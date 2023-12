Extremadura esperará a la reunión de enero para decidir sobre los móviles en el aula

Extremadura aún no tiene una postura clara sobre el debate del uso de los móviles en las aulas. Mientras otras comunidades como Galicia o Andalucía ya han dado un paso adelante para la limitación o prohibición de estos dispositivos en colegios e institutos, en la región prefieren esperar. "En la comisión sectorial de ayer no se trató el uso de los móviles y los dispositivos digitales, no se abordó ese tema para nada. Solamente la ministra nos ha emplazado a una reunión para los primeros días de enero", ha explicado este jueves la consejera de Educación, Mercedes Vaquera.

«El teléfono móvil también educa» ¿Cuál es la situación en Extremadura? Vaquera ha recordaro que son los equipos directivos de los centros los que tienen la potestad de regular la utilización de los teléfonos móviles en clase, así lo recoge una circular de 2006, de manera que no hay un criterio unánime. "En este sentido las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, pero lo que vamos a hacer es escuchar las propuestas en esa reunión planteada para enero. También hay que hablarlo con las AMPAS y con los centros, porque no queremos tomar medidas sin escuchar a las personas que están involucradas", ha subrayado la consejera. CSIF reclama una regulación clara que de "autoridad al profesorado" Y ya hay reacciones de los sindicatos a esta posible medida. Desde CSIF, por ejemplo, reclaman "una regulación clara" que ofrezca "seguridad jurídica y autoridad para el profesorado" y que "no se dé lugar a interpretaciones". También han lamentado que la ministra de Educación, Pilar Alegría, "haya realizado esta propuesta sin explicarla previamente a los representantes del profesorado.