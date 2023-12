Los abogados denuncian que Extremadura boicotea la huelga del turno de oficio

Los casos sin resolver se acumulan en los juzgados extremeños. Este jueves se cumplen dos meses desde que los abogados del turno de oficio se declararan en huelga indefinida, a la espera de que el Ministerio de Justicia atienda sus demandas. Entre ellas se encuentran conseguir unas retribuciones «dignas», pues los baremos, después de llevar décadas sin actualizarse, solo se han subido un 5%, lo que no cubre ni la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC). Además de que el Estado les dé de alta en la Seguridad Social cuando presten una guardia ya que, según denuncian, a pesar de que han de realizarlas «por imperativo legal», puesto que es un derecho recogido en la Constitución, esa obligación «compete a la administración y no a los abogados». Ahora cubren esas guardias en su condición de autónomos, a pesar de que ese trabajo no está vinculado al de sus despachos particulares, sino a la prestación de un servicio publico.

El paro, que es ya el tercero en la administración de justicia en este 2023, después de los secundados por los letrados de la administración de justicia y por los funcionarios, ha supuesto la suspensión de decenas de procedimientos en todos los juzgados del territorio nacional y de la región; salvo en Cáceres, única ciudad, según denuncian los abogados de la justicia gratuita, en la que se «impide» la huelga. Desde el inicio de este paro se abrió un debate acerca de si el turno de oficio tenía o no derecho a huelga. De hecho los colegios de profesionales no la apoyan al considerar que la prestación del servicio es de obligado cumplimiento. Esto último es lo que hace que los letrados que la secundan tengan que acudir a cualquier asunto por el que se les reclame, pero acto seguido solicitan al juzgado que se suspenda el procedimiento para el que fueron requeridos aludiendo a que están en huelga. Y esto está siendo aceptado en todos los juzgados del país excepto en los cacereños.

«Tenemos conocimiento de un montón de procedimientos suspendidos, con apoyo de letrados de la administración de justicia y de jueces con autos fundamentados, pero en Cáceres se han puesto de acuerdo todos los jueces para no aceptar ninguna suspensión, es el único sitio de toda España donde no se concede ninguna suspensión», asegura Antonio Bustamante, delegado del sindicato Venia en Extremadura, que convocó a huelga. «Aquí lo que dicen (los jueces) es que la huelga carece de cobertura administrativa y legal. El problema es que no la necesitamos porque el derecho a huelga es un derecho individual y fundamental», sostiene. Los abogados han recurrido todos esos autos, pero de momento no han sido contestados.

Mientras tanto, según indican desde esta agrupación sindical, se han dictado ya medio millar de resoluciones en juzgados de todo el conjunto nacional donde sí se reconoce ese derecho a huelga. Entre esos jueces que la apoyan está, por ejemplo, José Antonio Vázquez Taín, titular del Juzgado de lo Penal Número 2 de A Coruña y conocido por el ‘caso Asunta’. En uno de esos autos manifiesta que «toda discusión que se realice respecto de si existe o no el derecho de los abogados de oficio a ejercer la huelga es discusión estéril, por no decir de cafetería» pues, según argumenta, «ha sido registrada y habilitada por la autoridad laboral competente». Por tanto, según esgrime, «es legal, en tanto un tribunal competente, del orden social, no dictamine lo contrario». La huelga, continúa, «ha sido habilitada por el Ministerio de Trabajo y constituye un derecho fundamental que no corresponde a este orden jurisdiccional penal calificar, sino respetar». «Al contrario -prosigue-, sería de desear que otro derecho fundamental, la justicia gratuita, se preste con garantías y que el órgano responsable de dicho derecho, lejos de negar relación alguna con los letrados de oficio que la hacen posible, los reconozca, respete y ampare».

Vázquez Taín hace además referencia a que la justicia gratuita está reconocida en la Constitución y por eso muestra su sorpresa porque «el departamento del Ministerio de Justicia, que debe garantizar un derecho fundamental, se limite a señalar que no tiene relación con quien lo presta […], de lo que incluso se podría deducir que los letrados de oficio prestan el servicio intrusivamente y en España, cuna de la justicia gratuita, nadie se hace responsable de que se cumpla la Constitución». Por todo ello, resuelve en este auto, que «procede» suspender el señalamiento para el que solicitó aplazamiento, «por estar uno de los letrados citados ejerciendo legítimamente su derecho a huelga».

Por el contrario, desde el decanato de Cáceres aclaran que los autos judiciales que han firmado contra esas suspensiones se basan en una resolución del Ministerio de Justicia y de la dirección general de Trabajo en la que se dice que «la huelga no está reconocida». De esta forma, señalan las mismas fuentes, «los jueces entienden que no hay causa legal para suspender los juicios».

Entre las reivindicaciones que han llevado a la justicia gratuita a levantarse en huelga están también el pago de los servicios de desplazamiento y las guardias, pues estas solo se cobran si se atiende algún asunto. En pequeños pueblos los profesionales se ven obligados a cubrir guardias de 15 días, en cambio solo reciben remuneración por cada asunto que hayan atendido en ese tiempo, no por las dos semanas que deben estar a disposición. Esto obliga a estos jueces, según denunciaba el delegado extremeño del sindicato cuando comenzó la huelga, a no moverse del pueblo en dos semanas, sin que se pague por esa disponibilidad. Así como que los procedimientos cubiertos se paguen en tiempo y forma. Ahora se hace a meses vista.