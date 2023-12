El nuevo delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha anunciado durante su toma de posesión este viernes que va a proponer la celebración de reuniones periódicas para abordar todos los temas relaciones con las infraestructuras en Extremadura con todos los actores implicados.

En este sentido, se ha referido al Gobierno, los organismos y empresas que correspondan, la Junta de Extremadura, las diputaciones, la Fempex, los grupos políticos, los sindicatos, la patronal y los colectivos sociales, en aras de hablar y "dar verdaderas soluciones a los problemas que vayan surgiendo, pero también para hacer reivindicaciones, pedir cuentas y para hacer propuestas".

Así lo ha explicado Quintana, que ha estado acompañado en el acto del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, o la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, entre otras autoridades.

El planteamiento viene a ser algo más amplio de lo que fue en su día El Pacto por el Ferrocarril, el cual impulsó la Junta de Extremadura hace dos legislaturas y que fracasó tras abandonar el mismo Podemos, PP y Cs por ese orden.

"Las puertas van a estar abiertas para todos, no se va a obligar a nadie a venir, ahora bien, todos tenemos una responsabilidad, una obligación que cumplir y una confianza que nos han depositado los ciudadanos a la que dar cumplida cuenta", ha señalado, para remarcar: "nuestra obligación de servicio público no tiene otra razón de ser y, sobre todo, debemos estar a la altura de los que Extremadura se merece".

En este mismo sentido, el delegado del Gobierno ha expuesto que quiere que "esta tierra sea un futuro no muy lejano". "En nuestras manos está, y el tiempo de las excusas se acabó", ha resaltado, en este acto que ha contado con la presencia de la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; la presidenta de Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, o el delegado saliente, Francisco Mendoza.

ILUSIÓN Y RESPONSABILIDAD

José Luis Quintana ha señalado que, desde su nombramiento, supo "inmediatamente" que le va a ser "fácil" representar al Gobierno de España; con cuyo proyecto político se siente "absolutamente identificado y comprometido" y del que no tiene "la menor duda de que la historia describirá como uno de los más comprometidos con Extremadura".

Al mismo tiempo, ha incidido en que afronta este cargo con ilusión y responsabilidad y que los ejes que guiarán su gestión como representante del Gobierno de España serán el servicio público y el interés general. "Servicio público porque no nos olvidemos que, desde las instituciones, desde la gestión y las decisiones políticas, es desde donde se mejora la vida de los ciudadanos. Es la mejor manera de cambiar la realidad de las cosas y ese debe ser el objetivo del cualquier servidor público", ha expuesto.

Sobre esto último, ha apuntillado que no se refiere "solo a las grandes decisiones" que afectan a los ciudadanos, como las que afectan a las infraestructuras, "que desgraciadamente, ministro, lo has podido comprobar hoy", ha trasladado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, después de que haya acudido casi 50 minutos tarde a este acto por un retraso en su vuelo.

Acto seguido, ha resaltado la gestión administrativa "cotidiana" y que una de sus prioridades va a ser volcarse en impulsar "aún más" el plan del Gobierno de recuperar las plazas de trabajadores públicos que se perdieron con los años de la crisis económica; como también ha apuntado que ha podido comprobar que le va a resultar "muy fácil" la relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha admitido que "no tiene la menor duda" de que, juntos, van a seguir protegiendo a los extremeños y "sobre todo, hacerles que se sientan seguros".

VIOLENCIA DE GÉNERO Y DIÁLOGO SOCIAL

Como representante del Ejecutivo Central en la región, José Luis Quintana pretende poner una atención "muy especial" en los más vulnerables y, entre los mismos, ha hablado sobre la violencia de género y ha manifestado que, desde la Delegación, se pedirá la ayuda y colaboración de las grandes ciudades para, con las firmas de los correspondientes convenios del sistema Viogen, ayudar y proteger "a esas mujeres vulnerables", que necesitan que las distintas administraciones colaboren "desde el respeto institucional".

Por otro lado, ha subrayado que se vive en una sociedad democrática "que ni puede ni debe consentir el odio, ni las actitudes de aquellos que lo fomentan". "El odio no se contesta con odio, yo creo en la búsqueda de lo que nos une y en el trabajo conjunto de todos", ha abundado, como también ha destacado la importancia de la colaboración entre las distintas administraciones y el reto del dialogo social como uno de sus objetivos.

En su opinión, es "necesario" el apoyo de la sociedad civil, de las asociaciones de empresarios y de los sindicatos, y cuando la administración es capaz de conciliar posturas entre los distintos agentes sociales "ganamos todos", porque "la mejor forma de conseguir los objetivos económicos es contar con una paz que debe venir de la mano de la concertación social entre las asociaciones empresariales, sindicatos y administración pública".

INFRAESTRUCTURAS

El delegado ha dedicado a las infraestructuras una parte de su intervención. "Tan necesarias en nuestra región, ministro", ha dicho, a lo que ha añadido que preocupan a los extremeños y que "no se trata de una cuestión de hace cuatro u ocho años", dado que "por el Gobierno de España han pasado gobierno de todos los colores políticos y la responsabilidad está más que compartida". "Pero la realidad, es que hay una deuda pendiente con esta región", ha manifestado.

A este respecto, ha remarcado que "no es casual" que este viernes les acompañe el ministro de Transportes y que "es muy significativo de cómo el Gobierno de España marca sus prioridades". "Y las infraestructuras lo son para los extremeños y las extremeñas, es un asunto que a la sociedad le preocupa, que a los políticos nos ocupa, los ciudadanos y las ciudadanas no nos han puesto aquí para otra cosa que no sea trabajar, resolver sus problemas y, con ello, tenemos que poner todo de nuestra parte".

"Desde el reconocimiento de todo lo que se ha avanzado en especial esta última legislatura, sabemos de dónde venimos, pero debemos ser ambiciosos y alcanzar las metas deseadas", ha ensalzado Quintana, como también ha indicado que también la revolución verde y digital formará parte de sus objetivos en el desempeño de su cargo.

Cabe destacar que, en su intervención, ha tenido unas palabras de agradecimiento y reconocimiento al trabajo de su predecesores, Yolanda García Seco y Francisco Mendoza, así como a los expresidentes extremeños Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago y, "muy especialmente", para Guillermo Fernández Vara, cuyo legado de Extremadura "tiene las bases para alcanzar la metas que hemos soñado": "Se puede ser como tú, reivindicativo con el Gobierno de España, pero no por eso hay que faltarle el respeto a nadie".

También ha tomado la palabra el delegado saliente, Francisco Mendoza, que ha dado las gracias a su partido y a su gobierno, el de España, por la confianza depositada durante estos años en él mismo, que le ha permitido trabajar por su país y por su región, y de cara al futuro se pone a disposición de Quintana para aquello que él quiera y esté al alcance de sus posibilidades, y acudirá "solo" cuando le llame "sin ofrecer petulantes consejos y servicios no solicitados", como hizo su predecesora con él mismo.