La niebla provoca la cancelación de 10 vuelos en plenas vacaciones de Navidad

La densa niebla obliga a cancelar los vuelos entre Madrid y Badajoz Estas cancelaciones se han registrado por segundo día consecutivo, pues ayer lunes, en pleno Día de Navidad, los vuelos con destino y salida del aeropuerto de Badajoz tuvieron que suspenderse por la niebla. En concreto, los dos procedentes de Madrid y de Barcelona, así como los que salían desde el aeropuerto pacense no pudieron realizar los viajes previstos: el procedente de Madrid con llegada a las 9 horas (avión cuyo despegue de Badajoz a la capital española se estimaba a las 9.30 horas), el de Barcelona a las 16.15 (con despegue hacia la capital catalana a las 16.45) y el de Madrid a las 19.10 horas (con despegue hacia Barajas a la 19.40). El sábado pasado, los vuelos procedentes de Palma de Mallorca y Barcelona con destino a Badajoz fueron derivados a Sevilla debido a la niebla en el aeropuerto pacense, lo que afectó a unos 200 pasajeros y provocó confusión e indignación entre los familiares en víspera de la Nochebuena. Esto afectó a los trayectos de vuelta, que tuvieron que cancelarse. "Todo por no poner cuatro luces en el aeropuerto. Esta es la situación que padece Extremadura", criticaba en declaraciones a Efe Manuel Muñoz, padre de una joven que viajaba desde Barcelona, en referencia al sistema antiniebla necesario para que los aviones puedan aterrizar en Badajoz. La Junta reclama mejoras Sobre esta cuestión se ha pronunciado este martes la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, quien ha reclamado que se pongan "todos los medios" por parte del Gobierno central para evitar la cancelación de vuelos en el aeropuerto de Badajoz por la niebla, una circunstancia que, en su opinión, afecta a todo, siendo un "hándicap" para que llegue turismo en estas fechas. "Cada vez tenemos más pegas y más problemas para que las infraestructuras nos acerquen personas a nuestro territorio", ha lamentado a preguntas de los medios. “No podemos tener los pocos vuelos que tenemos y encima con la niebla perderlos, el Gobierno va a exigir que el aeropuerto tenga lo que necesita para que realmente esos vuelos, sobre todo Madrid y Barcelona, puedan estar a disposición de los extremeños, de los que vengan y los que vayan”, ha insistido. A su juicio, es “una queja constante” exigida por la Junta de Extremadura que se pongan todos los medios necesarios en el aeropuerto porque “existen, no son tan excesivamente costosos y porque necesitamos estar a la altura de las circunstancias”. El sistema de aterrizaje Cuando se producen cancelaciones por este motivo, desde la compañía Air Nostrum (filial regional de Iberia) suelen poner a disposición de los pasajeros afectados autobuses para trasladarlos a sus destinos por carretera o se les ofrece la posibilidad de tomar otros vuelos. El propio consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, también reclamó hace unas semanas que se mejore el sistema de aterrizaje, al destacar que esto tendría un coste "asumible", de unos 4 ó 5 millones de euros. Un ILS básico para volar con niebla hasta Badajoz En este sentido, cabe destacar que las incidencias en el tráfico aéreo del aeropuerto pacense debido a la niebla, se van a seguir registrando hasta que no mejore su ILS (Instrumental Landing System, que se traduce como Sistema de Aterrizaje Instrumental). De momento, cuenta con el de tipo 1, que es el más sencillo de su gama, ya que permite una visibilidad mínima de 200 pies o, lo que es lo mismo, 61 metros y un alcance visual de 800 metros. Dentro de los ILS, en el de categoría II la falta de visibilidad se reduce a 30 metros y en horizontal a 400 metros, mientras que en el III no hay restricciones por falta de visibilidad en altura y en horizontal se reduce a 200 metros.