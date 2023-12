El 88% de las familias extremeñas, a favor de regular el móvil en los centros

La controversia sobre la utilización del móvil entre los adolescentes en los centros educativos no es nueva y los problemas que pueden generar estos dispositivos con acceso a internet tampoco. Pero el debate ha vuelto a resurgir tras el incremento de los casos de acoso escolar, de violencia sexual, de adicción y de acceso a contenido pornográfico, que no han dejado de copar titulares en los últimos meses, entre ellos, el caso de los desnudos por inteligencia artificial de estudiantes de Almendralejo que se replicó en otros puntos del país. También el último informe PISA pone en evidencia que el alumnado se distrae menos en los centros que tienen prohibidos los terminales, pudiendo afectar así al rendimiento educativo.

La preocupación social existe, es real y desde el Gobierno de España quieren darle respuesta. El Ministerio de Educación anunció la semana pasada que va a proponer la prohibición de todos los usos del móvil en los centros educativos, recreos incluidos, tanto en Primaria como de Secundaria, donde solo se posibilitaría su uso en casos excepcionales en los que el docente planteé alguna actividad educativa con esta herramienta. El planteamiento será debatida en enero con las comunidades autónomas y se llevará al Consejo Escolar para intentar apaciguar un problema que preocupa al sector educativo y de forma especial a las familias.

Eso es precisamente lo que ha llevado a la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas de centros públicos (Freampa) a lanzar una encuesta, abierta a todas las Ampas de la región (sean de centros públicos, concertados o privados), para tomar el pulso a las familias de los estudiantes respecto a la última propuesta del ministerio. «Está habiendo mucha participación porque es un tema que preocupa muchísimo», cuenta Esther Morales, asesora de la Freampa.

En apenas dos días, la federación regional ha recibido casi 500 respuestas de familias extremeñas y los primeros resultados ya son concluyentes, aunque los progenitores o tutores tienen hasta mañana vienes para participar rellenando el cuestionario disponible en la web y en la redes sociales del colectivo de padres y madres.

«Los resultados que tenemos hasta la fecha nos están dando pistas de qué es lo que las familias demandan y la mayoría considera necesario que haya una regulación al respecto», avanza Morales. En concreto, el 88,4% de los encuestados hasta el momento se muestran a favor de regular el uso del móvil en los centros educativos, frente al 11,6% que está en contra. Y la mayoría también, un 85,6% considera que esa regulación debe ser igual en todos los centros educativos y no depender de cada uno de ellos, como ocurre en la actualidad puesto que no existe un protocolo común. «La pregunta concreta no utiliza el verbo prohibir, sino regular, porque no sabemos en qué términos se plantea la propuesta el ministerio, pero en realidad usamos regular como un eufemismo de prohibir», explica la asesora.

Con móvil a los 12 años

Entre las conclusiones (aún provisionales, puesto que la encuesta sigue abierta), Morales también destaca que el 86% de los encuestados cree que llevar el móvil a los centros educativos puede interferir de forma negativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. Y, además, el 94,5% cree que es necesario que haya más formación sobre el uso correcto de los dispositivos móviles con conexión a internet tanto para los estudiantes como para sus familias. «El resultado es aplastante, solo el 2,2% dice que no se necesita formación y otro 2,8% lo cree necesario solo para el alumnado».

Entre otras preguntas, también se plantea si es necesario regular el uso que los docentes hacen de sus terminales en el periodo lectivo y el 82,2% lo ve conveniente. El cuestionario evidencia además que la mayoría de los alumnos extremeños tienen su primer teléfono móvil a los 12 años, pese a que las familias consideran que la edad más adecuada de acceso a estos dispositivos sería entre los 14 y los 16 años. En el apartado de observaciones, Morales subraya que son varios los progenitores que coinciden en cuestionar que el móvil se use en ocasiones en clase con fines didácticos cuando todos los centros cuentan con tabletas y ordenadores con acceso a internet para ese fin.

Una vez se cierre la encuesta, la Freampa quiere trasladar sus resultados a la Consejería de Educación «para hacerles llegar el sentir de las familias de los alumnos extremeños y sepan lo que se le demanda actualmente en este sentido».