Aeropuerto de Badajoz y niebla: cinco preguntas y respuestas

Diez cancelaciones estas vacaciones de Navidad, cerca de una veintena este 2023, innumerables retrasos y un nexo común con otras infraestructuras extremeñas: no saber cuándo se llega a destino. Mañana de niebla, sin vuelos en el aeropuerto de Badajoz. La historia se repite una y otra vez. Y este periódico habla con un experto para que explique claramente qué pasa y qué posibles soluciones hay. Marcos Jódar es consultor aeronáutico, piloto de combate experimentado y oficial de la Fuerza Aérea.

1.- ¿Por qué no pueden aterrizar los aviones en Badajoz cuando hay niebla densa?

Los aviones en Badajoz no pueden aterrizar cuando hay niebla densa porque un avión, cuando se aproxima al aeropuerto, utiliza un sistema que se llama ILS (Instrumental Landing System –se traduciría al español como Sistema de Aterrizaje Instrumental--), entonces, desde una posición determinada, el avión recibe dos señales electromagnéticas de un emisor que hay en tierra, en el Aeropuerto de Badajoz, que le indica al avión si va a la izquierda o a la derecha de la pista y si va alto o bajo respecto a una senda perfecta para ir bajando poco a poco y llegar a la zona de aterrizaje. El problema es que cuando hay niebla el avión no puede continuar la aproximación porque no ve la pista, ya que el ILS que existe en Badajoz es de categoría I, es decir, que a unos 200 pies, a unos 60 y algo de metros, el piloto tiene que ver la pista obligatoriamente para desconectar el piloto automático y aterrizar a mano. Es obligatorio. Si no ve la pista, como es el caso cuando hay niebla muy densa, pues debe frustar la aproximación, abortar la maniobra, meter motor e irse al aire. Y ya, a partir de ahí, puede decidir o esperar arriba en una zona a que las condiciones mejoren o irse a un aeropuerto alternativo.

2.- Explique en qué se diferencia la Categoría I del ILS de las otras, ¿sería viable cambiar el que hay en Badajoz?

No es viable poner un ILS de Categoría II o Categoría III en el Aeropuerto de Badajoz por su coste. Estamos hablando de que Air Nostrum no tiene ningún avión con posibilidad de realizar aproximaciones Categoría III, es decir, que eso ya se podría descartar, y aparte es un sistema complejo, que requiere de no sólo instalar el sistema sino de cambios en la infraestructura aeroportuaria. Con el ILS Categoría II estamos hablando de un coste que podría ser perfectamente de entre 9 y 12 millones de euros y también lleva asociados cambios en la infraestructura aeroportuaria. Y hay que recordar que Badajoz es un aeropuerto mixto, de uso civil y militar, entonces me imagino que AENA tendría que asumir el coste, ya que el Ejército no sería usuario de ese sistema porque sus aviones no disponen de ILS Categoría II, pero también habría que modificar el vallado de la pista, perímetro, calles de rodaje, etcétera. Lo veo una inversión muy poco rentable para los pocos vuelos que tiene Badajoz. Además, no es solo el coste de instalación sino además de mantenimiento y calibración, que lo hace muy, muy caro.

3.- ¿Qué otras soluciones podría haber?

Hay que irse un poco a la raíz del problema. Al final, el contrato que tiene Air Nostrum es un contrato OSP, de obligación de servicio público, es decir, que se subvenciona, a través de la Junta de Extremadura, un servicio privado de transporte para dotar de conexión aérea a Badajoz con las dos ciudades más importantes de España que son Barcelona y Madrid. Partiendo de esa base, la Junta debería ponerle las condiciones a Air Nostrum, lo que más beneficie a los extremeños. Es decir, no puede entrar en negociaciones con Air Nostrum porque le paga un pastón, estamos hablando de un contrato que creo que el último que vi era de dos millones de euros anuales, no puede ser que Air Nostrum decida cuándo poner esos vuelos alegando funciones operativas, de organización, etcétera, sino que la Junta es la responsable de realizar el mejor contrato posible para dar el servicio que los extremeños merecen.

4.- ¿Y eso cómo se traduce de manera operativa?

Pues otra posible solución es que los días de niebla se conocen con casi una anticipación de dos días. Te puede sorprender algún día determinado, pero los modelos matemáticos que existen hoy en día, con la cantidad de sensores que existen, hacen que los días de niebla se puedan predecir con dos o tres días. Entonces, se pueden poner medidas de mitigación, variando los horarios o avisando a los pasajeros con tiempo de que existe un riesgo de que su avión se cancele, aunque eso supone un coste para la compañía aérea que no está, seguro, determinada a asumir, y, por otro lado, como digo, la solución es cambiar los horarios, porque los meteorólogos de la base tienen un histograma, tienen los días de niebla, tienen qué días hay más probabilidad de que se cree esa niebla, entonces se podrían cambiar esos horarios para mitigar esos problemas. Una solución también es que el avión llegue la noche anterior y duerma en Badajoz ya que la meteorología necesaria para el despegue es mucho menos restringente que la necesaria para el aterrizaje. Hace años lo hacían así.

5.- ¿Ve potencial de crecimiento para el Aeropuerto de Badajoz?

-Pues depende, porque al final es la oferta y la demanda y la competitividad del aeropuerto. Al final en dos horas puedes estar en el Aeropuerto de Lisboa, que no es ninguna locura, en dos horas puedes estar en el Aeropuerto de Sevilla, hablo desde Badajoz capital, y puedes volar a muchísimos más sitios. Entonces no sé hasta qué punto se debería fomentar el Aeropuerto de Badajoz con dinero público si no es una instalación que es rentable. A lo mejor lo que habría que hacer es fomentar otro tipo de conexiones. Hablo, por ejemplo, del tren rápido, para así tener una buena conectividad con aeropuertos principales y de ahí ya volar a cualquier sitio porque hay una máxima en consultoría aeronáutica que es que hasta tres horas de trayecto en tren rápido siempre es más competitivo que el avión, por un tema lógico, porque al final no tienes que ir al aeropuerto, que normalmente está fuera del centro de la ciudad, no tienes que facturar equipaje, no tienes que esperar al embarque, desembarque, etcétera. Yo creo que sería mucho mejor tener un tren rápido bien conectado con Barajas, por ejemplo, o con Lisboa, y de ahí ya coger una buena conexión a donde quieras del mundo. Esa ya es una opinión personal.