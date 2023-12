Berrocalejo y El Gordo piden que la vista del TC sobre Valdecañas sea pública

Los ayuntamientos de Berrocalejo y El Gordo solicitan al Tribunal Constitucional (TC) que la resolución en la que se decidirá si Marina Isla de Valdecañas debe o no tirarse al completo se dicte en una audiencia pública. Ambos consistorios, la Junta de Extremadura y los propietarios de las viviendas pidieron amparo a este organismo contra la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la demolición total del complejo de lujo. El recurso fue admitido a trámite ya hace un año pero de momento los magistrados no han entrado a valorar el asunto; es decir, todavía no han decidido si la petición se estima, lo que supondría mantener en pie todo lo construido; o se rechaza, lo que implicaría derribarlo todo, tanto lo construido y en funcionamiento como lo que está a medio ejecutar.

La deliberación de los magistrados debe hacerse en una sesión plenaria de carácter privado. Por eso, lo que solicitan estos ayuntamientos, en cuyos términos municipales se levanta el complejo, es que esa resolución, en lugar de transmitirse por escrito a las partes, como suele ser habitual, se lea en audiencia pública. El objetivo es que puedan estar presentes en el momento en que se dicte, para que puedan también intervenir. «Es muy importante para saber los intereses de cada uno y sobre todo para que la gente se entere de lo que está en juego. Esto no va de una urbanización ilegal de ricos», subraya el abogado de ambos consistorios, Javier Borrego, único letrado que lo ha solicitado.

Borrego ha pedido algo más ambicioso aún y es que para la lectura pública de la resolución el pleno del Tribunal Constitucional se traslade a Valdecañas. No sería la primera vez que los magistrados salen del edificio del TC en Madrid ni tampoco que el dictamen se desarrolle en audiencia pública; pero sí sería algo excepcional. De hecho, solo en ocho ocasiones, según apunta Borrego, se ha leído de forma pública el dictamen. Aunque tampoco hay un requisito específico para ello: «Es a juicio del presidente, siempre que el resto de magistrados muestren su aprobación», explica este abogado.

No hay fecha de deliberación

Presentó esta solicitud cuando envió su recurso de amparo, hace ya más de un año, pero de momento no ha recibido respuesta: «Cuando señalen la fecha de deliberación se lo volveré a recordar. Lo pelearé , es muy importante que la gente sepa que esto no es un problema de destrucción del medioambiente, si no al contrario, se protege y se da vida a una zona despoblada», defiende Borrego.

«Es necesario que la gente se entere de lo que está en juego. Esto no es una urbanización ilegal de personas ricas» Javier Borrego - ABOGADO DE BERROCALEJO Y EL GORDO

Por ahora no hay fecha para la deliberación, pero las partes esperan que no se demore más allá del segundo semestre de este próximo año. Lo que está en juego es si hay que derribar todo lo que está en funcionamiento: 185 chalés, un hotel de cuatro estrellas, un campo de golf, una marina con más de 70 amarres, una playa artificial,... Además hay otras tantas viviendas y un segundo hotel a medio construir cuya decisión de demolición ya es firme (el inicio de esta demolición está pendiente de un recurso al Tribunal Supremo).

Por tanto, aunque finalmente la parte ejecutada se mantenga, el complejo no será como se diseñó. Y esto es lo que critica Borrego y quiere hacer ver a la sociedad con su petición de una audiencia pública al Tribunal Constitucional. «Valdecañas se puede mantener estando 400 chalés pero si dejo 100 familias y no hago dos hoteles, si no uno, no se pueden sostener los gastos de mantener vivo todo el complejo. El proyecto se lo cargan si derriban lo no construido; no se puede mantener Valdecañas en una cuarta parte de su capacidad, no puede sobrevivir», incide este abogado.

Y esto, añade Borrego, va a afecta directamente a los municipios a los que él representa. «En El Gordo hay tiendas pero pensadas para ese complejo y para una afluencia de turismo. Valdecañas es un intento de evitar la despoblación en Extremadura que con su derribo se va a paseo», sostiene.

La Junta recurre a la nueva ley Zepa para oponerse a la demolición del complejo

La Junta de Extremadura ha presentado un incidente de imposibilidad de ejecución al Tribunal Superior de Extremadura (TSJEx) contra el auto dictado el pasado mes de octubre en el que ordena, una vez más, demoler la zona que está a medio construir del complejo Marina Isla de Valdecañas. Y para justificarlo se apoya en la nueva ley Zepa, aprobada en marzo de este año solo con los votos del PSOE y con la oposición en contra.

La norma declara formalmente como Zonas de Especial Protección para las Aves (Zepas) 55 territorios que ya constaban con esta catalogación en el mapa de la Red Natura 2000 de Extremadura, entre los que se incluye el Embalse de Valdecañas. A pesar de ello, se impulsó esta ley porque el anterior Ejecutivo autonómico entendía que nunca existió protección en estos territorios ya que no existe un documento que lo acredite expresamente. Esta maniobra permite legalizar el complejo pues en la ley se especifica que, al no contar hasta ahora con tal declaración estos espacios, se mantienen las resoluciones firmes relativas a licencias, proyectos, planes e instrumentos de ordenación que se hayan visto afectados en este tiempo. Esto da vía libre a mantener en pie todo lo levantado. Lo que limita, eso sí, es seguir construyendo, ya que, al ser a partir de entonces considerado este espacio Zepa, ya sí tiene prohibición expresa de urbanizar.

Paralelamente la Junta de Extremadura ha presentado también un recurso al Tribunal Supremo contra este auto del TSJEx que ordena comenzar con la demolición de la zona a medio construir. El Ejecutivo autonómico ya ha advertido en varias ocasiones que agotará todas las vías para que el complejo pueda mantenerse en pie, ya que considera que «la demolición parcial conllevaría aún más perjuicios económicos y ambientales». De momento ni el TSJEx ni el Supremo se han pronunciado.