Adif sostiene que soterrar las vías del tren en Navalmoral puede provocar inundaciones

La Junta de Extremadura ha destinado una partida de 80.000 euros en los presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo año para encargar un proyecto sobre la viabilidad del soterramiento de las vías del tren en Navalmoral de la Mata. El diseño de la línea de alta velocidad entre Extremadura y Madrid, que discurre por esta localidad cacereña, no lo contempla, lo que ha llevado a que, tanto el ayuntamiento de este municipio como colectivos ciudadanos, hayan mostrado su rechazo a que el servicio ferroviario se preste sobre el trazado urbano, a pesar de que las obras ya están en marcha y avanzadas. Reniegan del proyecto al entender que el paso del ferrocarril por el núcleo urbano va a provocar la división de la ciudad; es decir, va a crear un «muro» en el municipio, algo así como dos Navalmorales. Y eso, según estiman, a a frenar su desarrollo económico e industrial. De ahí, de hecho, el nombre de la plataforma constituida para defender el soterramiento: No al muro.

Han realizado ya varias protestas para exigir que se pare la obra, en una de ellos llegaron incluso a parar un tren en marcha. Pero no han logrado que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) recapacite y frene los trabajos. Lo que sí han conseguido es el apoyo del Ejecutivo autonómico pues el Partido Popular siempre ha defendido el soterramiento como la mejor opción y así se lo ha exigido la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en varias ocasiones al Gobierno central. Es por eso que en el proyecto de Ley de los Presupuestos de Extremadura para 2024 ha reservado una partida de 80.000 euros para elaborar un estudio de viabilidad del enterramiento de las vías. No obstante, de momento ese análisis sobre si es posible técnicamente ocultarlas solo se plasma sobre el papel, pues las cuentas tienen todavía que aprobarse en la Asamblea de Extremadura. Hasta entonces no se podrán iniciar los trámites de contratación de esos trabajos.

Y mientras el tiempo pasa, las obras para electrificar las vías en ese tramo (Arroyo de Santa María-Navalmoral de la Mata), incluido dentro del trayecto Talayuela-Plasencia, siguen su curso. La previsión es que estén finalizadas al completo en 2027. Es decir, para esa fecha el trayecto has ta Madrid por las vías del territorio extremeño podrá realizarse al completo con trenes con tracción eléctrica. Lo que no significa que para entonces haya llegado la alta velocidad pues para ello primero es necesario que sobre las vías circulen trenes AVE, lo que de momento no está contemplado para Extremadura. Sí se podrá, no obstante, viajar a una velocidad máxima de 250 km/h, si es que finalmente se instala el nuevo sistema de seguridad, previsto para el año próximo y que permitirá pasar de los 200 km/h actuales, y se incorpora un Avant, que puede coger los 250 km/h como máximo. El compromiso de Renfe era traerlo a la región cuando se estrenaran las vías electrificadas. Esto ocurrió este pasado domingo, pero de momento nada se sabe de este otro tren.

El ayuntamiento y colectivos ciudadanos denuncian que dividirá la ciudad en dos. Adif cree que la obra mejorará el tránsito actual

Pero volviendo a Navalmoral. Por aquí discurrirán 6,8 kilómetros de esa vía electrificada que unirá la región con la capital española y para construirlos el actual proyecto, que contempla una inversión de 94 millones de euros (19 millones más que el diseño inicial), llevará a cabo la supresión de seis pasos a nivel. Para salvarlos se levantarán cinco pasos superiores: dos por cruces con la antigua carretera N-V y tres para resolver la afección a caminos y vías pecuarias. Además, también se ejecutarán seis pasos inferiores: dos de ellos para vehículos y cuatro peatonales. Todas estas actuaciones, defiende Adif, «promoverán la permeabilidad del tráfico rodado y peatonal» y reforzarán a Navalmoral de la Mata «como polo estratégico del transporte entre Madrid y Lisboa».

¿Por qué no se pueden soterrar las vías?

Pero, ¿por qué no se pueden soterrar las vías? Según ha adelantado a este diario la empresa pública, además de porque modificar ahora el proyecto supondría paralizar las obras, lo que implicaría retrasarlas «más de diez años» y pondría en riesgo los fondos europeos con los que se financia, porque «podría derivar en inundaciones». «Navalmoral de la Mata tiene un nivel freático muy alto con corrientes de agua perpendicular al paso del tren, por lo que hacer un soterramiento podría derivar en problemas en la ciudadanía al provocar subidas del nivel freático/inundaciones en garajes y otras zonas», subraya Adif.

Por su parte, la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda pone en duda esto último pues, según explica, en el informe de viabilidad que presentó Adif en 2021 «se indicaba que la solución soterrada era técnicamente viable». En este documento, incide el Ejecutivo autonómico, «se contemplaba el tratamiento adecuado de los acuíferos afectados por la actuación para evitar los inconvenientes provocados por las aguas subterráneas, igual que en la solución actual de las vías en superficie se contemplan soluciones técnicas para evitar que los pasos inferiores de vehículos y peatones puedan quedar inundados».

Del mismo modo Adif se niega a esconder las vías porque esto conllevaría un nuevo estudio informativo y una nueva declaración de impacto ambiental; representaría «un incremento notable de las partidas económicas» y supondría, además, «un problema en la puesta en servicio y finalización de las obras del AVE en Extremadura, ya que en el tramo anterior y posterior a este punto se encuentra con las obras de plataforma y actuaciones hasta Plasencia finalizadas».

¿Qué supondría parar las obras para soterrar las vías?

La actuación se encuentra ya «muy avanzada» y su paralización podría suponer un retraso «de más de diez años», lo que puede conllevar la pérdida de los fondos europeos con los que se financia, ya que estos obligan a que esté concluida en 2026. Además, conllevaría «un coste adicional por daños y perjuicios a la empresa adjudicataria». De otro lado, la no finalización de las obras derivaría también, esgrime Adif, en que los dos pasos a nivel de Navalmoral de la Mata «seguirían existiendo» y por tanto la puesta en servicio de la línea de alta velocidad «obligaría a cerrarlos, sin alternativas de cruce, generando un problema de permeabilidad» en la ciudad. Esto podría dificultar también las actuaciones a futuro, ya que obligaría a realizarlas con la línea de alta velocidad ya en servicio.

El Ejecutivo autonómico ha reservado una partida de 80.000 € para estudiar si es posible ocultar las vías bajo tierra

¿Qué ha mejorado el nuevo proyecto sobre el anterior?

El proyecto mejorado de la electrificación de las vías a su paso por el término municipal de Navalmoral de la Mata sobre el que se apoyan las obras va a permitir, argumenta Adif, la «eliminación del paso a nivel de la avenida San Isidro» y «mejora de la conexión del barrio del Rosalejo mediante una nueva glorieta en la N-V». Así, sostiene también la empresa pública, se ampliarán los pasos inferiores peatonales de la avenida San Isidro y en la calle Pablo Luengo y se construirá un nuevo paso inferior de gálibo reducido para vehículos en la carretera de Jarandilla. Del mismo modo, se reordenará la plaza de la Estación, donde se levantará un nuevo aparcamiento y un paso inferior peatonal, se mejorará el paso a nivel de vehículos que conecta la N-V con la plaza y se ejecutará otro vial peatonal entre la zona del instituto y la residencia y la plaza de la Estación, paralelo al ferrocarril.

¿Cómo mejorará la ciudad con la obra?, según Adif

Para el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias esas modificaciones realizadas sobre el proyecto inicial «representan una mejora sustancial en áreas como la permeabilidad transversal, el uso de espacios urbanos y la intermodalidad con otros medios de transporte». En ese sentido, habrá más accesibilidad, «al incrementarse el número de pasos peatonales y mantenerse el de vehículos en el entorno urbano», y una mayor seguridad, porque se eliminan todos los pasos a nivel. El nuevo diseño, además, «mejora en las condiciones de mitigación del ruido al renovar la infraestructura y disponer pantallas acústicas» y contempla «más espacio para el ciudadano» pues, según el documento facilitado a este diario por Adif, «se remodela la plaza de la Estación, generando una zona urbana para el ciudadano y potenciando la intermodalidad de las estaciones de ferrocarril y autobús. La actuación también aportará «un nuevo itinerario peatonal ajardinado, en suelo de origen ferroviario, entre el instituto y la plaza de la Estación»; sumará otro aparcamiento de 100 plazas al otro lado de la estación, lo que potenciará «la urbanización de esa área», y creará «nuevos espacios para el municipio en la reposición de la N-V, al alejarla del centro urbano».

«La DIA no está caducada»

Uno de los argumentos que se utilizan para paralizar la obra es que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) está caducada. Adif lo niega. Según justifica en el informe remitido a este diario el proyecto está amparado por la Declaración de Impacto Ambiental recogida en una resolución de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático de noviembre del 2007. Los proyectos asociados al corredor Cáceres-Talayuela comenzaron su ejecución en junio de 2010, «anterior al plazo máximo establecido por la normativa de aplicación»; por tanto, añade Adif, «la DIA no puede considerarse caducada» y no hay justificación para que se solicite una reevaluación ambiental.

«No crea un muro, si no que potencia la comunicación»

Adif no comparte la denuncia del Ayuntamiento de Navalmoral y de los colectivos ciudadanos basada en que el diseño va a suponer crear un muro que dividirá a Navalmoral de la Mata. Para la empresa pública va a mejorar la conectividad y la comunicación en el entorno urbano pues el proyecto «promoverá la permeabilidad e incrementará la seguridad con respecto a lo que existe actualmente». Ahora «hay una valla» y los trabajos contemplan «pantallas trasparentes y ajardinadas que eliminarían el ruido actual». Del mismo modo, mientras que en este momento para coches hay dos pasos a nivel y dos pasos elevados, con el nuevo diseño «se pasaría a disponer de dos pasos inferiores en las zonas donde hay más tráfico» .

Además, se prevé la creación de «tres pasos inferiores para peatones, con mayor anchura que la prevista inicialmente, mejorando así la seguridad, y se incluyen aceras peatonales en los pasos superiores. Por lo tanto, se pasa de dos pasos a nivel a tres pasos inferiores y dos superiores».

Es por todo ello que las obras, entiende Adif, no afectarían al desarrollo urbanístico de Navalmoral porque «el proyecto mejora la permeabilidad y la seguridad de los cruces al ser todos a distinto nivel» y por tanto va a promover la «integración del entorno». El proyecto, sostiene Adif, «representa una oportunidad de desarrollo para Navalmoral de la Mata, al convertirla en la puerta de entrada a Extremadura, a través del tren de alta velocidad, generando nuevas oportunidades de desarrollo socio económico del municipio y su comarca».