empresa de trabajo temporal y recursos humanos, estos datos experimentan el impacto de la última reforma laboral, ya que habrá personas empleadas en la campaña navideña bajo la modalidad de fijo discontinuo, que no se suman a las cifras de nuevos contratos.

En contraposición a lo recogido en este documento, Adecco informa de que la campaña de Navidad ya ha producido un aumento de las contrataciones en Extremadura de entre el 8 y el 10% con respecto al año pasado. Sobre este asunto, desde la compañía indican a su vez que estas se han adelantado más al Black Friday, mientras que en 2022 se intensificaron principalmente desde la semana anterior al inicio de las Navidades. El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, sostiene que se están notando menos contrataciones porque «antes íbamos a la figura del contrato temporal y ahora las empresas prefieren la modalidad del fijo discontinuo y creo que a eso obedece la reducción».

«Habrá que estar atentos a las afiliaciones a la Seguridad Social cuando termine la campaña de Navidad, aunque según nos está transmitiendo ya el sector, estas van a buen ritmo», asegura. «En número de clientes las cifras son similares al pasado año, pero el ingreso de las cajas está bajando porque gastamos algo menos, quizás la inflación se nota en el consumo», apunta. Preguntado por las expectativas de los empresarios, avanza que «las previsiones que hay de reservas son buenas, aunque se está intentando más austeridad y control del gasto". "Estamos con optimismo, sabiendo que es una campaña en la que el consumo se incentiva y al final beneficia a todos», subraya.

Mercado de trabajo

Por su parte, la secretaria general de la federación de servicios de CCOO de Extremadura, Tina Tarriño, destaca que desde el sindicato no son «tan pesimistas» como Randstad y considera estas previsiones «insuficientes», a tenor del análisis de la actividad económica en Extremadura, que «continúa incrementando las cifras de empleo en 2023». Así, indica que según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el tercer trimestre ya hay un 3% más de empleo asalariado que en el mismo periodo de 2022 hasta sumar 245.606 asalariados. De acuerdo con la Seguridad Social, en Extremadura hay 273.710 afiliaciones y el promedio anual hasta la fecha este año (273.655 personas afiliadas en el régimen general) supera ya en un 2,6% la cifra promedio de afiliación de 2022 (más 6.954 afiliaciones).

«En todo caso resulta necesario continuar reduciendo la precariedad laboral en aquellos sectores productivos en las que las tasas de parcialidad registran sus valores más altos», señala. En concreto, la hostelería registra un 30% de empleo asalariado a tiempo parcial y el comercio un 18%. Tarriño añade que en términos de empleo temporal, si bien la reforma laboral de 2021 «ha reducido ya sensiblemente las tasas de temporalidad en el empleo asalariado", un 29% del empleo en hostelería es de carácter temporal, aún por encima de las tasas de hace un año (28%) y un 6% superior a la tasa de temporalidad media del empleo asalariado en Extremadura. Además, analizando los indicadores de actividad del sector servicios, hasta septiembre, el nivel de facturación en el conjunto del sector servicios en la región es ya de un 5,1% superior al umbral de ventas que se registró en el mismo período del año anterior. Entre octubre y diciembre de 2022 la cifra de negocio del conjunto del sector aumentó un 4,2% respecto a lo que se llevaba ya facturado en dicho año.

En cuanto al comercio minorista, Tarriño indica que la cifra de ventas de enero hasta octubre ya ha superado en un 6% el umbral de facturación del año anterior. La campaña navideña de 2022 dejó un crecimiento de las ventas entre noviembre y diciembre del 12,9%, siendo "octubre el mes en el que se inicia la reactivación de las ventas en el sector tras el enfriamiento de la actividad que se produce en el final del verano". Sin embargo, resalta que "es cierto que este mes de octubre la recuperación de las ventas ha sido más moderada (0,9%) que la que se experimentó en 2022 (1,5%), lo que puede llevar a esperar una campaña navideña con un crecimiento de ventas algo más ajustado".

En definitiva, Tarriño considera que independientemente de que entre noviembre y diciembre de este año el repunte de la actividad sea algo inferior al registrado en el final de 2022, se espera "cerrar 2023 consolidando un crecimiento de las ventas en el sector superior al 6,0% anual". Por tanto, a su juicio "es necesario que se refuercen las plantillas del sector del comercio en medida suficiente como para garantizar condiciones de trabajo adecuadas para satisfacer los incrementos de demanda y el repunte de la actividad en estos meses de campaña de Navidad".

El secretario de política institucional y empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, sostiene que las cifras del informe de Randstad hay que «tomarlas con cautela porque al final son previsiones y no tienen ninguna credibilidad hasta que no pase la campaña». «Sí es cierto que la contratación evidentemente tiene que disminuir porque gracias a la reforma laboral esta es más estable, pero no porque este año haya menos contratos, sino porque la contratación, y más en sectores como el comercio y la hostelería, se ha potenciado mucho a través de la reforma laboral y hay una estabilidad mayor», señala.

«Lo que sí nos preocupa es que, debido a la inflación que hay, que está en el 3% interanual en Extremadura y en el 10% la de la compra de la cesta básica, las familias extremeñas consuman menos esta Navidad», advierte Morcillo. «Extremadura es una economía en la que la demanda interna es importante y hacemos el llamamiento de que se cumpla el acuerdo de negociación colectiva y suban los convenios en lo estipulado para este año, con el fin de no perder poder adquisitivo y que los trabajadores puedan seguir consumiendo para que haya más demanda de trabajo», agrega.

Hostelería: Más demanda de personal y con mayor cualificación «En el sector hostelero necesitamos más personal para las Navidades, pero el problema es que no hay profesionales cualificados y al final contratas al primero que llega». Así se expresa el presidente de la Asociación Regional de Hostelería y Turismo (Setex), Antonio Martínez, quien explica que «lo que se está haciendo es contratar al personal y enseñarle lo más rápido que se puede, porque tampoco tenemos tiempo para enseñarles». «A la gente no se le puede pagar más y tampoco quiere trabajar en la hostelería porque dicen que es muy dura y tienen demonizada esta profesión», lamenta. Las reservas de comidas y cenas para la campaña navideña van muy bien, ya que sostiene que «prácticamente está todo reservado», si bien, reconoce que si hubiera más personal para atender la elevada demanda, muchos establecimientos ampliarían las mesas disponibles. «Muchas veces no se están doblando mesas, porque no quieren arriesgarse a fallar al cliente por falta de personal», señala. A pesar de ello, destaca que las expectativas del sector son «buenas». Por su parte, el presidente de la Federación Extremeña de Bares y Restaurantes (Fexbares), José Parodi, considera que muchos negocios hosteleros habrán tenido que contratar a más personal porque «el mes de diciembre es el de mayor trabajo del año». «En este mes, ya no solo por las celebraciones de empresas, sino porque a nivel general el público sale mucho a la calle, al final hay que buscar refuerzos», añade. En esta línea, Parodi destaca que este año «la campaña apunta bien y con mayor normalidad que la que hemos tenido en años anteriores». «Las reservas incluso se han anticipado por el temor de la gente a que no puedan conseguir el día que quieren si se retrasan en reservar», señala. Por este motivo, a partir del miércoles 13 comenzará el aluvión de comidas de celebración navideña en la hostelería de la región.