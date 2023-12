Más retrasos en la alta velocidad: el Alvia y el Avant no llegarán hasta 2024

La electrificación ya es una realidad en Extremadura. El pasado domingo circuló por la región el primer tren con tracción eléctrica de la historia de esta comunidad. Todo un hito que llega tarde: un año si se atiende al último compromiso de Adif, pero casi tres décadas si se tiene en cuenta la primera vez que se prometió la alta velocidad en Extremadura. Y a medias, pues de momento solo se ha puesto en servicio el tramo entre Badajoz y Cáceres, a pesar de que la electrificación está concluida hasta Monfragüe.

Tras este hito, el siguiente compromiso adquirido, en este caso por Renfe, fue incorporar a la región otro Alvia (en estos momentos solo hay uno en servicio) y un Avant, cuando se estrenara la electrificación. Pero no han llegado, a pesar de que las catenarias ya dan electricidad a los trenes, y no lo harán, al menos, hasta el próximo año. Así lo ha confirmado la empresa del transporte ferroviario a este diario: «Respecto al Avant y al nuevo Alvia, la previsión era que se pusieran en marcha en 2024, así que mantenemos la hoja de ruta», ha contestado exactamente. Aunque lo cierto es que lo anunció la propia empresa el pasado mes de julio a través de una nota de prensa fue «la llegada a Extremadura de un nuevo tren Alvia que estará disponible una vez la compañía reciba los nuevos trenes destinados a servicios comerciales». Lo que estaba previsto, según informaba entonces Renfe, para noviembre. Ya lleva más de un mes de retraso y de momento nada se sabe pues esos nuevos trenes para servicios comerciales a los que se refiere aún no han llegado. No quiere esto decir que a Extremadura se vaya a incorporar un convoy sin estrenar, sino más bien que aquí se traerá uno que lleva ya años funcionando en Galicia y el de allí se sustituirá por uno nuevo.

Por otro lado, en cuanto al Avant, en aquella misma nota de prensa lanzada este pasado verano por Renfe se anunciaba que comenzaría a funcionar «en cuanto esté finalizada la electrificación de la línea por parte de Adif». Pero esto tampoco se ha cumplido. Y tampoco hay una fecha prevista para ello. «En cuanto haya novedades os informaremos», se limitaron a responder ayer desde la empresa.

Retrasará la alta velocidad

La no llegada de este tren Avant supone además retrasar aún más la alta velocidad en la región pues la puesta en servicio de este convoy es lo único que iba a permitir que se pudiera circular a una velocidad superior a la actual. Las vías electrificadas están preparadas para que los trenes puedan llegar a 300 kilómetros por hora, pero esto solo es posible si sobre ellas viaja un AVE, algo que no está en proyecto a corto plazo para Extremadura. Por eso, como por ahora en la región solo puede circular con electricidad un Alvia, el que a diario realiza el trayecto de ida y vuelta entre Badajoz y Madrid, solo se podrá llegar a los 220 km/h. Y eso en un futuro, porque a día de hoy hasta el Alvia tiene limitada la velocidad a 200 km/h, ya que Extremadura cuenta todavía con el sistema de seguridad antiguo, que no permite pasar de ahí. Se espera que el nuevo, conocido como ERTMS, esté instalado el próximo año. El Avant puede llegar a los 250 km/h, lo que ocurre es que, aunque se instale este nuevo programa de seguridad, si no se incorpora esta modalidad de tren Extremadura no tendrá la posibilidad de explotar esa alta velocidad pues esta seguirá limitada a los 220 km/h que permite el Alvia, el único tren disponible.

Esta circunstancia contrasta con las declaraciones de este pasado martes del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la sesión de control en el pleno del Senado, donde aseguró que el Gobierno va a tomar decisiones «inmediatas» para dar un impulso a la alta velocidad ferroviaria en Extremadura, que estaba «en el congelador». En concreto, según manifestó, entre los objetivos del Ejecutivo de Pedro Sánchez están avanzar los corredores Mediterráneo y Atlántico y la red de alta velocidad y mencionó en concreto a la región. «Tenemos que dar un impulso decidido a la red de alta velocidad hacia Extremadura», afirmó.