Los aparcamientos de las estaciones de tren de la región ya no serán gratis

Los aparcamientos de las estaciones de tren de la región dejarán de ser gratis. Ya había que pagar por estacionar en el párking de Mérida pero ahora se unirán también los de Cáceres y Plasencia, pues el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha decidido incluir estos dos últimos entre los aparcamientos que gestionará una empresa privada. Este sistema ya funcionaba en 49 estacionamientos, hasta ahora gestionados por la empresa Saba, pero, tras cumplir el contrato, se ha abierto una nueva licitación para volver a adjudicar el servicio, por un periodo de diez años prorrogables por otros cinco más.

En concreto, en este nuevo convenio, además de unirse las estaciones de Cáceres y Plasencia lo harán también las de Zamora, Figueres (Gerona), Huelva y Virgen del Rocío (Sevilla). Solo se acogen a este sistema aquellas estaciones que cuentan con un párking propio de la estación de tren, por eso Badajoz, por ejemplo, seguirá manteniendo su aparcamiento gratuito, ya que este no depende de Adif. Para hacerse una idea, el coste actual del minuto (los primeros 30) de estacionamiento en el de la capital autonómica es de 0,012 euros; a partir de la media hora sube a 0,015. El día sale a 9,67 euros. No obstante los de Plasencia y Cáceres seguirán siendo gratis hasta que se adjudique el contrato.

Lo curioso es que dentro de este convenio se considera a la estación de Cáceres como alta velocidad, no así la de Mérida y la de Plasencia. Y eso a pesar de que la alta velocidad todavía no es una realidad en ni en Cáceres ni en la región. Se han estrenado ya las vías electrificadas pero de momento los trenes no pueden subir de los 200 kilómetros por hora porque todavía no se ha instalado el nuevo sistema de seguridad (conocido como ERTMS), que será el que permita llegar a 220 km/h. De momento será lo máximo, hasta que a la región lleguen los trenes Avant que podrán circular a 250 km/h, siempre y cuando ya esté implementado el sistema ERTMS.

Según explica Adif el nuevo diseño del arrendamiento de los espacios «da respuesta al nivel de servicio demandado por los usuarios y el reto tecnológico, al estar garantizada la permanente actuación en este ámbito». El contrato, añade la empresa pública, «establece que la empresa encargada de este servicio realizará un plan de inversión por un importe mínimo de 36,3 millones de euros, la mitad de ellos en los primeros 18 meses del contrato».