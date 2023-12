La Coordinadora Extremeña de ONGD (Congdex) se manifestó este viernes ante la Asamblea, donde se celebraba el pleno para debatir las enmiendas totales de PSOE y Unidas a los presupuestos, para advertir de que "el recorte" en cooperación para 2024 afectará a sus programas internacionales, algo que, según la jefa del Ejecutivo, María Guardiola, no sucederá. "No lo es y no estoy mintiendo", agregó Guardiola durante el diálogo que mantuvo con las portavoces de la coordinadora que desde las ocho de la mañana se concentraron ante las puertas de la Cámara legislativa.

Cincuenta entidades denuncian «recortes brutales» en cooperación para mantener el acuerdo PP-Vox Los manifestantes, que cantaron villancicos con letras alusivas a "recortes" en cooperación al desarrollo, han criticado que la cuantía económica en esta materia ha pasado del 0,18 al 0,13%, unos 3,3 millones de euros menos que, a su juicio, "debilitan y merman" este tipo de políticas. Guardiola les trasladó que "cuando comprueben a final de año" que el presupuesto en cooperación no ha cubierto la totalidad de la ejecución de sus programas, "que se manifiesten". "No ha pasado ni va a pasar", reiteró Guardiola a la hora de aseverar que ningún proyecto de cooperación al desarrollo impulsado y ejecutado desde Extremadura se quedará sin respaldo económico. "La ejecución presupuestaria depende del gasto", apuntó en referencia a que hay proyectos de este ejercicio que aún no han sido desarrollados por las ONGD. La presidenta del Congdex, Pilar Milanés, advirtió que este recorte de más de tres millones de euros se traducirá en que "Extremadura no va a poder intervenir en la recuperación de Gaza", y en que las organizaciones perderán capacidad a la hora de llevar a cabo acciones humanitarias como la construcción de pozos y escuelas o la generación de empleo en países en vías de desarrollo. Tanto las ONGD como Guardiola mostraron su predisposición a mantener un encuentro de trabajo para abordar esta cuestión. Antes de la llegada de la presidenta, los manifestantes repartieron polvorones en cuyos envoltorios se podían leer mensajes de rechazo a los recortes, al tiempo que corearon lemas exigiendo más dinero para los programas de cooperación.