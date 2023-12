¿Por qué produce el Nolotil efectos secundarios?, una investigación en Extremadura

El metamizol, conocido comercialmente como Nolotil, tiene prohibida la venta en Reino Unido, Estados Unidos, Australia e India debido a los efectos adversos que provoca. Entre ellos se encuentra la agranulocitosis, una enfermedad que se caracteriza por reducir los glóbulos blancos y aumentar el riesgo de infecciones que pueden llevar a la muerte. En España su venta es libre y de hecho encabeza la lista de los más consumidos, a pesar de las reacciones que provoca. Esto ha llevado a que se constituya una Asociación de Afectados por Fármacos, que ya ha identificado 350 casos sospechosos de agranulocitosis entre 1996 y 2023, de los que 170 eran británicos a los que se les recetó este analgésico al estar de vacaciones o residir en España. El colectivo ha iniciado ya acciones legales contra el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), a los que considera responsables de estos problemas de salud que han sufrido tras haber sido tratados con este fármaco.

Ya el prospecto advierte, de hecho, de la posibilidad de experimentar hasta medio centenar de efectos secundarios. El listado es largo y aunque los más graves son poco frecuentes otros se dan con cierta asiduidad, como las erupciones en la piel, que pueden derivar en náuseas, vómitos, fiebre,… Un equipo de investigadores extremeños trabaja en detectar qué lleva a una persona a tener una mayor predisposición a sufrir este tipo de reacciones adversas, con el objetivo precisamente de evitar que este medicamento le vuelva a ser prescrito.

Ya tienen una patente

El grupo de trabajo, que forma parte del Instituto de biomarcadores de patologías moleculares de la Universidad de Extremadura (Uex), ha desarrollado ya una patente que permite confirmar que estos efectos secundarios se dan en aquellas personas cuyo organismo modifica las moléculas del fármaco una vez que este entra en su cuerpo. Lo explica el director del instituto y coordinador de este equipo, José Augusto Agúndez: «Cuando nos tomamos un medicamento hay personas que tienen reacciones adversas y otras que no. Eso, en gran parte, se debe a lo que nosotros le hacemos al medicamento; no lo que el medicamento nos hace a nosotros. El medicamento nos provoca una serie de reacciones pero es que nosotros transformamos el medicamento en otras cosas, cambiamos las moléculas, nuestro organismo las modifica. Y cada persona las modifica de una manera distinta», subraya.

«La hipersensibilidad a los antiinflamatorios es frecuente, puede tenerla hasta el 10% de la población» José Augusto Agúndez - DIRECTOR DEL INSTITUTO DE BIOMARCADORES DE LA UEX

Estos cambios que menciona se desarrollan a través de la producción de lo que se denominan «metabolitos», que son «una modificación de la molécula del fármaco». El medicamento, agrega, «entra igual en todas las personas, pero dentro del organismo después se convierte en muchas moléculas distintas y algunas de ellas son muy reactivas. Lo que pasa es que la mayor parte de las personas no las producimos. Solo los que las producen son los que presentan estas reacciones», detalla el investigador. En definitiva, esos metabolitos son los que provocan en esas personas reacciones adversas. «Lo que hacemos ahora es identificar esos metabolitos para lo que estamos diseñando procedimientos diagnósticos que nos permiten saber, solo con un análisis de sangre, quién los produce», puntualiza José Augusto Agúndez.

El estudio lo realizan mediante el análisis de muestras reales de pacientes. Para ello, colaboran con hospitales de Extremadura, Madrid, Málaga, Galicia, Valencia, Ciudad Real y Alicante, que les proporcionan esos análisis de sangre imprescindibles para avanzar en la investigación. De tal manera que se extrae la muestra en el momento en el que presentan la reacción. Por espectometría de masas analizan qué sustancias hay en la sangre y las comparan con la sangre de las personas que toleran el fármaco, cuya muestra ha sido tomada también en el momento en el que están siendo tratados con este medicamento. Es decir, lo que hacen es comparar los elementos que tiene la sangre de un paciente con hipersensibilidad con la de otro que no la padece.

El análisis, por tanto, permite confirmar a posteriori esta predisposición a desarrollar reacciones adversas; es decir, una vez que el paciente ya ha sufrido alguna de ellas. «Lo que permite este análisis es que cuando alguien presente esa reacción se tome una muestra de sangre para analizar qué está pasando. Si el paciente produce ese metabolito, no va a poder volver a tomar el medicamento porque lo va a producir a lo largo de su vida cada vez que se lo demos», sostiene Agúndez.

El paso siguiente será diseñar un procedimiento diagnóstico que conllevará tomar una muestra de sangre del paciente para analizarla y que sería de fácil implantación en los hospitales. «Es un procedimiento rápido, sencillo y muy útil», afirma el investigador. Los centros sanitarios solo necesitarían que se les proporcionaran las placas sobre las que ellos analizan las muestras, que están formadas por pequeños departamentos donde se inserta la muestra de sangre junto con los reactivos que van a permitir confirmar si se forman o no esos metabolitos.

Otros analgésicos

Esta misma investigación realizada sobre el Nolotil la están llevando a cabo sobre otros analgésicos, como el Paracetamol, donde ya se han identificado unos 30 metabolitos adversos. «La frecuencia de hipersensibilidad a los antiinflamatorios como Aspirina, Paracetamol, Ibuprofeno, Nolotil,… que se toman sin receta, es bastante frecuente. Puede tenerla hasta el 10% de la población», advierte José Augusto Agúndez.

Paralelamente elaboran estudios genéticos de predicción de estas reacciones adversas. En este caso, según subraya, de lo que se trata es de comprobar «si esos metabolitos tóxicos que se producen pueden deberse a una predisposición genética». Esto sí permitiría hacer un análisis previo a tomar el medicamento, el problema es que no es del todo fiable. «Muchas veces las predicciones genéticas no se cumplen porque influyen otros muchos factores en la producción de metabolitos», explica. Esto significa que el hecho de que una persona tenga esa predisposición genética no tiene por qué derivar en el desarrollo de esa reacción adversa. Lo que es, de hecho, «muy frecuente». «La predicción genética es el primer eslabón de una cadena que acaba en la reacción adversa, pero hay muchos eslabones en el medio de la reacción adversa que no siempre tienen una reproducibilidad al 100%. Por eso las predicciones genéticas no tienen utilidad en la hipersensibilidad, sí en otras cuestiones», puntualiza.

El suyo es uno de los doce grupos que investigan dentro del instituto de biomarcadores y en el que están implicados desde profesionales de la medicina hasta farmacéuticos, biólogos, bioquímicos y estadísticos. Todos se encargan de buscar biomarcadores en patologías terapéuticas, en biología y comunicación celular, en enfermedades neurodegenerativas o metabólicas, en tumores, en psiquiatría,… Cada vez suma más estudios y más investigadores, por lo que reclaman más espacio: «Es insuficiente para todos los grupos, tenemos un serio problema de disponibilidad de laboratorios», sostiene. Solo en su equipo participa casi un centenar de científicos.