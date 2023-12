Las heridas de la borrasca Efraín siguen abiertas un año después

La vida ha vuelto a su cauce un año después de que la borrasca Efraín provocara un tsunami en los hogares de más un centenar de vecinos de La Roca de la Sierra. Casi todos han podido volver a casa tras meses viviendo fuera y apenas se ven ya obras en la zona del arroyo Rivera de la Troya, por el que ahora mismo corre un hilo de agua clara que hace un año era como un pantano que llegó a superar los dos metros de altura dentro de algunas viviendas.

Hoy se respira calma en este pueblo de la provincia de Badajoz de 1.500 habitantes, que tiene marcado en negro el 13 de diciembre de 2022. Luce un sol espléndido, pero todavía quedan muchas heridas abiertas un año y tres días después de la tragedia. Las que no se ven y no se pueden tapiar con ladrillos ni esconder tras la pintura. Las que aparecen a la hora de meterse en la cama o cuando vuelve a acechar la lluvia, por tímida que sea. Y esas son difíciles de cerrar.

Prado Moreno se echa a temblar y no puede evitar las lágrimas al recordar que ella y su marido siguen vivos porque dos jóvenes del pueblo los rescataron con una manguera desde la casa de en frente tras más de dos horas con el agua al cuello, literal. Antonia Lopo no hay noche que no se acuerde de que el agua superó los dos metros de altura dentro de su casa y arrasó con su vida y sus recuerdos. Juan Castaño tampoco puede contener la emoción cuando muestra las dos únicas fotos de la infancia de su hija que pudo recuperar del lodazal el día después de la riada. Y Manuel Reyes traga saliva al señalar la escalera que construyo él mismo un año antes y que les salvó la vida a él y a su mujer, pues allí, en el peldaño más alto, pudieron refugiarse durante horas del agua que ya les llegaba a los pies.

«Manolo tuvo que ponerse el flotador», bromea su vecino Juan junto a la ribera. El humor ayuda a aliviar esas heridas emocionales todavía abiertas un año después en la ‘zona cero’ del temporal. Las intensas lluvias caídas durante varios días hicieron crecer el cauce del arroyo, pero nada que no hubieran visto antes los vecinos. Lo que no esperaban era la avalancha que llegó repentinamente por la acumulación de las precipitaciones aguas arriba del arroyo que acabó rompiendo la carretera de Cáceres a Badajoz y provocando el socavón. «Llegaron millones de metros cúbicos como un tsunami y eso fue lo que nos inundó. Luego pasó lo mismo en Gévora», cuenta el teniente de alcalde de La Roca, Alfonso González, que cifra en 170 las viviendas afectadas en mayor o menor medida, además de una treintena de coches, y en cerca de tres millones de euros los desperfectos ocasionados.

Sin daños humanos

A pesar de la desgracia, los daños, aunque cuantiosos, solo fueron materiales. No hubo heridos ni muertos. Aunque algunos todavía no sean capaz de explicárselo por la cantidad y la fuerza del agua que arrasó con todo a su paso. Prado lo llama «milagro» porque ella aquel día no veía más salida que la muerte. «Desperté a mi marido porque estaba entrando agua en la casa, fue a asomarse a la puerta principal y entró una tromba de agua que le tiró al suelo y arrancó la puerta. Como pude fui a por él, me dio la mano y me dijo ‘tranquila Prado, nos vamos con el niño y ya está’, con mi hijo fallecido. Pero qué muerte más mala Juan, ahogados, le decía yo». Todo eso mientras intentaban mantenerse en pie entre el agua embarrada a la altura la barbilla y los muebles flotando por toda la casa.

«Pude agarrar un palo y daba golpes como podía pidiendo socorro. Veía coches pasar por la calle y pensaba que venían a rescatarnos, pero era imposible, iban nadando», recuerda sin dejar de temblar.

En aquel momento entró en shock y dice que ya no ha vuelto a ser la misma. «Esto no lo voy a superar nunca». Tampoco Juan, su marido, que está enfermo y ahora se pasa prácticamente todo el día en la cama. «Está mucho peor desde la riada, le han salido unas cosas en el cuerpo y creen que es de la humedad». Humedad con la que siguen conviviendo un año después. Hay paredes que todavía siguen mojadas y tienen marcas y humedades que limpian y vuelven a salir una y otra vez. Y eso que el matrimonio pasó seis meses fuera del hogar, en una vivienda de alquiler, hasta que sus hijos pudieron arreglar los principales desperfectos (paredes, suelo, puertas, ventanas...) y volvieron a amueblar la vivienda. No tenían seguro y les ha costado invertir los ahorros de toda una vida para volver a empezar de cero porque las ayudas han sido pocas hasta la fecha. «El ayuntamiento nos ha dado 2.000 euros y luego gente del pueblo ha hecho eventos solidarios y también nos han dado dinero a todos los afectados. Pero nada más. Y yo no tengo ya ilusión por nada, no quiero ni vivir aquí, pero mi marido no quiere irse, dice que aquí está el trabajo de toda una vida».

Los gritos de socorro de Prado y Juan los oía aquel día perfectamente su vecino Juan Castaño, que no paraba de llamar al 112 y pensar formas de salir a su rescate, pero la gran inundación lo impedía. «Cuando dejaban de hablar nos temíamos lo peor, fue muy angustioso», recuerda este vecino que al contrario que Prado pudo refugiarse en la primera planta de su casa, en la que ahora ya no hay rastro alguno de la riada, aunque quedan heridas. «Fue horroroso, ver que lo pierdes todo, no teníamos ni ropa ni nada; esto es algo que no se puede olvidar nunca». Y la desgracia podría haber sido peor si la tromba de agua que llegó al pueblo hubiera sido antes de las ocho de la mañana. «Teníamos un armario muy grande en nuestra habitación que se cayó a plomo sobre la cama, si hubiera sido de madrugada no lo contamos».

El miedo continúa

Por eso, él y la mayoría de los vecinos de la ribera salen rápido a la calle en cuanto sienten llover. A un lado del arroyo (calle Constitución) se asoman Prado, Juan o Manuel Reyes, quien la noche antes no llegó ni a acostarse en la cama porque ya estaba en alerta. «El cauce llevaba varios hasta arriba y algo iba a entrar. Pero no esperaba esto. A las 5 de la mañana saqué el coche y lo puse en la puerta de delante por si se inundaba algo el garaje, pero fue por delante donde llegó de sopetón esa cantidad de agua y mi coche fue uno de los que salió nadando». Él acababa de jubilarse como guarda de una finca y apenas hacía un año que se había trasladado junto a su mujer a la casa junto a la ribera, construida con sus propias manos. Les salvó unas escaleras que había hecho un año antes en la cochera. Hoy teme que la tragedia de aquel 13 de diciembre pueda volver a repetirse. «Hay un puente por encima del nuevo del socavón que solo tiene un ojo y puede volver a acumularse la fusca ahí y taponarse, porque la gente no se conciencia de lo importante que es tener el campo limpio».

Al otro lado de la ribera (avenida Montijo) también sale a vigilar el cauce cada vez que llueve Antonia Lopo, incapaz de contener las lágrimas nada más ponerse a chispear. «Es que no puedo evitarlo, tengo los nervios faltal desde aquel día». Ella dice que en su casa la borrasca Efraín todavía no ha pasado. «No sé si cuando pasen cuatro o cinco años y tenga ya todo preparado seré capaz de superarlo, ahora mismo es imposible y no sé si podré superarlo algún día, la verdad, porque ha sido muy duro y muy fuerte lo que hemos vivido». Cuando vio que el agua comenzaba a subir se subió al primer piso de su vivienda, de donde fue rescatada por los bomberos con una grúa. Desde ese día, no volvió a pisar su casa hasta meses después. «Era incapaz». Fueron sus hijas y sus yernos los que se encargaron de limpiarlo todo y poner orden. «Lo perdimos todo y menos mal que tenía seguro, porque solo con la paga de mi marido no habríamos podido hacer nada. He tenido que poner la casa como si me hubiera vuelto a casar». Aunque lo peor, dice, son los recuerdos de toda una vida que se llevó el agua y tiene grabada una frase de su nieta, que aquel día pedía que salvaran primero a su hermana.

Desde aquel 13 de diciembre el pueblo se volcó en ayudar a los vecinos afectados y a día de hoy, desde el ayuntamiento que ha repartido ayudas de entre 250 y 2.000 euros según los daños ocasionados, siguen afanados en cumplimentar los documentos necesarios para que lleguen por fin las ayudas anunciadas, tanto por parte de la Junta como por el Gobierno central. Y hace ya seis meses que se declaró la zona catastrófica, ahora llamada oficialmente ‘zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil’.

«Está siendo lento, esto tenía que haber llegado a los dos o tres meses, la administración es insensible con las necesidades de los ciudadanos, pero no depende de nosotros», dice el teniente de alcalde, que lleva tres meses dedicado casi en exclusiva a las ayudas. La Junta tiene pendiente una partida de casi tres millones de euros a través del programa de ahorro y eficiencia energética, lo que supone que los vecinos afectados que cumplan los requisitos de mejora de la eficiencia de sus viviendas podrán recibir hasta 20.000 euros de ayuda, pero eso lleva una tramitación compleja que está en marcha. Las del gobierno central, por su parte, son directas y se están tramitando a través de la delegación del gobierno, pero el montante total destinado por el Estado tiene que repartirse entre los afectados de varias catástrofes, como la del volcán de La Palma.

«Estamos depurando los 140 expedientes que ya están en la Delegación para que no haya problemas en Madrid, pero no sabemos cuándo llegará el dinero a los vecinos». También al ayuntamiento, que «ha hecho un esfuerzo ímprobo» para arreglar los múltiples desperfectos tras la riada. Cuando llegue el dinero será un aliciente para seguir adelante, porque esto nos ha ocasionado un retraso en nuestras vidas muy importante», reconoce Alfonso González, quien cree que es casi imposible que una riada así vuelva a producirse, «a no ser que haya otra desgracia como otra rotura de la carretera. Pero hasta que no ha pasado esto no nos hemos concienciando de la importancia de limpiar las riberas y tener las cosas preparadas», dice un año y tres días después de la riada. «El aniversario fue un día terrible porque se remueve todo lo vivido. Y aunque no se olvida, yo creo que se puede superar». De momento, dice, están cicatrizando las heridas, «pero todavía no están curadas».