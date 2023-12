Los juzgados de Extremadura dan 7 de cada 10 órdenes de protección solicitadas a las víctimas de violencia de género

Un contraste reseñable. Es lo que salta a la vista al ver la disparidad existente entre los juzgados extremeños al conceder órdenes de protección para las víctimas de violencia de género. De media, en la región se conceden el 73,5% de las órdenes de protección solicitadas, o lo que es lo mismo, 7 de cada 10 que procesan los tribunales, pero las cifras distan según las coordenadas en donde denuncia la víctima. Los datos los da el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y recogen las órdenes de protección solicitadas desde 2005, año en el que entró en vigor la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, hasta este pasado 2022, y el porcentaje de aceptadas. Así, si en los juzgados de Cáceres la protección ha sido concedida en casi el 90% de los casos, en los de localidades más pequeñas la cifra cae a alrededor de la mitad.

El juzgado que menos órdenes de protección concede es el de Instrucción (JI) de Montijo, con un 43% de las 766 solicitadas. Apenas pasan de la mitad en el de Fregenal de la Sierra (55% de 120) o Villanueva de la Serena (59% de 455). Llama la atención cómo la mujer que lo pida en la vecina Don Benito podría tener más probabilidades (75% de 529).

En el lado de los juzgados que más órdenes se conceden, como ya se ha mencionado, se encuentran los JI de Cáceres (88% de 1.371) y el de Violencia sobre la Mujer (86% de 81), que comenzó a funcionar en marzo del pasado año. En el mismo juzgado especializado de Badajoz se dieron el 90% de las 3.090 solicitudes, en el polo opuesto del JI de la ciudad, con el 32% de 154, si bien esto también está influenciado porque ya en 2005 arrancó el tribunal especializado y el de instrucción dejó de operar para estos casos.

Voces expertas

Además de estas peculiaridades, otro apunte que se debe tener en cuenta es que estas cifras obedecen a aquellas peticiones que llegan a los juzgados porque muchas, según la Asociación de Mujeres Malvaluna, se quedan en el camino. De acuerdo a sus datos propios, facilitados a este periódico, el pasado año fueron 3.156 las denuncias presentadas en la región, de las que se incoaron 912 ( el 28,89% con respecto al número de denuncias). «Sobre el número total de denuncias esto supone que de cada 100 denunciantes, solo el 22,05% cuentan con orden de protección. A nivel general, en todo el país, el 50% de las denuncias se archivan porque entienden que no hay causa de delito», expone Marisa Tena, abogada de la asociación, quien deplora estos números. «Se dice que ‘más vale prevenir que curar’ y lo que no se puede es arriesgar como se está haciendo ahora que, de hecho, vemos como mujeres que han denunciado son asesinadas».

«Sobre el número total de denuncias, solo el 22,05% cuentan con orden de protección» Marisa Tena - Malvaluna

En cuanto a las órdenes solicitadas y el porcentaje de aceptadas, Tena apunta a la influencia que tienen la «actitud y conciencia» de cada juez y fiscal. Coincide con ella la también abogada Estrella Santiago: «Esto está a la merced judicial, a los juzgados, a los criterios, a los sentires, y no todos tenemos lo mismos en estos asuntos», dice, a la vez que subraya: «En cada caso hay una batidora circunstancial por la víctima, el reo y el juez o fiscal».

Bajo la experiencia de esta letrada, el territorio juega un papel muy importante: «En las ciudades estos casos son un expediente más, no se conoce ni a la víctima ni al sujeto, se ejecuta la ley tal cual es, pero en los pueblos entran las circunstancias personales y el juez o fiscal suelen ser conocedores, o incluso la propia víctima no quiere que el pueblo se entere. Pero sobre todo es que en asuntos como las órdenes de alejamiento no se va a aplicar porque no es posible. En una ciudad poner 500 metros tiene sentido, pero como en un pueblo lo mismo no llega, se reducen tanto las distancias, por ejemplo, incluso a 12,5 metros, que no hay razón, porque no supone nada», explica.

«En cada caso hay una batidora circunstancial por la víctima, el reo y el juez o fiscal» Estrella Santiago - Abogada

Santiago insiste en que hay «muchísimas interferencias y varios criterios con ninguno del todo cierto»: «No se gestiona el riesgo, no se solicita, no se ampara, hay apelaciones... La violencia de género está todavía por patear», narra.

Tanto ella como Tena apuntan además al hecho de que la Justicia da peso en su balanza a que no se vulneren los «derechos fundamentales» del acusado: «En lo jurídico se tienen en cuenta varios aspectos y se protegen los derechos fundamentales de cualquier persona, también del reo, y se entiende que algunas medidas pueden atentar contra sus derechos fundamentales», dice Santiago. «Se considera que algunas de estas medidas son restrictivas de estos derechos, aunque yo creo que no son tan restrictivas y hay que velar por la integridad física de la mujer», tercia por su parte Tena.

Desde su experiencia en Malvaluna, esta abogada apunta a que la denuncia es «la gota que colma el vaso, y puede que sea la más pequeña. Es lo último, pero estas situaciones vienen de atrás. Por eso la Justicia no puede funcionar como un ente aparte y mirar únicamente a esa gota. Si la justicia estuviera conectada con otros servicios: médicos, sociales, educativos... Sabría mejor lo que hay». «Las medidas de protección, como el alejamiento, al final se basan en una ‘firme promesa’, en la voluntad del acusado, que dice que no se va a acercar. Si tiene pulsera, esta puede dar fallos o no tener cobertura, si hay un policía o guardia civil encargado, no va a estar las 24 horas. Entonces podemos poner todas las medidas de protección, pero quien quiera hacer, desgraciadamente, hace», sentencia Santiago.

La solicitud

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género explica que la orden de protección concentra en una resolución judicial --un auto-- la adopción de medidas de seguridad de naturaleza penal y civil y activa también mecanismos de asistencia y apoyo social a favor de la víctima. Se dicta en caso de que haya «una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiere la adopción de alguna medida de protección» y puede ser solicitada por ella misma, su familia directa, el Ministerio Fiscal o el propio órgano judicial de oficio. La solicitud debe presentarse en los juzgados, la Fiscalía, comisarías o cuarteles, oficinas de Atención a las Víctimas, servicios sociales y asistenciales o en los servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados.

En la propia página de la Delegación se encuentran los PDF con el modelo de solicitud para la orden de protección en varios idiomas: castellano, inglés, francés, alemán, búlgaro, chino, rumano, ruso o portugués y este periódico ha hecho un repaso de las ocho páginas que componen este formulario. En primer lugar se deben rellenar una serie de datos y en el de la dirección de su domicilio y teléfono de contacto se le pregunta a la víctima si desea que estos permanezcan «en secreto». También se deben dar los datos de la persona denunciada, su relación con la víctima y la situación familiar, para a continuación describir los hechos denunciados que fundamenten la necesidad de una orden de protección: «¿Qué actos violentos han ocurrido con anterioridad? ¿Alguno ha tenido lugar en presencia de menores? ¿Existe alguna situación de riesgo para ellos? ¿Tiene el agresor armas en casa o acceso a las mismas? ¿Existen testigos de los hechos?». Son algunas de las preguntas a rellenar además de otras pruebas que puedan corroborar lo denunciado. También se pregunta por si se ha recibido atención médica y se pide que se adjunten a la solicitud informes médicos, si los hubiera.

En las páginas 6 y 7 el cuestionario se basa en las medidas cautelares que se solicitan. En cuanto a las penales se pregunta «en caso de convivencia en la misma casa, ¿desea continuar en el mencionado domicilio con sus hijos, si los hubiere? ¿Quiere que la persona denunciada lo abandone para garantizar su seguridad? ¿Quiere que se prohiba a la persona denunciada acercársele? ¿Y a sus hijos? ¿Desea que se prohiba a la persona denunciada que se comunique con usted? ¿Y con sus hijos?». En las medidas cautelares de protección civil se consulta sobre el uso de la vivienda familiar, el régimen provisional de custodia y visitas de los hijos y el de la prestación de alimentos, además del posible riesgo de sustracción de menores. Terminan las preguntas con cuestiones sobre otras medidas enfocadas a la necesidad de ayudas asistenciales o sociales.

Y es en la última página en donde se encuentran las instrucciones básicas para rellenar el formulario.

«En nuestra experiencia el fiar todo a la palabra de la mujer puede ser contraproducente, porque depende mucho de si es convincente o no, y sabemos que al vivir una situación así es difícil porque puede tener dudas, inseguridades, estar aturdida... Por eso creemos que el 100% de las denuncias se deben investigar de manera completa, tal y como se hace con un robo», cierra Tena.

PORCENTAJES DE CADA JUZGADO Almendralejo (80% de 642)

Badajoz (90% de 3.090 en el JVM y 32% de 154 en el JI)

Cáceres (86% de 81 en el JVM y 88% de 1.371 en el JI)

Castuera (82% de 152)

Coria (81%de 432)

Don Benito (75% de 529)

Fregenal (55% de 120)

Herrera del D. (74% de 183)

Jerez de los C. (76% de 206)

Llerena (75% de 252)

Logrosán (75% de 144)

Mérida (78% de 1.049)

Montijo (43% de 766)

Navalmoral (66%de 776)

Plasencia (80% de 1.127)

Trujillo (88% de 349)

Valencia de A. (85% de 103)

Villafranca (74% de 364)

Villanueva (59% de 455)

Zafra (76% de 470)