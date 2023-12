Fumar en las terrazas: ¿Tiene los días contados?

El hábito de fumar en las terrazas de los locales de la hostelería, y ahora sí que sí, parece tener los días contados. La nueva ministra de Sanidad, Mónica Oltra, comentó el pasado 11 de diciembre su intención de sacar del cajón el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025, un documento consensuado por sociedades científicas, expertos en tabaquismo y asociaciones de pacientes, que lleva casi dos años guardado. «Es un plan estratégico que lleva desde 2021 fraguándose, que básicamente tiene que ir en consonancia con lo que ha ido haciéndose en este país, que es ampliar los espacios libres de humo y proteger a los menores y a todas las personas pasivas», afirmó en declaraciones a la Cadena Ser.

El entrevistador preguntó a la dirigente sanitaria por la medida más polémica que se debate en torno al plan, aunque no está recogida de manera explícita en el borrador: ¿Terrazas libres de humo completamente, se va a prohibir fumar en las terrazas? La respuesta no fue del todo clara: «La medida concreta estamos estudiándola. Hay comunidades que la han propuesto y hay comunidades que lo propusieron en la pandemia». «Creo que hay consenso: la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) hizo una encuesta y decía que el 76% de la población estaba de acuerdo. Si nos remontamos a la primera ley del tabaco, fue polémica, fue un escándalo y creo que nadie piensa que fue un error, sino un acierto. Hay que intentar ampliar esos espacios, veremos cuáles son en concreto», añadió.

El presidente del Comité Nacional de Prevención de Tabaquismo (CNPT), Francisco Pascual, que elabora el plan integral antitabaco confía en que antes de que termine 2024, la prohibición de fumar en las terrazas de los locales hosteleros será una realidad. En declaraciones al diario ABC, este médico señaló que en el primer trimestre de 2024 el plan ya dejará de ser un borrador y se podrá ejecutar, aunque para ello será necesaria una norma y la aplicación de la misma en las distintas comunidades autónomas, que requerirán de consensos también entre los diferentes partidos políticos.

Postura de la Junta

Por su parte, desde la Junta de Extremadura se ponen de perfil y optan por no posicionarse sobre esta cuestión. A preguntas de este diario, desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales se limitan a contestar que la normativa reguladora en la región es la nacional. En cualquier caso, no se ha producido un cambio de postura a este respecto entre la que mantenía el Gobierno regional saliente del PSOE y la del actual de coalición entre PP y Vox. Resulta llamativo que desde el Ejecutivo autonómico se opte por no tomar partido teniendo en cuenta que Extremadura, aparte de ser la principal región productora de tabaco a nivel nacional, es también en la que más se fuma.

Según el último informe del Ministerio de Sanidad, que publica los datos correspondientes al año 2022, en la comunidad extremeña el 43,3% de la población que tiene entre 15 y 64 años consume cigarrillos a diario, diez puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en el 33,1%. La única comunidad que le sigue de cerca es Comunidad Valenciana, donde el 42,3% fuma todos los días. La siguiente es Castilla La Mancha, donde lo hace el 36,8%.

Cabe destacar que el tabaco es además la principal causa de que la región sea también la que mayor incidencia tenga de cáncer de pulmón, con 56 casos por cada 100.000 habitantes. Solo el año pasado fallecieron en la comunidad 298 personas por un tumor maligno en la tráquea, en los bronquios o en el pulmón, el 78% eran hombres, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Fue, de hecho, una de las principales causas de muerte de todo 2022 y el tumor que más vidas se cobró en la región, según esta misma fuente.

Los hosteleros

El presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Extremadura (Setex), Antonio Martínez, sostiene que la prohibición de fumar en las terrazas no alteraría para nada la facturación de los establecimientos ni la producción. «La gente no va a dejar de salir a comer y a tomarse una cerveza por no poder fumar en las terrazas, ya pusimos el grito en el cielo cuando se prohibió fumar dentro de los locales y al final no hubo problemas, al contrario, los clientes aguantan más tiempo dentro», sostiene. Aclara que esta es su opinión personal, pues además es no fumador, por ello también entiende a los hosteleros que son más reacios a esta prohibición, aunque considera que «es más por una cuestión de desconocimiento que por otra cosa».

Como bien señalan desde la Junta, el consumo de tabaco en Extremadura se rige por la conocida como ley antitabaco que se aprobó en 2010 y que entró en vigor el 2 de enero de 2011 con la prohibición de fumar en cualquier tipo de espacio de uso colectivo, local abierto al público, que no estuviera al aire libre, en espacios al aire libre de centros educativos (excepto universitarios), recintos de centros sanitarios y las zonas acotadas para parques infantiles y zonas de juego para la infancia. Esta ley modificaba la anterior, que entró en vigor el 1 de enero de 2006, cuya medida más importante fue la prohibición de fumar en espacios en los que hasta entonces estaba permitido, como lugares de trabajo (tanto públicos como privados) o centros culturales. También se le dio la opción a los locales para escoger entre ser para fumadores o no.

En concreto, el plan integral antitabaco, que no es una ley, sino una guía a partir de la cual habrá que modificar la legislación, no habla de manera explícita de terrazas, sino que se plantea «reforzar» la normativa vigente. Sobre las terrazas, el texto se limita a insinuar, asegurando que se aplicarán algunas de las medidas que se implementaron durante la pandemia y una de las que adoptaron algunas comunidades autónomas fue esta prohibición. Durante la crisis sanitaria del coronavirus ya hubo una especie de experiencia piloto de lo que supondría que fumar en las terrazas de bares y restaurantes estuviera prohibido.

Cabe indicar que más allá de terrazas y, a tenor de lo recogido en el plan integral antitabaco, se podría avanzar en espacios sin humo ampliando perímetros en los que fumar estuviera prohibido en torno a colegios, parques u hospitales, además de hacerlo en lugares como paradas de autobús. El borrador, asimismo, incluye ampliar, fomentar y potenciar las iniciativas locales de «playas sin humo» y propone vetar el tabaco en los vehículos privados.

En la pandemia

Como medida para controlar la propagación del virus, el Consejo Interterritorial de Salud adoptó en agosto de 2020 la prohibición de fumar en la calle y en los espacios al aire libre en general (como los veladores) si no se podía garantizar una distancia interpersonal de 1,5 metros; y en julio de 2021, esa distancia se amplió a dos metros. A partir de ese momento no se adoptaron nuevas medidas en relación con la limitación del consumo de tabaco con carácter general, pero varias comunidades sí que dieron pasos en el ámbito de sus competencias para contener la pandemia y Extremadura fue una de ellas, aunque no la más restrictiva.

En septiembre del año 2021, el Consejo de Gobierno fijó las condiciones del escenario de nueva normalidad, manteniendo la prohibición de fumar si no se garantizaban los dos metros «en las terrazas de los establecimientos que desarrollen actividades de hostelería y restauración». La limitación afectaba tanto al tabaco tradicional como «a cualquier otro dispositivo para fumar, cigarrillos electrónicos, pipas de agua o cachimbas, tabaco calentado o similares». Hoy en día, ya no existen prohibiciones de este tipo.

María Arenas: «El tabaco es un vicio y no es bueno para la salud»

«Me parece perfecto que quieran prohibir fumar en las terrazas y más en mi caso, que tengo una hija pequeña y no me gusta que tener que aspirar el humo. Muchas veces pasa que las mesas están muy cerca unas de otras y vería mejor que pusieran una zona aparte para quien quiera fumar», señala María Arenas. «El tabaco es un vicio, cuesta mucho dinero, no es bueno para la salud y además molesta a los demás, con lo cual no le veo nada positivo», añade. «Creo que todas las medidas antitabaco que se pusieron con la pandemia, al igual que cuando en su momento se prohibió fumar dentro de los establecimientos, son positivas para que los fumadores se planteen dejar de fumar, ya que cada vez tienen menos opciones para seguir con su hábito», agrega «También considero que todo esto ha llevado también a que ser fumador esté cada vez peor visto y muchos acaben optando por dejarlo, por mucho que cueste», reconoce.

Juan Andrés González: «Fumar en las terrazas no molesta»

Juan Andrés González lleva muchos años fumando y, pese a las trabas impuestas a los fumadores para instarles a que dejen el tabaco, no se plantea dejarlo. «En su momento ya se prohibió que pudiéramos fumar dentro de los locales, cosa que me parece respetable, pero que no podamos fumar en las terrazas no me parece bien porque estando al aire libre no molesta a nadie y no entiendo que quieran prohibirlo», confiesa. A su juicio, si a una persona le molesta el humo de otra que esté sentada en una mesa próxima a la suya, esta siempre tiene la opción de tomar asiento dentro del establecimiento hostelero. «Las ganas que tenemos de fumar no se nos quitan por mucho que nos lo prohíban porque fumar es una decisión propia de cada», señala. «Entiendo a los que no quieren respirar el humo del tabaco y si a una persona le molesta, me retiro para no molestar, al final lo más importante es el respeto a los demás», sostiene.

Raúl Flores: «No me gusta tener que tragarme el humo de los demás»

«Entiendo que los fumadores se molesten si prohíben fumar en las terrazas, pero como no fumador, estoy totalmente a favor de que no se pueda porque no me gusta tener que tragarme el humo de los demás», afirma Raúl Flores. Este emeritense nunca se ha fumado un cigarro, por aquello de probarlo, ni tiene intención de hacerlo, pues considera que «fumar no tiene nada positivo, sino todo lo contrario, creo que solo genera problemas». Recuerda cuando, durante la pandemia de coronavirus, se prohibió fumar en las terrazas si no había una distancia interpersonal de dos metros: «Si se llevó a cabo entonces, podría aplicarse de nuevo y hacerlo de forma definitiva evitando por completo fumar en estos espacios». «Cuando hace años se prohibió fumar en el interior de los locales parecía una locura y al final todo el mundo se adaptó, así que creo que pasaría lo mismo con las terrazas», considera.

Pepi González: «Me parece absurdo que no se pueda fumar al aire libre»

«Me parece totalmente absurdo que también quieran prohibirnos fumar en las terrazas, parece que los fumadores somos unos apestados y me niego a que lo prohíban», lamenta Pepi González, quien empezó a fumar cuando tenía 14 años «por hacer la gracia» y a sus 54 sigue fumando, sin intención de dejarlo. Destaca a su vez que cuando se tomó la decisión de liberar de humo el interior de los locales hosteleros, con la ley que entró en vigor en 2006, le pareció «genial y estaba totalmente a favor». «Cuando mis niñas eran pequeñas y demás, nunca entraba en un bar que estuviera lleno de humo, pero ahora, cuando estamos al aire libre, ¿por qué no?», se pregunta. «Considero que fumar es una decisión propia de cada persona y, en mi caso, creo que dejarlo dependería mucho de si sube demasiado el tabaco, porque en ese caso, esto sería como el mono, tendrán que poner granjas antitabaco», bromea.