Damián Gallego, de ginecólogo a literato

Corría el año 1901, en una España deprimida que acababa de perder la Guerra de Cuba. En una finca de Almontejo (nombre ficticio), alejada del término municipal, una pareja que esperaba a su primer hijo dormía sobre su colchón de centeno cuando ella se puso de parto. La mujer le pidió a su esposo que fuera en busca de la comadrona pero que antes avisara a la tía Fulgencia, una señora mayor del pueblo, para que se quedara en casa haciéndole compañía. Tardó hora y media en ir al pueblo y otra hora en regresar y en ese tiempo la mujer tuvo a su hijo en compañía de Fulgencia. En cambio, cuando estaba tan contenta, sintió que venía otro bebé. Estaba esperando gemelos pero entonces esto era imposible de adivinar antes del alumbramiento. Y el parto se complica. Es el inicio de la primera novela del ginecólogo cacereño Damián Gallego, que a sus 69 años y más de 45 de profesión, ha decidido abrirse un camino en la literatura. La historia, que lleva por título La serpiente interior, no podía comenzar de otra forma que asistiendo un parto, materia que domina a la perfección.

Homenaje a las mujeres

«La novela empieza fuerte, con un parto de gemelos en una finca atrasada y aislada de 1901. Para el parto de esos dos gemelos que nacen de una forma bastante azarosa he echado mano de mis conocimientos como ginecólogo», subraya. Es su manera, dice, de homenajear «a todas esas mujeres que parieron y tuvieron hijos en un ambiente rural apartado y sin asistencia. Nacían niños que nunca iban a tener un libro en la mano ni nadie que les leyera un libro». Así como su forma de reconocer «a todas esas profesionales, practicantas y comadronas, que se decidieron a ir al medio rural. No nos olvidemos de que estamos hablando de un mundo que ha cambiado, pero ha cambiado aquí en España. Vete a África, a Sudamérica, a la India,… donde siguen miles de mujeres pariendo en unas condiciones horribles y muriéndose ellas o muriéndose sus hijos. A ellas he querido rendirles un homenaje» sostiene.

«Esto es un hobby que me puede venir bien ahora, pero lo mejor que hice fue ser ginecólogo»

Este es solo el inicio de un viaje, como él lo define, en el que «pasan muchas cosas». «He pretendido es que sea amena, que el que se gaste los 22 euros que cuesta el libro diga que se lo ha pasado bien», agrega Gallego. La historia gira en torno a la relación «cainista» que mantienen estos dos hermanos gemelos y ambientada en un entorno que recuerda al norte de Cáceres, en la Extremadura rural de principios del siglo XX: «Es una novela costumbrista porque describe los paisajes. La finca donde se desarrolla es La Carrascosa, ambientada en Jaraicejo. Esa finca se puede imaginar en alguno de los riberos del Almonte desde los que se ve Jaraicejo», reconoce. Y la encuadra en esa época porque, según reconoce, siempre le llamó la atención: «Es lo que he vivido. No es una novela autobiográfica, es ficción, pero está entroncada con el lugar donde nací. Soy hijo de un agricultor pobre de Jaraicejo al que trajeron con diez años al San Antonio (un colegio de la ciudad de Cáceres) con una beca pero mis recuerdos están en esas callejas, en esas encinas, en mi jaula con tórtolas», recuerda.

Fue su padre el que le contó muchos de esos pasajes a los que hace referencia en su novela. «Fue una época dura, allí se pasaba hambre, pero hambre de verdad y si te equivocabas te equivocabas ya de por vida. Eso me resultaba atractivo. La cultura del esfuerzo, de no quejarse nunca del esfuerzo que hacían. Trabajaban como auténticas bestias, recuerdo a mi padre llegar derrotado a casa por la noche. Hoy vivimos una vida muy distinta, si no nos sale bien la comida pedimos un Delibery», afirma. E incluso su abuela Clotilde: «Me decía, hijo, ¡qué mal lo he pasado! Te venían a pedir y no tenías qué dar y yo quería darles porque sabía que no pedían porque sí, pero no podía porque me quedaban unos mendrugos nada más y los tenía que migar con leche para el día siguiente. Eso lo he vivido y me parecía que era de justicia sacarlo a la luz porque está un poco olvidado», sostiene.

Un reto de año nuevo

Gallego es aficionado a la lectura, pero hasta enero del año pasado nunca se le había pasado por la cabeza ponerse a escribir. Lo hizo como un reto, como todos los que se prometen al comienzo de cada año nuevo. «Me he puesto ahora porque cuando uno se va haciendo mayor va dando valor a no dejar cosas en la mochila. Dices «tiempo habrá», pero ahora piensas que a lo mejor no», reflexiona. Tardó menos de un año en tenerla completa y acaba de salir a la luz hace unos días.

Ahora se plantea hasta continuar con una segunda parte aunque, eso sí, está convencido de que, aunque hubiera comenzado a escribir mucho antes, nunca habría abandonado su profesión: «Esto es un hobby maravilloso que puede venirme muy bien ahora pero lo mejor que hice en la vida fue ser ginecólogo». Fue el dolor lo que le llevó a ser médico: «El dolor nunca lleva felicidad. Marañón decía que el único dolor soportable es el de los demás, pero el dolor nunca vale para nada, solo el del parto, que lleva una recompensa. Pero a mí ver sufrir a la gente me daba pena», agrega. Y cree que recibe más de lo que da en su consulta: «La medicina es muy gratificante, las pacientes te devuelven el cariño que les echas. Yo estoy enganchado de mi profesión, me va a costar muchísimo jubilarme», reconoce. Lleva 45 años y su historial sigue creciendo. Ya va por casi 12.000 pacientes y aguantará «hasta que pueda».