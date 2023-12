"Conmigo no cuentes". La Rosario, la abuela 'influencer' extremeña, se ha vuelto a viralizar en las redes. En esta ocasión ha sido en 'X', antes conocido como 'Twitter', donde un vídeo en el que reivindica las bondades de la mesa camilla y "un buen brasero" ha conquistado a los usuarios, siendo compartido por muchos y acumulando miles de 'likes'.

"Conmigo no cuentes. Porque no, porque yo tengo mucho frío. Mira, aquí estoy arropaíta, y pa lo mejor que hay es la mesa camilla con un buen brasero y de aquí no me muevo porque tengo mucho frío. Y me arropo otra vez", explica en un vídeo de 14 segundos con el que es difícil no sentirse identificados en estos gélidos días de fin de año.

"La quiero mucho" o "Me representa 100%" son algunos de los comentarios mientras que para otros usuarios la nonagenaria de San Vicente de Alcántara ha servido para representar sus "caídas" a la hora de salir de casa.