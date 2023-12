Salud adelantará el inicio del cribado de cáncer de mama a los 45 años

El año pasado se detectaron en Extremadura 788 nuevos casos de cáncer de mama; el 28% de todos los tumores diagnosticados en la región. Es el cáncer más prevalente en las mujeres y también el más mortal, aunque se ha logrado que la supervivencia supere ya el 85%. Este avance se debe, además de a la investigación, a los cribados que se realizan en el sistema sanitario para conseguir que la detección sea lo más precoz posible, con mamografías cada dos años. Hasta ahora Extremadura incluía en estas campañas a las mujeres de entre 50 y 64 años, pero a partir de 2024 se adelantará la edad de inicio de estas revisiones a los 49 años, con el objetivo de seguir reduciendo ese límite de forma progresiva hasta llegar a los 45 en 2028. Se comenzará a partir de este mes de enero, cuando el Servicio Extremeño de Salud (SES) ya ha citado a 8.300 mujeres que han cumplido los 49 años: 3.900 residentes en zonas rurales y el resto, en las grandes ciudades.

Esta ha sido una de las apuestas de la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada. Y de hecho fue uno de sus primeros anuncios tras tomar posesión. «Europa recomienda de los 45 a los 74 años. Nos avisa de que España va tarde pero España lo mantiene en los 50 años. Pero es que las extremeñas somos europeas, así que vamos a cubrirlas igual que el resto de Europa», dijo García en una entrevista concedida a este diario.

De esta forma, para poder abarcar al número total de mujeres que se van a revisar con esta ampliación el SES ha contratado un servicio externo de unidades móviles de mamografías, que se desplazarán a todas las zonas de salud que carezcan de hospital o que, incluso teniéndolo, el centro no preste el servicio. Justifica esta privatización en la falta de medios propios (no es la primera vez que se externaliza, era algo ya habitual solo que ahora se amplía el contrato). La licitación está en curso (aún no ha sido adjudicado) y el servicio comenzará a prestarse en abril del 2024, con vigencia hasta diciembre del 2028.

En este documento ya se incluye el adelanto de esas primeras mamografías para la detección precoz del cáncer desde los 45 años. No aclara cuál será el calendario para ir bajando progresivamente la edad, aunque lo previsible es que se haga cada ejercicio. De tal manera que en 2025 llegaría a las mujeres de 48 años; en 2026, a las de 47 y así sucesivamente. El Servicio Extremeño de Salud calcula que en todo el periodo (hasta 2028) se realizarán revisiones a 190.636 extremeñas. El servicio costará a la Junta de Extremadura casi 5,5 millones de euros, que aportará con fondos propios.

En cáncer, tiempo es salud

El adelanto de la edad en el comienzo de estos cribados es un asunto que todavía genera controversia entre los especialistas por su efectividad, aunque lo cierto es que en los últimos años cada vez son más las voces que lo defienden. En cáncer, el tiempo es salud y, por tanto, cuanto antes se detecte un tumor, más posibilidades habrá de curación. En esta premisa es en la que se apoya la Federación Española de Cáncer de Mama para demandar precisamente este adelanto, así como que estas revisiones se amplíen también hasta los 74 años (en Extremadura solo entran en estas campañas las mujeres de hasta los 69 años).

Extremadura va por partes. De momento se ha conseguido bajar a los 49, con la intención de llegar a los 45. Aunque lo cierto es que para que esto se materialice será necesario primero plasmarlo en presupuestos futuros. El compromiso, de momento, existe: «La intención de esta consejería, comprometida con mejorar la prevención del cáncer de mama de las extremeñas, es lograr bajar de forma progresiva la edad de cribado hasta los 45 años en 2028», manifiestan a este diario desde el departamento que dirige Sara García Espada.

A esto Extremadura también llega tarde, pues ya son varias las comunidades autónomas que comienzan esa detección precoz a los 45 años: Castilla La Mancha, Castilla y León, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia. Estas tres últimas extienden además esos cribados hasta los 74 años. El resto los limitan hasta los 69; salvo la región castellanomanchega, que llega ahora hasta los 70.

Por su parte Andalucía realiza desde este año esas revisiones desde los 47 años y llega hasta los 71. Tras la andaluza se situará a partir de 2024 Extremadura, en noveno lugar. El resto de comunidades autónomas mantienen la población diana de los cribados entre los 50 y los 69 años.

Pedro Pastor, presidente de la Aecc: «El código postal nos discrimina a la hora de prevenir o diagnosticar un tumor»

«El cribado del cáncer de mama da muy buenos resultados, se reduce la mortalidad. Lo que tenemos que conseguir es más igualdad entre las comunidades autónomas. El código postal en el que vivimos nos discrimina a la hora de prevenir y de diagnosticar el cáncer de mama precozmente», denuncia el presidente de la junta provincial de Cáceres de la Asociación Española Contra el Cáncer (Aecc), Pedro Pastor.

Considera «un avance» el adelanto de la edad en estas pruebas aunque cree que se debería haber implantado antes: «Extremadura va por detrás, ya hay muchas comunidades que lo incluyen», señala.

El colectivo solicita además que la prevención se realice de forma individualizada y no que se revise, por norma general, cada dos años como recomienda Sanidad. «El cribado hay que individualizarlo. Una mujer con lesiones o que tiene una madre que ha sufrido este tipo de cáncer necesita una mamografía cada año», incide.

De otro lado, Pastor pide además que esos cribados vayan acompañados de una mayor concienciación a la población para conseguir que la totalidad de las mujeres a las que va dirigida la campaña participen. «Llevamos tiempo pidiendo a la dirección de salud pública que publique las cifras por áreas de salud, para que podamos conocer en qué zonas se participa menos y poder ir allí a hacer concienciación», apunta Pedro Pastor. «El objetivo debe ser -continúa- que no falte ninguna mujer».

No obstante, reconoce que este tipo de tumor ginecológico es uno de los que mayor sensibilización ha logrado en la sociedad: «El movimiento rosa nació en los años 80 y ha conseguido mucho, entre otras cosas, una mayor supervivencia. Ojalá todos los cánceres avanzaran como el de mama», puntualiza el presidente de la Aecc.