PSOE y Unidas no aclaran si apoyarán los presupuestos de Extremadura

Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas no han querido aclarar este lunes si apoyarán los presupuestos de la Junta de Extremadura para 2024, cuya votación tendrá lugar el próximo 2 de febrero, a la espera de cómo se desarrolle la tramitación de las enmiendas parciales. Con independencia de cuál sea finalmente el sentido del voto, las cuentas saldrán adelante después de que Vox anunciase el pasado viernes que votarán a favor del proyecto de ley, en el transcurso de la sesión plenaria en la que se rechazaron las enmiendas a la totalidad del presupuesto presentadas por los dos partidos de la oposición.

El portavoz de Hacienda del PSOE, Jorge Amado, ha señalado que se van a centrar "en hacer una labor de escucha para presentar las enmiendas parciales y, en función de cómo vaya la negociación, se verá el voto final". "El presupuesto, en comparación con lo que nos da el Gobierno de España se recorta, por tanto, difícilmente podemos llegar a acuerdos globales a través de las enmiendas parciales", ha reconocido a preguntas de este diario, en una rueda de prensa para valorar el inicio de las comparecencias de altos cargos de la Junta para informar sobre las cuentas.

Por su parte, la portavoz de Unidas, Irene de Miguel, ha manifestado que su grupo va a presentar enmiendas "como si el PP nos hubiera invitado a sentarnos a construir estos presupuestos de manera conjunta". "No vamos a actuar de la manera sectaria que están haciendo ellos. Es la primera vez que el Gobierno no nos invita a ver las cuentas juntos", ha asegurado. "Nuestro voto dependerá del proceso de enmiendas, pero sabemos que no van a ser tenidas en cuenta, porque si algo tienen estos presupuestos es el sectarismo", ha lamentado.

PSOE lamenta el "reguero de millones" para Vox

Cabe indicar que este lunes ha comenzado la comparecencia de los altos cargos del Gobierno regional ante la Comisión de Hacienda para detallar los presupuestos. En una valoración posterior, el diputado socialista ha criticado que las cuentas hayan sido elaboradas a "escondidas" solo con Vox, por eso incluyen un "reguero de millones para las exigencias de la ultraderecha", con el de fin de asegurar su aprobación para que la presidenta extremeña, María Guardiola, pueda "seguir en el sillón".

A su juicio, la primera mentira es que no han sido elaborados por los extremeños, sino con Vox, y la segunda es que sean históricos, ya que únicamente lo son por la "exagerada" financiación de la "consejería chiringuito" de Vox. "No hay dinero para cooperación al desarrollo, dice María Guardiola, pero sí hay para cooperar con la ultraderecha", ha afirmado. Además, ha resaltado que no son sociales, sino de los "privilegios" para la ultraderecha y los más ricos, como demuestra el aumento de la recaudación de la tributación indirecta.

Unidas critica el "sectarismo ideológico" de PP y Vox

En su turno de palabra, la portavoz de Unidas ha criticado los recortes "fruto del sectarismo ideológico" del PP y Vox en unas cuentas que están llenas de "trampas y mentiras", como el cambio de denominación de partidas para hacerlas parecer como "nuevas". De Miguel ha denunciado que se incumple la ley cooperación que aprobó el PP, en el que se comprometían a llegar al 7% en los presupuestos, y la de autonomía municipal, ya que debería haber 76 millones y la partida es solo de 46 para 2024.

De Miguel ha advertido de que la Consejería de Presidencia tiene los mayores recortes, con el 26% en cooperación al desarrollo y el 80% en ayuda humanitaria e inversiones, por el "peaje" a la extrema derecha y no responde a la "excusa" dada por la presidenta de la Junta de que corresponde a la "falta de ejecución". Asimismo, ha subrayado que las transferencias a los ayuntamientos bajan un 32%, que son los "grandes damnificados" de estos presupuestos.

Vox pide más recortes en Cooperación

El portavoz de Vox, Óscar Fernández, ha reiterado la "satisfacción" de su partido por la inclusión de los acuerdos alcanzados con su socio de Gobierno en la región, pero ha avanzado algunas exigencias con respecto algunas de las medidas, como la justificación de la implantación del Plan de Igualdad en la Junta o la dimensión en el recorte a los fondos de cooperación al desarrollo, que pasan de los 12,7 millones del pasado ejercicio a 9,4 millones, una reducción del 26% que consideran que debe "ir a más".

Desde Vox defienden que hay muchos extremeños que sufren necesidades y exclusión social, por lo que su postura es la "los extremeños, primero". "Creo que es donde tenemos que mirar en primer lugar, antes de mirar fuera, mirar las necesidades que tenemos dentro", ha insistido. Sobre el plan de igualdad que pondrá en marcha el Ejecutivo para los funcionarios de la Administración, ha preguntado sobre su contenido para conocer "la letra pequeña y la grande". Además, echan de menos una partida "para todas las víctimas de violencia intrafamiliar".

El PP está abierto a negociar enmiendas

Por último, el portavoz del PP, Juan Luis Rodríguez ha señalado que su formación está abierta a negociar las enmiendas parciales con el resto de partidos, pero siempre que "sean reales, constructivas y mirando al futuro, no al pasado". Ha resaltado a su vez que el presupuesto defendido por el PP "deja atrás la historia para afrontar un futuro de esperanza para Extremadura", en el que se da respuesta a los compromisos con los empleados públicos, con las sociedad, con la bajada de impuestos, y con la igualdad.

También ha puesto de manifiesto la apuesta por los municipios, con el aumento de las partidas para los planes de colaboración, el mundo rural, con una subida del 40%, y en materia sanitaria, el aumento en 108 millones de euros para reducir las listas de espera. "Son unos presupuestos sociales, reales y que van a afrontar el futuro de esta región con la ilusión que ha salido de las últimas elecciones autonómicas y municipales", ha agregado.