Hoy miércoles se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el nombramiento de José Luis Quintana como delegado del Gobierno en Extremadura, momento que también ha aprovechado el ya exdelegado Francisco Alejandro Mendoza Sánchez para despedirse.

En su misiva, Francisco Alejandro Mendoza recuerda que ha desempeñado el cargo "algo más de un año y al que podría sumar los más de cuatro años que ejercí la Subdelegación del Gobierno en Badajoz".

Reconoce que han sido cinco años intensos, que le han brindado "la oportunidad de servir a mi país, a mi región y a mis conciudadanos. Para mí ha sido un honor y un verdadero privilegio poder trabajar por el progreso de Extremadura y de España".

El equipo

En la carta, subraya el papel de su equipo de trabajo, del que destaca que le han hecho todo más fácil: "Pero también tengo que decir que algo he intentado modestamente poner de mi parte. He pretendido siempre cumplir con lo que estimaba que era mi deber y lo he hecho lo mejor que he sabido".

Francisco Alejandro Mendoza anuncia que regresa a sus tareas profesionales como Letrado en la Diputación Provincial de Badajoz y subraya que "seguiré apostando, y aportando en lo que pueda, para que en Extremadura y España tengamos y reforcemos el mejor sistema de convivencia y progreso del que hemos disfrutado en nuestra historia".