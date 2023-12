Educación costeará cinco horas al día en las guarderías privadas de Extremadura

La gratuidad de la educación de 0 a 3 años sigue avanzando en Extremadura y el próximo curso llegará a los centros concertados o privados. La Junta de Extremadura contempla en los presupuestos regionales de 2024 una partida de 3,4 millones de euros para dar ayudas a las familias que tengan niños y niñas de 2 años de edad para que sean escolarizados en el centro infantil que elijan, ya sea privado o público (se entiende que en este caso la ayuda no se abonará porque el servicio ya es gratuito en diversos centros de la región). En cualquier caso, la cantidad que abonará la administración cubrirá el servicio prestado durante un máximo de cinco horas: de 9.00 a 14.00 horas, según explica la consejería a este diario.

La ayuda para guarderías, que la propia consejera de Educación no quiere denominar ‘cheque guardería’ como ya existe en comunidades como Madrid, está dirigida a las familias con hijos que el próximo curso escolar tengan entre 2 y 3 años. «Es una medida de conciliación de la que se podrán beneficiar todas las familias, independientemente del tipo de centro que elijan. Este servicio puede ser privado o concertado, pero deberá cumplir los requisitos establecidos», señala la administración. Entre esos requisitos está que el centro elegido conste en un registro de guarderías que tendrá la consejería.

6.942 nacidos en 2022

De momento, no se conocen muchos más detalles de esta medida, que se especificarán en una resolución posterior, pero las ayudas podrían llegar a los 6.942 niños y niñas extremeñas que el próximo curso estarán entre los 2 y 3 años de edad. Son todos los nacidos durante el año 2022. «Esa es la estimación, pero no se puede decir ahora mismo el número exacto de beneficiarios porque al tratarse de unas enseñanzas no obligatorias, puede variar», subrayan desde la Junta.

Lo cierto es que la escolarización en los primeros tres años de vida de los menores está creciendo en los últimos años tanto en Extremadura como a nivel estatal, llegando al dato más alto de la historia, del 45,6%, durante el curso pasado. En Extremadura, según los datos del Ministerio de Educación, había matriculados en centros de educación infantil o guarderías de Extremadura más de 8.200 pequeños de 0 a 3 años, lo que se considera el primer ciclo de Educación Infantil, que no es obligatorio como tampoco lo es el segundo ciclo de Infantil (de 3 a 6 años). Más de la mitad de esos menores (un total de 4.481) eran niños y niñas de 2 años, a los que va dirigida la nueva ayuda de la administración, lo que supone que alrededor del 60% de los pequeños extremeños de 2 años estaban escolarizados el curso pasado.

La gratuidad del primer ciclo de Infantil en los centros privados y concertados era una demanda de estas empresas, que en los últimos años se han mostrado en contra de la apertura de las nuevas aulas de 1-2 años públicas que fue impulsada el anterior Ejecutivo regional como fórmula para mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar y fomentar la escolarización a edades más tempranas.

Libertad de elección

«Siempre hemos defendido el derecho de las familias a elegir libremente el centro infantil que quieren para sus hijos, por eso nos parece una medida muy positiva, aunque todavía estamos pendiente de conocer los detalles», valora Juan Ruiz, presidente de la Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura, que espera que estas nuevas ayudas se vayan incorporando también al resto de alumnos de la primera etapa de Infantil y lleguen a los más pequeños. «A lo mejor habría que repartir el presupuesto anunciado para que también se beneficien las familias que tienen hijos de 1-2 años», plantea Ruiz, mientras esperan más concreción.