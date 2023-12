La Junta pone en marcha un plan para atraer y retener a profesionales sanitarios

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de un plan de atracción y retención de profesionales sanitarios, que «ya ha empezado a caminar y será una realidad plena en 2024». De esta forma lo ha avanzado en el transcurso de una intervención en la Asamblea regional, en respuesta a una pregunta sobre este asunto formulada por la diputada socialista María de la Cruz Buendía.

La responsable de sanidad ha detallado que con este plan conseguirán "fidelizar" a los profesionales, mayor flexibilidad laboral y conciliación, aumentar la calidad de la formación, retribuciones "normalizadas" fuera de los contratos de guardia, impulsar las publicaciones y proyectos científicos que elevarán el currículum profesional, así como establecer "sinergias de servicios de diferentes hospitales".

En concreto, García ha destacado que desde que gobierna el actual Ejecutivo regional, 169 profesionales sanitarios provenientes de fuera de Extremadura han comenzado a prestar asistencia en el Servicio Extremeño de Salud (SES), se han creado 313 nuevas plazas en plantilla y 1.123 profesionales sanitarios han visto mejoradas sus condiciones de trabajo con contratos de larga duración, de los que 271 han obtenido la plaza en propiedad.

Asimismo, la consejera ha criticado que el anterior Gobierno regional del PSOE provocó "la salida de médicos porque no podían hipotecarse" y "contrataban de mes a mes y de lunes a viernes para no pagar sábados y domingos", incluso realizaban contratos "por un día". "¿Y se preguntan ustedes por qué no tenemos médicos?", ha cuestionado a los socialistas. "Nosotros no vamos a mirar a otro lado, no vamos a ningunear a nuestros sanitarios como han hecho ustedes, con su política de imposición y brazos caídos", ha subrayado.

Por su parte, Buendía ha pedido a la Junta que no eche "balones fuera" y aplique medidas para atraer a especialistas sanitarios a la comunidad. Ha solicitado, en la misma línea, a la consejera que aclare cómo se va a acreditar para ofertar más plazas MIR en la comunidad, además de cómo se va a revertir la situación de "recortes" aplicada por el PP de 2012 a 2015 en materia de médicos residentes.