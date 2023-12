Exdelegado del consejo de la UEx: «La representación estudiantil ha sido mi vida en estos tres años»

Tras tres años siendo la máxima representación de los estudiantes de la Universidad de Extremadura (Uex), Hernán Álvarez Gaitán dejará de ser delegado del Consejo este miércoles, 20 de diciembre. Hoy lunes se celebrará un acto de despedida en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, donde cursa Periodismo.

¿Qué valoración hace de sus años como delegado en el Consejo de Estudiantes de la Uex?

Empecé como delegado en diciembre de 2020 y fue una época complicada porque estuvo marcada por la pandemia. Cuando empezamos a tener vida social, lo primero que reivindicamos fue que hubiera autobuses que conectaran el campus con cualquier punto de la ciudad y que se respetaran las medidas de seguridad frente al covid en las aulas. Aun así, hago una buena valoración de estos tres años. Creo que hemos potenciado la figura del Consejo de Estudiantes para que los universitarios sepan a donde tienen que ir si tienen algún problema. Mi equipo y yo hemos conseguido que este órgano colegiado que representa a más de 20.000 estudiantes de 17 centros se posicione dentro de la universidad como el máximo de representación estudiantil.

Antes de entrar en el Consejo, ¿ya luchaba por los derechos de los estudiantes desde otras organizaciones?. ¿Cuándo empezó a asociarse con el activismo estudiantil?

Soy inquieto, con interés en las cosas que nos afectan y ya en el instituto empecé a interesarme por problemas que había en ese momento, que eran una serie de recortes y modificaciones en las leyes educativas. Estando en la ESO entré en la Coordinadora Estudiantil de Badajoz y en Bachillerato tomé sus riendas. Para mí fue una época muy bonita en la que chavales sin ningún tipo de recursos se reunían en un parque para ver qué problemas tenían en el instituto y estudiar las medidas que íbamos a hacer para solucionarlos.

¿Por qué ha decidido dejarlo?

Porque ya va tocando. Por normativa no podría repetir, pero a nivel vital tampoco. No quiero desaparecer del mapa porque al final sigo siendo estudiante y seguiré luchando por nuestros derechos, pero después de tres años creo que he hecho mucho. Todos los anteriores delegados duraban, si no se quemaban antes, un año. Yo he estado tres años siendo elegido por unanimidad y dedicándome las 24 horas del día y ya toca dar un paso al lado.

¿Qué consejo le daría al próximo delegado o delegada del Consejo de Estudiantes?

Que sea firme en sus ideas y que no dude si sabe que lo que está haciendo es beneficioso para los estudiantes. Que peleé todo lo que pueda por lograr derechos para nosotros y que no olvide que también estamos para darle vida a la universidad. En estos años, el Consejo de Estudiantes ha potenciado la vida universitaria, entendiéndola como fomentar la cultura, el deporte, el ocio, lo académico y lo extra académico.

Durante estos tres años, ¿cómo diría que ha avanzado el Consejo de Estudiantes de la UEx?

Hemos logrado llenar las 69 plazas del claustro de estudiantes, suponiendo eso más representación. Hemos conseguido organizar jornadas en albergues de distintos puntos de nuestra región en los que gente con conocimientos sobre la representación estudiantil y gente interesada en aprender sobre esto, se juntaban y potenciaban la figura del Consejo de Estudiantes. Esto es una de las cosas de las que más orgulloso estoy porque me he asegurado tener un relevo para que el consejo siga creciendo. Actualmente, nuestra voz está siendo escuchada y hemos tenido muchos avances como por ejemplo el de las bibliotecas. Hace tiempo logramos que se abriese de nuevo la Biblioteca Central los fines de semana y ahora acabamos de conseguir que, en periodo de exámenes, éstas abran hasta las doce de la noche de lunes a domingo. No todo el mundo puede estudiar en su casa.

¿Cuáles son las necesidades de los estudiantes actualmente?

El estudiante necesita ser parte activa de la universidad. Hay muchas formas de vivirla, puede solo pasar por ti si te conformas con el título o que nosotros pasemos por la universidad y disfrutemos de una de las etapas más bonitas de nuestra vida.

¿Mejoraría algo de estos años?

Haber sido capaz de presionar más a la universidad para haberles obligado a cumplir sus promesas. También quería conseguir la casa del estudiante, que es un edificio como el de cualquier facultad en el que se albergan las instituciones de la universidad relacionadas con el estudiante y hay salas tanto para conferencias y reuniones como para fomentar el ocio. Aun así, estoy muy orgulloso de mí mismo porque en todo momento he dado el 100%.

¿Cómo ha sido su relación con los dos rectores?

Mi relación con Pedro Fernández Salguero, actual rector, es cordial. Él lleva poco tiempo y es una línea continuista del anterior, pero con una forma de ser distinta. Yo con Antonio Hidalgo (anterior rector de la UEx) tuve mis luces y sombras, pero de él tengo una valoración positiva. De hecho, hubo pique porque en una anterior entrevista a este mismo diario dije que le daba un aprobado y él lo leyó y me dijo que quería ir a revisión para que le subiese la nota (risas). Bromas aparte, le daba el aprobado que son seis créditos y le doy la misma nota al actual rector. Ellos saben que nosotros desde el consejo tenemos el papel de ser críticos y de ser reivindicativos, pero siempre desde el diálogo y la sensatez. Somos muy firmes en nuestras convicciones, pero de forma dialogada, buscando llegar a acuerdos.

¿Qué le viene ahora a Hernán Álvarez?

Quiero descansar, quien me conoce sabe que me vuelco mucho en los proyectos en los que creo. La representación estudiantil ha sido mi vida en estos tres años porque al final si por la mañana voy a clase, como en la facultad y luego por la tarde me quedo preparando una actividad, pues haces una vida universitaria muy amplia y va a ser raro desconectar de ella. Ahora pretendo dedicarme mucho tiempo, poder hacer deporte, terminar las asignaturas de periodismo que me quedan y ayudar cuando se me necesite. Esos son mis tres planes principales.

¿Por qué decidió entrar en política (es concejal de PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz)?

Siempre he querido aportar donde considerase que fuera más útil reivindicando nuestros derechos. Me surgió la oportunidad de hacerlo por toda la ciudad de Badajoz desde el ayuntamiento y tengo la posibilidad de luchar ahora por los pacenses.

¿Cómo se va a despedir?

Hoy precisamente a las 19.45 horas en la Facultad de la Documentación y la Comunicación hemos organizado un acto de despedida. Presentaré un informe sobre mis años de delegado. Este documento ya lo expuse el pasado jueves en el Claustro de Estudiantes de la UEx siendo la primera vez que un delegado rendía cuentas ante toda la comunidad universitaria. Al acto acudirá Pedro Fernández, Antonio Hidalgo, profesores, trabajadores, personal, distintas autoridades sociales, todos los partidos políticos que han trabajado con el Consejo y, por supuesto, a muchos estudiantes y representantes estudiantiles.

Si tuviera que nombrar a alguien especial de esta etapa, ¿quién sería?

Aunque me llevo a gente maravillosa, se me vienen a la cabeza dos nombres. El primero es el de Miguel Ángel Ballester, compañero de mi facultad y el que ha sido mi tesorero y mi mano derecha en todo lo que quería organizar. El segundo es Sofía López, quien me ha demostrado que la representación estudiantil tiene mucho futuro por delante. Pero son muchas las personas con las que seguiré estando en contacto el resto de mi vida.

A nivel personal, ¿qué se lleva de esta experiencia?

Una experiencia tremenda de gestión de un órgano oficial. Y me llevo muchísimos conocimientos de una experiencia que te definiría con la palabra vida porque es lo que ha sido para mí.