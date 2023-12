El Estado garantiza la reapertura del corredor Ruta de la Plata

El Estado garantiza la recuperación del corredor Ruta de la Plata. Así lo ha confirmado a este diario el diputado socialista al Congreso por la provincia de Cáceres y miembro de la comisión de transportes de la Cámara Baja, César Ramos, quien asegura que, una vez que se concluya el estudio de viabilidad, podría empezar a acometerse. Aunque no confirma fechas, sí que confía en que podría ser antes de ese horizonte 2050.

Este corredor sufrió un nuevo revés esta semana después de que la Comisión Europea hiciera públicos los acuerdos de los trazados de la red transeuropea del transporte y haya decidido mantenerlo en la red global, lo que significa que no contempla su ejecución para antes de 2050. Ya lo había avanzado un día antes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras manifestar que era inviable adelantarlo porque el trazado está «en pañales». «Yo habría utilizado otras palabras, pero claro que está en pañales porque no tiene estudio de viabilidad», justifica Ramos. Este informe, que ya ha sacado a licitación el Gobierno central y que tiene un plazo de ejecución de dos años (no estará antes de 2026) es, en palabras del diputado socialista, «imprescindible para que pueda entrar en red ampliada»; es decir, para que su reapertura pueda ser una realidad en 2040.

Puntualiza, no obstante, que el corredor, aunque no estuviese contemplado en la red transeuropea, se construirá ya que el Estado lo considera necesario: «El corredor es importante porque permite el desvío por el oeste, una circulación ferroviaria sin necesidad de entrar en Madrid. Su construcción tiene justificación suficiente pero primero hay que ver sus condiciones técnicas», explica César Ramos.

Y esas características serán las que se encargará de definir ese estudio de viabilidad. Es decir, según afirma, este documento no tiene la finalidad de confirmar si es viable o no su ejecución, pues a su juicio sí lo es; sino perfilar el diseño de la línea, el número de trenes de mercancías y de pasajeros que tendría y presentar alternativas de trayecto así como su inversión y el rendimiento económico y social que tiene el trazado. Por eso defiende además que este informe se haya planteado a largo plazo: «Es un estudio que requiere de un análisis serio, si tardara menos podríamos dudar de su rigurosidad».

Las reacciones

La Junta de Extremadura, por su parte, lamentó ayer que la Unión Europea haya descartado adelantar la puesta en marcha de este corredor: «Es un eslabón perdido porque se ralentiza y se impide el transporte de viajeros y mercancías por este espacio de la península e impide la vertebración y la cohesión del territorio», manifestó el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín.

Para Unidas por Extremadura esta decisión es «un error y un agravio» por lo que reclama que se vuelva a abrir la línea entre Plasencia y Astorga «para que de esa manera quede conectado Extremadura y Castilla-La Mancha. Es imprescindible».

También se refirió a este asunto la Cámara de Comercio de Cáceres, para la que mantener su ejecución para 2050 hace que el oeste peninsular «siga abandonado a su suerte». Critica «el duro revés que vuelve a sufrir el tejido productivo de la provincia, ya que el tren Ruta de la Plata es un proyecto fundamental para el desarrollo del norte de Extremadura, especialmente para la expansión logística del territorio, y pieza importante para frenar la sangría poblacional que sufren nuestros pueblos».