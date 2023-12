Los virus respiratorios se disparan en plena Navidad en Extremadura

Los virus respiratorios se disparan en la región en plenas fiestas de Navidad. La incidencia del covid, de la gripe y del Virus Respiratorio Sincitial (VRS) se ha duplicado en la última semana, según los datos del último informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira), que desarrolla el Instituto de Salud Carlos III. Así, en la semana del 11 al 17 de diciembre, última información disponible, esa prevalencia se situaba en 589,2 casos por cada 100.000 habitantes, un 116,7% mayor que los siete días anteriores, cuando esa tasa estaba en 271,9. Es además la incidencia más alta registrada en este 2023; hasta ahora la mayor eran los 482 casos por cada 100.000 habitantes que se notificaron en la semana del 27 de febrero al 5 de marzo. De hecho es la primera vez que Extremadura supera la barrera de los 500 casos en este ejercicio. No obstante, esta tasa, aunque está un poco por encima, sí es parecida a la que se registró el año pasado en esa misma semana, cuando la incidencia se situó en 556 casos por cada 100.000 habitantes.

Los virus están disparados pero aún así Extremadura se mantiene entre las comunidades con menos casos de infecciones respiratorias, como lo ha estado durante todo este 2023. En concreto, en la semana del 11 al 17 de diciembre, era la cuarta con menor prevalencia; solo por delante de Galicia, con 500,7 casos por cada 100.000 habitantes; Andalucía (459,5) y Baleares, que con una tasa de 263,3 casos ha sido la región que menos contagios notificó durante esos siete días. Extremadura se mantiene asimismo por debajo de la media del conjunto del país, que se sitúa en 793,9 casos por cada 100.000 habitantes. Hay territorios que superan los 1.000 casos, como Melilla, la que mayor incidencia presenta, con 1.537,4; Cantabria (1.244,4); Canarias (1.187,4); Comunidad Valenciana (1.109,1) o Castilla La Mancha (1.107,4).

A la cabeza en ingresos

Por contra, Extremadura sí es de las comunidades donde estas infecciones son más graves, pues está a la cabeza en hospitalizaciones. La semana del 11 al 17 de diciembre 24,4 casos por cada 100.000 habitantes requirieron de ingreso hospitalario. Según esto, es la tercera con más hospitalizaciones, solo por detrás de Madrid, con 25,6 casos que acaban en el hospital por cada 100.000 habitantes; Castilla y León (28,5) y Castilla La Mancha (28,6).

De los tres virus el que está detrás de un mayor número de infecciones en la región es el covid, con una tasa de positividad del 9,9% (la media nacional está en 12,5%). Aún así, este porcentaje es inferior al de hace una semana, cuando el 10,4% de las pruebas realizadas arrojaban un resultado positivo. Esto ocurre porque en esta última semana han experimentado un repunte también la gripe y el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), que presentan ahora una tasa de positividad del 3,8 y del 3,6%, respectivamente; frente al 2,4% que tenían ambos virus la semana anterior.

Por grupos de edad, la gripe está afectando sobre todo a las personas de entre 15 y 54 años; mientras que del covid se contagian en mayor medida los mayores de 65 años. De otro lado, como suele ser habitual, el VRS afecta sobre todo a niños de entre 6 meses y 4 años. Cabe recordar, no obstante, que a pesar de que hayan crecido las infecciones causadas por este último virus, el que provoca las bronquiolitis en menores, los casos registrados este año en la región son menos graves que otras campañas debido a la vacuna, que se ha inoculado por primera vez en Extremadura a todos los bebés con menos de 6 meses y a los mayores de esa edad con patologías previas.

Cobertura de vacunación

Según la Consejería de Salud y Servicios Sociales esa vacunación roza ya el 100% de cobertura. En concreto se ha protegido hasta ahora el 98,9% de la población diana, aunque la campaña continuará hasta finales de marzo. Hasta el momento, según informa el departamento que dirige Sara García Espada, se han administrado 1.847 dosis del anticuerpo monoclonal de 50 mg y 2.402 dosis de 100 mg, que se administra según el peso del niño.

De otro lado, la cobertura media de la vacuna frente a la gripe se sitúa de momento solo en el 53,95%, aunque el objetivo es superar el 75% en los mayores de 60 años y el personal sociosanitario. En este caso, aunque todas las áreas de salud están muy igualadas, la que presenta mayor cobertura es la de Plasencia, con un 59%. Este año esta vacuna se ha inoculado por primera vez también de forma gratuita a la población infantil, de 6 a 59 meses, pero tampoco ha tenido un gran calado, pues de momento solo se la ha puesto el 30% de estos menores.

En stand by está también el pinchazo que protege del covid: solo lo ha recibido el 40% de los mayores de 60 años. Don Benito y Plasencia son las dos áreas de salud con mejores datos, llegando a un 45 % de cobertura. En los menores de 60 años la cobertura es aún más baja, pues solo ha decidido protegerse el 26%.

José Antonio López (virólogo): «Hay que usar el sentido común con las medidas de prevención»

La Navidad está siendo multitudinaria en la región. En Cáceres, por ejemplo, los hosteleros aseguran que han vivido la mejor Nochebuena en una década. En consecuencia, hay un mayor contacto social. Y esto, sumado al frío, es lo que explica este repunte de casos porque conlleva una mayor transmisión de patógenos, tal y como explica el virólogo extremeño, José Antonio López. «El frío y la menor radiación ultravioleta hacen que los virus aéreos sean más estables en el ambiente y la humedad hace que las gotas en el ambiente se mantengan más tiempo», subraya López.

A todo esto hay que sumar una variable más: la irrupción de la nueva zepa del coronavirus, conocida como Pirola y que esquiva la inmunización que proporciona la vacuna: «No es que no sean seguras, sino que a lo mejor la efectividad baja del 90% al 60% pero la vacuna sigue protegiendo», puntualiza el virólogo.

Ante esta situación su recomendación son las medidas de protección: mascarilla, lavado de manos y ventilación de estancias. «Ya no estamos tutelados por el Gobierno pero sí por nuestro sentido común. No digo que haya que hacerse una prueba antes de ir a la comida de Navidad pero sí que cuando tengamos síntomas, nos protejamos, a nosotros y a los demás. No podemos esperar a que el ojo del Estado nos siga diciendo cuándo ponernos la mascarilla y cuándo ventilar. Con muy poco esfuerzo se puede conseguir minimizar los riesgos», advierte.

José Antonio López recuerda, no obstante, que el covid, como ya ocurriera el año pasado, no presenta una clínica grave, salvo en las personas mayores y vulnerables. «En una persona normal, inmunológicamente hablando, una infección por coronavirus se puede considerar ya un trancazo». Aunque advierte que, a diferencia de una gripe, esta enfermedad puede derivar después en lo que se conoce como covid persistente, con síntomas como fatiga crónica, problemas cognitivos (niebla mental), mayor debilidad o problemas gastrointestinales.