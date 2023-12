¿Extracomunitarios para paliar la falta de médicos?

En Extremadura faltan cerca de 250 médicos, casi la mitad en Medicina Familiar y Comunitaria, aunque el déficit afecta también a muchas especialidades de atención hospitalaria. El problema seguirá en aumento, sobre todo en Atención Primaria, pues la previsión es que este próximo año se jubilen 82 facultativos de este área y otros 90 en 2025, a los que se suman los 96 que lo han hecho a lo largo de este año.

Solucionar esta carencia, de hecho, es uno de los retos de la Junta de Extremadura para esta legislatura pues esto supone, además de incrementar las listas de espera por tener consultas vacías, que en la región el 33% de las consultas de pediatría no estén atendidas por médicos especialistas en niños, sino en adultos. En algunos casos, además, lo hacen compaginando su atención en sus consultas de mayores, lo que hace que en algunos centros de salud, la mayoría en zonas rurales, hay días en los que no se dispone de ningún médico para atender a los menores.

El tema se abordará en un pleno monográfico del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a petición precisamente de Extremadura, una de las comunidades autónomas que mostró su preocupación al Ministerio de Sanidad en la última reunión de este organismo, en la que participaron los consejeros de todos los territorios del conjunto nacional. La extremeña se ha unido además al manifiesto de titulares de Sanidad para reclamar medidas urgentes en materia de Atención Primaria y que fue remitido al Ministerio por Galicia y el País Vasco en julio de 2022.

De momento la nueva consejera de Salud, Sara García Espada, ha intentado atraer y estabilizar médicos mediante la flexibilización de contratos. La medida consiste en no limitar los horarios de 8.00 a 15.00 horas, sino permitir que algunos días a la semana en lugar de acudir a pasar consulta por las mañanas, pueda hacerse por la tarde. Esto, según dijo la consejera a este diario en una entrevista, favorece a la conciliación, además de permitir la realización de peonadas (consultas de tarde para aliviar la lista de espera) sin coste adicional para el Servicio Extremeño de Salud (SES), pues se desarrollan dentro del horario ordinario de los médicos.

Plantillas horizonte

También ha puesto en marcha las plantillas horizonte, que ya se negociaron en la anterior legislatura con los sindicatos en mesa sectorial. Consisten en permitir la colaboración entre diferentes áreas de salud para que los médicos puedan cubrir consultas de su especialidad en territorios distintos al que se circunscribe su contrato. Con ello ha conseguido contratar a un hematólogo y cubrir el servicio de este área con una alianza estratégica con el servicio de hematología de Badajoz.

Pero no es suficiente. Por eso Salud se ha sumado a las comunidades que quieren que se aborde este asunto desde el Ministerio de Sanidad. Y mientras eso llega, la Asociación de Médicos Venezolanos en España (Amevesp) sugiere a Extremadura que siga el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que ha eliminado el requisito de la nacionalidad para poder ejercer en la sanidad pública. Ya estaba en vigor para la especialidad de Pediatría y Medicina de Familia, las que más déficit presentan, pero desde este mes de diciembre se ha ampliado al resto de especialidades. El objetivo es intentar cubrir estas vacantes con médicos extracomunitarios con especialidad reconocida y obtenida vía MIR. Hasta ahora esto no se podía llevar a la práctica pues el sistema sanitario público solo permite contratar a personal estatutario, es decir, comunitarios. El presidente de este colectivo de facultativos venezolanos, Giovanni Provenza, espera que la medida se extienda a otras comunidades autónomas: «Nos encantaría que esta iniciativa se pudiera replicar en otros lugares de España pues abre un abanico de posibilidades para que se pueda trabajar, lo que ayudaría a cubrir vacantes». De momento desde la consejería de Salud y Servicios Sociales no se pronuncian sobre esta posibilidad.

En España hay unos 6.000 facultativos de nacionalidad venezolana, la mayoría con los títulos homologados. El resto (cerca de un 20%) espera esa equiparación desde hace años pues el proceso burocrático para lograrlo es largo en el territorio español. De hecho hay más de 30.000 de todas las profesiones pendientes de tramitar en el conjunto del país.

No es la primera vez que esta asociación se ofrece a Extremadura para ocupar las consultas vacías. Ya lo hizo hace justo un año, cuando el déficit de facultativos empezó a ser más evidente en la región. Pusieron a disposición de Extremadura a 200 profesionales para cubrir vacantes en las zonas rurales, las más afectadas. Entonces tampoco recibieron respuesta del Ejecutivo.

Piden 1.000 plazas MIR más cada año

Extremadura, junto a la mayoría de las comunidades autónomas, seguirá solicitando un aumento en el número de plazas de Médico Interno Residente (MIR). En este sentido, en la última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se ha propuesto al Ministerio de Sanidad una oferta extraordinaria de 1.000 puestos adicionales anuales durante los próximos cuatro años, con el objetivo de intentar paliar el déficit que puede presentarse los próximos ejercicios.

De otro lado, la consejera de Salud extremeña, Sara García Espada, respalda la revisión de los criterios para atender a las necesidades asistenciales de todas las comunidades autónomas. Y mostró además su apoyo a la creación de la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, sin que ello no suponga «la merma en el número de residentes de Medicina Familiar y Comunitaria»; así como «la necesidad de cubrir un espacio sin atender, representado por aquellos profesionales que desarrollan su actividad laboral en el 112 y en las Unidades Médicas Especializadas.