La pobreza lastra más las notas de los extremeños que el origen

El factor socioeconómico pesa en los resultados académicos de los alumnos extremeños. Y lo hace en mayor medida que su lugar de procedencia, es decir, que aunque hay diferencias entre los estudiantes migrantes y no migrantes, estas no son tan determinantes como su contexto socioeconómico (analizado mediante el Índice de Estatus Social, Económico y Cultural, ISEC). Lo pone de manifiesto un informe elaborado por Esade y Save the Children a partir de los resultados del último informe PISA 2022 y a través del cual se diagnostica el estado de la equidad o igualdad de oportunidades en la educación en España y sus comunidades.

Extremadura sigue a la cola en PISA, pero mejora en Ciencias y Lectura El estudio es tajante: un alumno de origen extranjero saca una media de 32,5 puntos menos en Matemáticas (la competencia en la que se ha centrado de una manera más específica el informe PISA) que uno español, lo que equivale a algo más de un curso y medio. Pero esta brecha se reduce a solo 6,6 puntos si se elimina de la ecuación el efecto de la desigualdad económica. En Extremadura esta brecha es algo mayor que la media, aunque hay que tener en cuenta que en la comunidad la población extranjera apenas representa el 3% del total, cuatro veces menos que en el conjunto nacional. Mientras el alumnado extremeño de origen nacional saca en Matemáticas una media de 36 puntos más que el de origen extranjero, restando el factor socioeconómico en ambos grupos la diferencia desciende prácticamente más de la mitad hasta los 16 puntos. Aún así está diez puntos por encima de la media de España, pero la región se encuentra en la mitad de la clasificación estatal: apenas hay diferencias en Andalucía y Canarias, mientras en País Vasco o Galicia se distancian hasta más de 30 puntos. «En todas las comunidades, cuando descontamos el nivel socioeconómico, esta brecha se reduce sustancialmente siendo especialmente relevante la reducción en Cataluña y Euskadi», destacan los autores. Según el trabajo, la diferencia de rendimiento en matemáticas que puede ser explicada por el nivel socioeconómico en España es del 16%, «lo que indica que la equidad en el aprendizaje es mayor que en la OCDE». Y en Extremadura con un 14% la situación es algo mejor. Asturias (20%), País Vasco y Murcia (18%) son las regiones con mayor inequidad. Un 25% de repetidores a los 15 años en Extremadura Además de los aprendizajes, Esade y Save the Children también tienen en cuenta en su estudio la repetición de curso como otro indicador fundamental del progreso en el sistema educativo. Aunque para los autores del trabajo se trata de una medida «particularmente ineficaz e ineficiente», está muy asentada en el sistema educativo español. De hecho, en el informe PISA 2022 España sigue liderando el ranking, aunque bien es cierto que ha descendido de forma importante respecto al informe de 2018. Y Extremadura, en su caso, es la séptima comunidad con más repetidores, el 25% de los alumnos de 15 años (eran el 34% en 2018). El problema principal de esta medida es la falta de equidad a nivel general según el nivel socioeconómico, aunque Extremadura es junto con Castilla La Mancha la que tiene una repetición de curso menos desigual. No es así, sin embargo, si se introduce el factor migrante: en España un estudiante de origen extranjero tiene 1,9 veces la probabilidad de haber repetido curso respecto a uno nativo; en Extremadura esta situación empeora y el migrante tiene 4,2 veces más posibilidad de repetir que un alumno nativo. Y al margen del origen, los chicos también tienen 2,6 veces más opciones de ser repetidores que las chicas.