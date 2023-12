El tren eléctrico ya llega hasta Monfragüe

Los trenes ya circulan en eléctrico hasta Monfragüe. Este miércoles el Alvia ha realizado el trayecto completo entre Badajoz y esta localidad cacereña con electricidad. Así lo ha anunciado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a través de sus redes sociales: "Hoy han empezado a funcionar los primeros trenes Alvia con tracción eléctrica en el tramo Monfragüe -Cáceres-Mérida-Badajoz. Un hito que permitirá mejorar la fiabilidad del servicio y evitar la emisión de 2.674 toneladas de CO₂ a la atmósfera y reducir el consumo de diésel", ha escrito el ministro en 'X. Su mensaje se acompaña de un vídeo elaborado por el departamento que él mismo dirige en el que los usuarios valoran, a bordo del propio tren, la contribución de la electrificación a la sostenibilidad. Todos los testimonios son positivos.

Entrada en servicio

La electrificación entró en servicio este pasado domingo, pero entonces solo se abrió el tramo entre Badajoz y Cáceres, a pesar de que las vías están electrificadas hasta Monfragüe. Al parecer era necesario afinar la técnica para que el pantógrafo (el aparato que conecta el tren a la electricidad) pudiera activarse y desactivarse con el tren en marcha. Entre Badajoz se conecta y desconecta en la estación, con el convoy detenido, igual que en Cáceres. En cambio, en Monfragüe, al no efectuar el tren parada en ninguna estación, el pantógrafo debe subir y bajar con este en marcha. Esto es lo que ha llevado a que se tarden más días en completar el trazado completo en eléctrico.

El Alvia que ahora circula en electrificado transporta más de 90.000 pasajeros al año en los dos sentidos (Badajoz-Madrid y a la inversa), según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. En este sentido, añaden las mismas fuentes, "que estos viajeros recorran los más de 190 kilómetros que separan Badajoz y Monfragüe en tren eléctrico en lugar de en coche contribuirá a generar un ahorro energético de 732 toneladas equivalentes de petróleo", además de evitar la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, como ha advertido también el titular de este departamento.

No obstante, por ahora, esto solo supondrá una reducción de 4 minutos en el trayecto a Madrid, siempre y cuando no haya retrasos. Ese escaso impacto en el tiempo de viaje se debe a que Extremadura mantiene el sistema de seguridad antiguo, que no permite pasar de los 200 kilómetros por hora. Para poder incrementar la velocidad es necesario implementar el nuevo programa, el ERTMS (Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario), en el que ya trabaja Adif. No obstante, este nuevo sistema solo permitirá de momento llegar a los 220 km/h, que es la velocidad máxima a la que puede circular un Alvia, único tipo de tren que tiene Extremadura. Para poder subir de ese límite será necesario que se cumpla otro de los compromisos adquiridos por Renfe: incorporar un Avant, que puede llegar a los 250 km/h. Junto a este también se prometió la llegada de otro Alvia cuando se pusiera en servicio la electrificación, pero la previsión ahora es que no se traerán hasta 2024, sin concretar ninguna fecha. De otro lado, tal y como informa el departamento que dirige Óscar Puente, Adif también trabaja el montaje de vía y la electrificación del baipás de Mérida.

"Instalaciones punteras"

Según informa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, las obras del tendido de la catenaria se iniciaron en primer lugar en 125 kilómetros entre Plasencia y la Bifurcación de Peñas Blancas (a unos 18 kilómetros al norte de Mérida), tramo que incluye las estaciones de Plasencia y Cáceres. Posteriormente, se desplegó entre la Bifurcación de Peñas Blancas y la frontera portuguesa y desde Aljucén a Mérida en 103 kilómetros, donde se ubican las estaciones de Mérida, Aljucén, Montijo y Badajoz. Además, se han electrificado algunos tramos de la red convencional conectados al corredor, necesarios para conseguir una funcionalidad integral.

Además, el tramo Plasencia-Badajoz cuenta con tres subestaciones de tracción, ubicadas en Cañaveral (Cáceres), Carmonita y Sagrajas (Badajoz). Más allá de transformar la tensión, su misión consiste en alimentar otros sistemas, como la iluminación de túneles, la calefacción de agujas, las telecomunicaciones móviles o los edificios técnicos. Asimismo, dispone de 12 centros de autotransformación, encargados de distribuir la energía a lo largo de la catenaria. Estos centros están ubicados entre las subestaciones de tracción, a una distancia de unos 10 kilómetros aproximadamente. Del mismo modo, el tramo cuenta también con telemando de energía, que realiza el telecontrol y la supervisión desde el Centro de Regulación y Circulación (CRC) de las subestaciones eléctricas de tracción y la catenaria.

Las vías de este primer tramo electrificado están concluidas desde el año pasado, lo que ocurre es que hasta ahora no se ha conectado la electricidad a los trenes. En total cuenta con 195 kilómetros de electrificados, que incluyen 150 de vía de nueva construcción y los tramos de red convencional conectados al corredor que le dan funcionalidad integral. La vía está además diseñada en ancho estándar y para tráfico mixto (viajeros y mercancías) y cuenta con doble vía en la mayor parte de su recorrido.

Estos kilómetros electrificados que se han puesto ahora en servicio entre Plasencia y Badajoz son los primeros que configuran el corredor de alta velocidad a Extremadura. "Mientras se trabaja en completar el corredor, esta línea une la región con el centro del país, conectando desde Monfragüe con la línea ferroviaria convencional, que fue optimizada con una inversión de 55 millones de euros", subraya el Ministerio. La obra consistió en la renovación de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones de los 230 kilómetros del trazado de ferrocarril convencional entre Monfragüe y Humanes (Madrid) "para que los trenes circulen con los mismos sistemas señalización y seguridad en todo el recorrido hasta Madrid, reforzando así la fiabilidad y capacidad de circulación de la línea de ancho convencional Madrid-Valencia de Alcántara", puntualiza Transportes.

Por otro lado, a la puesta en servicio de este último tramo también se ha referido este jueves el diputado socialista en el Congreso por la provincia de Cáceres y portavoz de Transportes, César Ramos: "En servicio los 195 km de vía electrificada en Extremadura. Un paso importante, uno más que llega con el gobierno socialistas. Ahora toca seguir avanzando en las mejoras que llegarán en 2024 y seguir impulsando las obras hasta Madrid. Extremadura se merece lo que otro ya tienen", ha escrito también en X.