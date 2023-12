La tercera edición del Programa de Emprendimiento Universitario ha elegido a sus proyectos finalistas. Este año como novedad, el programa se ha celebrado de manera simultánea en Cáceres y Badajoz y entregará dos premios en metálico de 1.600 euros al mejor proyecto en cada provincia.

El pasado mes de octubre arrancó este programa, desarrollado por la Cámara de Comercio de España y las Cámaras de Comercio de Cáceres y Badajoz, en el que han participado un total de 53 jóvenes, quienes durante tres meses han recibido formación de manera totalmente gratuita completándose con una fase de tutorización y de mentorización, con el objetivo de reforzar los conocimientos y habilidades emprendedoras de estos estudiantes y graduados de la Universidad de Extremadura. Por su parte, han sido las Cámaras de Comercio de Cáceres y Badajoz las que han ofrecido la tutorización y el apoyo, mientras que distintas empresas afines a los proyectos impulsados por los jóvenes participantes se están encargando de acompañarlos y guiarlos durante el proceso.

Es el caso de la empresa PANORAMA WEB, agencia de diseño web ubicada en Cáceres, especializada en el diseño de estrategias de marca para empresas y en el impulso digital de negocios y proyectos. Esta empresa de reconocida trayectoria ha sido parte protagonista en el Programa de Emprendimiento Universitario, siendo mentor del proyecto de RV ‘RealidadEx’, finalista de esta tercera edición. «Sin duda, el Programa de Emprendimiento Universitario es una fantástica iniciativa para guiar en el proceso de emprendimiento a jóvenes con talento que eligen el sector empresarial como medio de vida. Más programas como este deberían implementarse para garantizar el crecimiento económico y social de Extremadura», destaca Emiliano Fuente, CEO de PANORAMA WEB.

Recibida la formación toca ponerla en práctica y los participantes han presentado un proyecto sobre su idea emprendedora, 26 en total, de los cuales se ha elegido a los 6 mejores, para optar al premio que se entregará a principios de año. «Hay que destacar la calidad de las ideas presentadas, la apuesta por la región y sobre todo el compromiso social y medioambiental en la gran mayoría de ellas», explican desde la Cámara de Badajoz.

«Es mucha la carga de trabajo con la que contamos los universitarios, sí que es cierto que este tipo de programas nos ayudan a definir lo que es realmente importante y como planificarnos ya no solo a nivel formativo sino también nuestro futuro, ya sea a través de nuestra propia empresa o con nuevas ideas que no habíamos pensado», comenta Abril Majado Trinidad, participante del Programa de Emprendimiento Universitario de Extremadura 2023.

«Al mentorizar alumnos que proyectos en sus primeras etapas de desarrollo se vuelve a vivir la ilusión y la inquietud por sacar adelante ideas y negocios. Por eso mi implicación con ellos es total, porque una vez fui un joven inquieto como ellos y finalmente la idea tomó forma y salió a flote. Creo que este tipo de iniciativas deben realizarse con mucha más frecuencia con las personas que necesiten apoyo de mentorización para sacar sus proyectos hacia adelante, solo así podremos evolucionar como tejido joven empresarial», explica Borja de Lope Sanabria, profesional del marketing y la comunicación, experto en eventos y desarrollo de proyectos y mentor del Programa de Emprendimiento Universitario de Extremadura 2023.

«El emprendimiento y la innovación son dos de los caminos hacia el éxito que los jóvenes extremeños deben explorar para su crecimiento personal y profesional. Por eso, es uno de los ejes de acción de la Alianza Extremadura es Futuro donde las Cámaras de Comercio, junto con otras instituciones y empresas comprometidas con el futuro de Extremadura, juegan un papel esencial en el acompañamiento e impulso de estos proyectos presentados», explica el presidente del Consejo Social de la UEx, Antonio Huertas.

Para muchos de estos jóvenes el emprendimiento no entraba en sus planes, y este tipo de iniciativas abre un mundo nuevo de posibilidades; otros desde bien temprano llevan el ADN emprendedor y aprovechan cada oportunidad para intentarlo y luchar por lo que quieren y en lo que creen. Esa es la esencia del Programa de Emprendimiento Universitario, cuyo objetivo principal es fomentar la innovación y el talento emprendedor de los jóvenes universitarios, con la finalidad de que estos hagan realidad sus proyectos empresariales; pero, con la particularidad de poder trabajar de la mano de empresarios y empresarias experimentados en ese campo.

«Este programa me ha ayudado multitud de cosas, a saber comunicarse de manera correcta, conocer negocios extremeños con mucha personalidad, saber valorar la importancia de la creatividad y saber enfocarla correctamente, analizar una empresa, a planear una puesta en marcha para tu negocio... pero sobre todo me ha enseñado a perder el miedo a emprender», destaca Antonio Javier Horrillo, alumno del Programa.

Seis han sido los proyectos finalistas elegidos, pero son algo más que eso. Son seis historias con sus protagonistas, con inquietudes, miedos, sueños... como cualquiera de nosotros. A continuación vamos a conocerlos.

Los finalistas de Cámara de Cáceres

Vehículos Camperizados Eléctricos. Tras la pandemia, los usuarios que demandan un turismo más flexible y relajado han aumentado, y con ello el mundo de los vehículos camperizados, ya que en este tipo de alojamientos, la gente tiene mayor libertad a la hora de poder dormir cada noche en una localización distinta. De esta base parte la idea de Izan Quijada Domínguez, con 22 años, natural de Montehermoso (Cáceres).

Su propuesta consiste en crear su propia empresa de Vehículos Camperizados Eléctricos, donde prime el uso de vehículos 100% eléctricos y libre de emisiones, rechazando el uso de vehículos de combustión a los cuales estamos acostumbrados. Izan acabó de terminar recientemente el Grado en Derecho por la Universidad de Extremadura (UEx). «Mi intención es de poder llevar a cabo este proyecto en los próximos tres años, de manera que pudiera crear mi propia empresa en mi localidad natal y aportar así mi grano de arena y dotar de mayores oportunidades laborales a la economía local de mi municipio, Montehermoso», explica Izan.

Green Tech Partners. José Alejandro González Dias de Lima se declara una persona comprometida con el medio ambiente y con aspiraciones emprendedoras, tanto es así que cuando conoció este programa sintió.

«Al descubrir el programa vi la oportunidad de llevar a cabo el proyecto y lo que más me llamo la atención, un reto, para conmigo mismo. El poder crear valor añadido y al mismo tiempo contribuir de manera activa al cuidado del medioambiente es irrenunciable en los tiempos que atravesamos como sociedad», afirma José Alejandro. Green Tech Partners da nombre a una sencilla idea. En lugar de comprar productos envasados, puedes llevar tus propios envases reutilizables y, a través de su dispensador, llenarlos con la cantidad exacta de producto que necesitas. Esto no solo ahorra dinero al eliminar los costos de envases, sino que también permite contribuir activamente al reciclaje al reutilizar tus propios envases. Para las empresas no es solo un ahorro en costes, sino una fuerte declaración de compromiso con la sostenibilidad. «La motivación que te brindan y la ayuda para que puedas desarrollar la idea es lo más valioso que me llevo de esta experiencia», destaca José Alejandro. Actualmente, el proyecto se encuentra en vías de desarrollo.

Visitas Realidad Virtual. Ana Rosa Núñez Santos y Mario Núñez Fernández son los creadores de otro de los proyectos finalistas de esta tercera edición, cuyo objetivo es añadir aspectos diferenciales a un sector muy tradicional como es el turismo y así prometen ofrecer un servicio innovador basado en el empleo de tecnologías digitales como la realidad aumentada, que permitirá superponer información digital sobre la real, tanto de diferentes fases históricas del monumento mediante modelos 3D, como de información adicional de interés general (vídeos, fotografías, planos históricos, archivos...). Por otro lado, la realidad virtual permitirá recorrer digitalmente los puntos de interés (presentes y pasados) con una sensación de inmersión total, lo cual resulta muy interesante para personas con movilidad reducida, personas mayores o público general, dotando así de mayor accesibilidad a la visita, en contraposición con las rutas turísticas tradicionales, las cuales en ocasiones es complicado seguir debido al relieve y esquema del casco histórico. La realidad aumentada se empleará para las actividades en el exterior, y la realidad virtual se llevará a cabo desde la oficina.

Ana Rosa y Mario tienen 24 años y son de Olivenza. Ana es graduada en Turismo y está haciendo un máster en SIG y teledetección. Mario es Ingeniero Técnico Civil por la Universidad de Extremadura, consultor BIM y doctorando en el programa de desarrollo territorial sostenible. «Nuestro proyecto aúna dos sectores que pueden considerarse líderes en la región y en el país, la ingeniería civil y el turismo. Además, es una idea innovadora que se propone basándose en criterios de accesibilidad, sostenibilidad y nuevas tecnologías», explican.

Los finalistas en Cámara de Badajoz

Solar Killers. El siguiente proyecto tiene un claro protagonista, el camalote y las especies invasoras, y nuestro río Guadiana como fuente de inspiración. Pablo Bachiller Martín tiene 18 años y es de Badajoz y está estudiando el primer año del Grado en Física, de la Universidad de Extremadura. Pablo junto a dos amigos tuvieron una idea en el instituto que no pudieron desarrollar por no tener los conocimientos. El Programa de Emprendimiento Universitario, ha permitido a Pablo retomarla. Su proyecto, Solar Killers, consiste en utilizar placas solares flotantes y plegables para acabar con especies acuáticas invasoras como el camalote que acechan tanto el Guadiana en su paso por Badajoz como otras regiones del mundo; y de paso obtener energía. Las placas solares se colocarían encima de las plantas, para evitar el paso de la luz del sol y como consecuencia evitando la fotosíntesis. Al usar placas solares además de matar a las plantas, obtenemos energía completamente limpia. «Sin duda lo que más me ha servido de este programa ha sido el hecho de que el emprendimiento también es para jóvenes, que como yo, buscamos hacer nuestra idea realidad a ser posible en nuestra región», destaca Pablo. «Este proyecto puede por fin, no solo erradicar estas plantas, sino solucionar todos los problemas colaterales que conllevan como el elevado gasto público».

AETERNUM. Felipe David Vicente Sánchez y Abril Majado Trinidad son los creadores de otro de los proyectos finalistas de esta tercera edición, de 22 y 20 años de Badajoz. ‘Aeternum’ da nombre a su idea, una innovadora fusión de un obrador y una pastelería ubicada en Badajoz. Su negocio promete distinguirse de los demás, por su enfoque tridimensional, ofreciendo espacios únicos dedicados a estudiantes, empresas (NetWorking) y clientes habituales, proporcionando una gran variedad de productos de panadería y pastelería de alta calidad, con un enfoque en recetas internacionales y bebidas de especialidad. Felipe es Graduado en Matemáticas por la UEx y actualmente está cursando un máster en Business Intelligence, Big Data y Data Science en INESEM y Abril está en tercer curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho en la UEx. Ambos estaban interesados en el mundo del emprendimiento desde bien jóvenes y valoran muy positivamente la formación recibida por el programa «nos ha dado una visión mucho más realista del emprendimiento, enseñándonos muchos ejemplos de casos de éxito aquí en Extremadura que sirven de motivación para todos nosotros», explican. Tanto Felipe como Abril tiene clara una cosa y es que quieren cambiar el mundo y no quiere un trabajo monótono. «Quiero cambiar mi mundo y el mundo. Quiero investigar, crecer y aprender de un mundo bastante interesante, no me importa equivocarme y que las cosas pueden salirse distintas a lo esperado», afirma Abril.

FUND-FINDING. Nuestro último finalista se llama Antonio Javier Horrillo Fernández, tiene 20 años y es de Castuera. Estudia Ingeniería de Diseño Industrial en la Uex y desde hacía tiempo llevaba con un proyecto en mente, pero la falta de formación y recursos le han impedido desarrollarla hasta ahora. «Mi mayor motivación es poder usar mi plataforma para ser un apoyo y una guía para otros emprendedores que se encuentren en la misma situación en la que estuve», explica.

FUND-FINDING da nombre a su idea, consiste en una app que facilita el contacto entre las personas que tienen una idea de negocio/ proyecto/ start-up y las personas con los recursos o conocimientos necesarios para poner en marcha un negocio en común. Aparte de esto, la app ofrece un sistema de apartados para el desarrollo de ideas (mood boards, tablones de brainstorming, etcétera...) y un tablón de formaciones online, mayoritariamente gratuitas en el ámbito del emprendimiento. En resumen, una app ayuda a alcanzar objetivos ofreciendo la formación necesaria para desarrollar y pulir ideas.

Próximamente, se celebrará la gran final de la tercera edición del Programa de Emprendimento Universitario donde solo podrá quedar un ganador en cada localidad, un triunfo que puede ser el punto de partida para un nuevo camino en la vida de alguno de estos jóvenes que un día, supieron aprovechar una oportunidad.